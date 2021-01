. / EPA / WATAN YAR / Archives

Kaboul, 2 janvier . .- Le journaliste Bismillah Adil Aimaq a été abattu après avoir été pris dans une embuscade par un groupe d’hommes armés alors qu’il voyageait dans son véhicule sur une route de la province de Ghor, dans l’ouest de l’Afghanistan, le cinquième informateur afghan tué dans deux mois au milieu d’une vague d’attaques ciblées dans le pays, ont rapporté samedi les autorités.

Le directeur de la radio Sada-e-Ghor (La voix de Ghor) a été assassiné vendredi à 16h45, a déclaré le gouverneur de Ghor, Noor Mohammad Kohnaward, à ..

Adil, l’un des journalistes les plus reconnus de la province, a été attaqué par un groupe d’hommes inconnus et abattu à l’intérieur de son véhicule à environ 10 kilomètres de Firozkoh, la capitale provinciale, a-t-il déclaré.

Aucun groupe d’insurgés n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

L’attaque a été condamnée par le Président de l’Afghanistan, Ashraf Ghani, dans une déclaration dans laquelle il l’a qualifiée d’atteinte à la liberté d’expression.

“Aucun groupe terroriste, y compris les talibans, ne pourra faire taire la voix légitime de la liberté d’expression ou des journalistes avec de telles attaques, car le gouvernement est attaché à la liberté d’expression et à sa promotion”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

Ghani a ordonné aux organes de sécurité de prendre des mesures strictes pour la sécurité des militants politiques et de la société civile.

ATTAQUES CONTRE LA PRESSE

La mort du journaliste, la cinquième en seulement deux mois, fait partie d’une récente vague d’attaques ciblées qui, presque quotidiennement, visent des politiciens, des militants, des informateurs ou des intellectuels en Afghanistan.

Bien que les talibans aient nié leur participation à ces attaques, le gouvernement soutient que les insurgés l’ont adoptée comme une nouvelle tactique de guerre après l’engagement avec les Américains de ne pas mener d’attaques majeures dans les villes.

La Direction de la sécurité nationale, la principale agence de renseignement afghane, a annoncé jeudi l’arrestation de deux anciens prisonniers talibans, accusés d’avoir tué le journaliste Rahmatullah Nikzad, abattu devant sa mort le 21 décembre dans la province de Ghazni.

Les deux talibans avaient été libérés des prisons afghanes l’année dernière avec 5 000 prisonniers talibans, dans le cadre des efforts visant à faciliter le processus de paix en Afghanistan, selon l’agence.

L’Afghanistan était déjà considéré comme l’un des pays les plus dangereux pour les journalistes, se classant 122 sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) 2020.

En novembre dernier, Elyas Dayee de Radio Free Europe / Radio Liberty et l’éminent animateur de télévision Yama Syawash ont été tués dans deux attentats à la bombe à la patelle plantés dans leurs véhicules.

Le mois dernier, elle a également été abattue avec son chauffeur Malala Maiwand, qui travaillait comme présentatrice sur la chaîne de télévision locale Enakas, lors d’une attaque revendiquée par le groupe djihadiste État islamique (EI).