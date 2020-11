L’animateur de radio Virgilio Maganes, 62 ans, a été tué devant son domicile à Villasis, province de Pangasinan, Philippines, le dix-huitième journaliste à mourir violemment pendant le mandat de Rodrigo Duterte. Sur la photo, la famille et les amis d’une autre journaliste, Rubylita García, demandent justice après son assassinat, à Manille (Philippines) le 15 avril 2014. . / RITCHIE B. TONGO / Archive

Manille, 10 novembre . .- L’animateur de radio Virgilio Maganes, 62 ans, a été assassiné ce mardi devant son domicile de Villasis, province de Pangasinan, dans le nord des Philippines, le dix-huitième journaliste mort violemment lors de la Mandat de Rodrigo Duterte.

Sa mort survient deux jours après une tentative infructueuse de mettre fin à ses jours, lorsque deux hommes armés l’ont abattu d’une motocyclette alors que Maganes se trouvait dans un taxi tricycle, a dénoncé dans un communiqué l’Union nationale des journalistes des Philippines ( NUJP, en anglais).

“Blessé, Virgilio a fait semblant d’être mort lorsque ses meurtriers présumés ont laissé une pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire” Trafiquant de drogue “dans une tentative évidente de le diffamer et de masquer ses véritables motifs d’attentat contre sa vie”, déclare le NUJP.

Selon le rapport de police, Maganes était sur le point d’entrer chez lui ce matin lorsque, encore une fois, deux hommes masqués à moto l’ont abattu à six reprises.

Maganes, qui était animateur pour la station de radio locale dwPR et chroniqueur pour l’hebdomadaire régional Northern Watch, est le dix-huitième journaliste à être assassiné pendant le mandat de Duterte – la plupart abattu par des tueur à gages de motos – et le 190e depuis 1986, lorsque la démocratie a été rétablie aux Philippines. .

“Sa mort contredit la vaine vantardise de ce gouvernement selon laquelle la liberté de la presse est bien vivante dans le pays. Nous demanderons justice pour Vir et tous nos autres collègues déchus alors que nous poursuivons notre combat pour une véritable liberté de la presse et d’expression dans notre pays.” a déploré le NUJP.

L’ONG Reporters sans frontières a classé les Philippines au 136e rang sur 180 pays dans son Indice mondial de la liberté de la presse et comme le plus dangereux de la région pour exercer la profession.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Duterte le 30 juin 2016, au moins 174 attaques contre la presse ont été enregistrées: 18 meurtres, 33 actes d’intimidation, 10 arrestations, 12 agressions avec violence et 17 accusations de diffamation, selon une étude réalisée en septembre par le NUJP et le Centre pour la liberté et la responsabilité de la presse.