Ce mercredi, Edison Valenzuela a été envoyé à la prison de Bogotá Modelo pour avoir attaqué et poignardé un employé de Recaudo Bogotá lors d’un vol survenu lundi dernier à la station Ciudad Universitaria Transmilenio.

Le défendeur a 26 annotations pour vol et dommages corporelsPour cette raison, pour le parquet, il représente un danger pour la société et pourrait échapper à la justice, c’est pourquoi il a été incarcéré dans une prison.

Lors de l’audience, le juge a raconté en détail comment l’attaquant avait attaqué l’employé de Recaudo Bogotá dans une gare à 23 h 21 le lundi 9 novembre, le tout pour avoir volé son portefeuille.

L’employée qui vit à Soacha avec ses quatre enfants, avait terminé son quart de travail et s’apprêtait à quitter la gare, c’est là que cet homme l’a violemment prise en lui jetant des coups au visage et au corps, a rapporté RCN News.

Le délinquant a été arrêté quelques minutes après ce qui s’est passé et a été immédiatement envoyé à l’Unité de réaction immédiate (URI) à Puente Aranda.

Lors de la consultation de la base de données de la police, ils ont constaté qu’il y avait 26 entrées pour différents comportements criminels, tels que le trafic et le port d’armes, le flagrant délit, les blessures corporelles et d’autres violations du code de la police.

Le bureau du procureur général de la nation l’a inculpé des crimes de vol aggravé et de blessures corporelles, cependant, l’accusé n’a pas accepté les accusations lors de l’audience de destitution. La peine demandée par les autorités est de 13 ans de prison.

Une femme est agressée à la gare de TransMilenio

Dans les images capturées par Transmilenio, on observe comment le fonctionnaire se tient au bord de la gare en attendant le bus et en manipulant son téléphone portable, tandis qu’un homme s’approche d’elle.

De la réaction de la femme, il semble qu’elle se rende compte que l’homme va l’attaquer et tente de courir, cependant, elle est frappée par le criminel qui la jette dans la ruelle et la dépasse. Certains des compagnons qui sont encore dans la station courent pour l’aider.

Le colonel José Óscar Jaramillo, commandant de la police de Transmilenio, a assuré que «Grâce à l’aide des agents de sécurité et à l’attention opportune de la police nationale, ce citoyen a été capturé, récupérant son sac et transférant cette femme à la clinique Méderi car elle a une blessure à l’omoplate gauche ».

Il était également connu que la police de Transmilenio mène une initiative pour être en mesure de protéger les citoyens plus efficacement, comme le décrit le colonel Jaramillo: «Nous créons le système dissuasif avec plus de 17 000 caméras qui enregistrent à tout moment les bus et les bus. dans les stations aux criminels et à tout ce qui se passe dans le système ».