Eduardo Antonio Zuain

Pour occuper ce poste, on lui avait proposé Alicia Castro, mais enfin le santiagueño Eduardo Antonio Zuain, 58 ans, qui a été vice-chancelier et secrétaire aux relations étrangères pour le deuxième mandat de Cristina Kirchner et a été poursuivi pour “trahison” par le mémorandum avec l’Iran, sera nommé comme nouvel ambassadeur en Russie. Sources du ministère argentin des Affaires étrangères assurées Infobae que le cahier des charges de la nomination du diplomate sera envoyé au Sénat dans les prochains jours pour approbation.

Le “Chango” Zuain, né le 4 novembre 1962 dans la ville de La Banda, Santiago del Estero, doit démissionner de son poste actuel de directeur de l’Institut du service extérieur de la Nation (ISEN) pour être le représentant dans la pays dirigé par Vladimir Poutine et qui était vacant après le retour au pays de l’ancien ambassadeur Ricardo Lagorio.

Zuain travaille dans cet institut depuis sa nomination par décret début mars 2020. Le fonctionnaire préside le seul organe qui s’occupe de la sélection, de la formation et de l’incorporation des fonctionnaires diplomatiques argentins. L’élection de Zuain intervient alors que l’Argentine négocie l’achat de plusieurs millions de doses du vaccin Spoutnik V développé par les Russes.

Zuain a été vice-chancelier et secrétaire aux relations extérieures à l’initiative et à la décision du CFK le 10 décembre 2011

Cela permettra de combler le vide à Moscou en raison de la démission de sa nomination laissée par Alicia Castro, également sous l’aile chrétienne, qui n’était pas d’accord avec la décision du gouvernement d’Alberto Fernández de condamner le Venezuela pour violations des droits de l’homme.

Zuain est l’un des ambassadeurs de carrière les plus proches de l’ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner. Il a été vice-chancelier et secrétaire aux relations extérieures à l’initiative et décision du CFK du 10 décembre 2011 et est resté en fonction jusqu’à la fin de la deuxième administration du président, le 9 décembre 2015.

Il était l’un des fonctionnaires qui ont le plus progressé au sein du service extérieur sous les gouvernements de Cristina Kirchner et, malgré ses relations étroites avec le Kirchnerisme, le président Mauricio Macri l’avait nommé ambassadeur au Paraguay en janvier 2016. À ce poste, il a occupé un poste un peu plus d’un an depuis qu’il a été remplacé en juillet 2017 par une plainte déposée par la députée de l’époque Elisa Carrió, qui l’accusait d’avoir mené des tâches d’espionnage à son encontre. De là, il est retourné au pays en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

Quelques mois plus tard, en décembre 2017, Le juge Claudio Bonadio a traité et ordonné l’arrestation de l’actuel vice-président et de plusieurs de ses fonctionnaires, dont Zuain, dans le cas du Mémorandum avec l’Iran, le dossier né avec la plainte d’Alberto Nisman en janvier 2015 et où le camouflage a été dénoncé pour les suspects d’avoir fait sauter la mutuelle juive, une attaque qui en 1994 a tué 85 personnes.

Cette mesure était tombée sur Cristina Kirchner, l’ancien ministre des Affaires étrangères Héctor Timerman, l’ancien secrétaire juridique et technique Carlos Zannini, le piquetero Luis D’Elía, l’ancien patron de Quebracho Fernando Esteche et le lobbyiste iranien Jorge Khalil. Sans détention préventive, l’ancien secrétaire général de la présidence Oscar Parrilli, l’ancien procureur du Trésor Angelina Abbona, l’ancien fonctionnaire du ministère de la Justice Juan Mena, le député national Andrés Larroque, l’ancien vice-chancelier Eduardo Zuain et l’agent des renseignements ont été poursuivis. Alan Bogado. Tous il a accusé de “Couverture et trahison à la patrie”.

La carrière diplomatique de Zuain, un homme également très proche du gouverneur de Santiago Gerardo Zamora, a débuté en 1994 lorsqu’il est entré à l’Institut du service extérieur de la nation (diplomatie argentine), à ​​la demande d’un de ses professeurs, qui l’avait encouragé à se présenter au concours d’entrée pour devenir diplomate et suivre cette voie.

De 1998 à 2006 Il faisait partie de l’ambassade d’Argentine en tant que conseiller en Italie, centrant sa mission sur les relations avec la communauté politique italienne, les principaux médias de presse du pays et la revendication des groupes argentins qui s’étaient exilés en Italie à la suite de la dictature militaire argentine (1976-1983).

En 2008, et en tant que membre de la Direction des droits de l’homme du ministère des Affaires étrangères, il a collaboré avec l’organisation du prix des mères et grands-mères d’Amérique latine de la Plaza de Mayo promu par le ministère du Développement social. La même année, il a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Taiana, pour rejoindre la Commission d’enquête de l’Unasur sur les crimes commis à Pando (Bolivie).

Après avoir servi à la Direction des droits de l’homme, Il faisait partie des cabinets du sous-secrétariat à la politique étrangère et du ministère des relations extérieures.

J’ai continué à lire:

Le Frente de Todos ouvrirait le projet de réforme judiciaire si l’opposition accepte d’ajouter des propositions

Amnesty International a exigé des mesures urgentes pour les personnes bloquées par COVID-19 à Formose: “Leur réalité est inhumaine”