Vidéo: @araujogar / Twitter.

Une camionnette de la Garde nationale (GN), un organisme de sécurité publique créé et promu par le président Andrés Manuel López Obrador, a écrasé une femme âgée dans les rues du quartier Benito Juárez, dans la municipalité de Nezahualcóyotl dans l’État de Mexico.

La femme, identifiée comme María, traversait la rue lorsque le véhicule de la société il recula et lui courut dessus. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre le moment où les habitants du quartier réclament les éléments GN pour leurs actions et une tentative est faite pour forger un lynchage.

Les images montrent comment le personnel des urgences médicales traite la femme blessée et l’auteur de la vidéo réprimande les autorités avec les déclarations suivantes: «Pour le moment, je vais montrer la vidéo où ils voulaient tuer la dame; Trois fois le camion l’a croisé, de la garde nationale ».

L’accident, survenu ce jeudi, a provoqué la fureur des citoyens mexicains, qui n’a pas laissé partir les hommes en uniforme et a demandé la punition des responsables de l’accident.

Au cours de la série de bousculades et de cris qui ont surgi, les esprits ont explosé et des voisins ont encouragé la population à lyncher le personnel du GN. “C’est ce putain qui est là, qui a écrasé la dame, ils devraient le lyncher pour s’en débarrasser”, entend-on dans la vidéo.

Pour déterminer les responsabilités, le conducteur impliqué dans l’accident a été transféré au ministère public de la municipalité de Nezahualcóyotl Garde nationale (Photo: Cuartoscuro)

Afin de rassurer la population, Des éléments de la police municipale sont arrivés sur les lieux et l’élément GN qui conduisait le camion a été placé en garde à vue.

En revanche, María a été emmenée dans une clinique de l’ISSEMYM pour être évaluée et définir son traitement; le personnel médical l’a déclarée stable. La Garde nationale, pour sa part, a déclaré qu’elle surveillerait l’état de santé des femmes et apporterait le soutien nécessaire.

«En priorité et en coordination avec les autorités locales, une assistance médicale a été demandée pour la personne blessée qui, après avoir été évaluée, a été transférée dans un hôpital pour une évaluation plus approfondie et pour définir son traitement. Le rapport médical préliminaire est qu’il est stable », lit-on dans un communiqué officiel du GN.

Pour définir les responsabilités, le conducteur impliqué dans l’accident a été transféré au ministère public de la municipalité de Nezahualcóyotl.

AUTRES CAS DE LA GARDE NATIONALE

Depuis sa fondation en mars 2019, la Garde nationale il a été impliqué dans des cas de négligence, de violence et de recours excessif à la force.

L’un des cas les plus représentatifs s’est produit dans le nord du pays, lorsque les citoyens a protesté pour exiger de l’eau dans l’état de Chihuahua. Après les mobilisations qui ont conduit à la saisie du barrage de La Boquilla, dans la ville de Delicias, un couple aurait été saccagé en septembre dernier par des éléments de la Garde nationale, Yesica S. et son mari Jaime T. a été transporté à l’hôpital dans un état grave.

Malgré le fait que l’affaire est toujours en cours, la Garde nationale a rapporté en octobre dernier que six de ses éléments ont été détenus par le bureau du procureur général pour le meurtre de la femme de 36 ans.

Depuis sa fondation en mars 2019, la Garde nationale est impliquée dans des cas de négligence, de violence et de recours excessif à la force PHOTO: NACHO RUIZ /CUARTOSCURO.COM

Un autre cas s’est produit au début de l’année, lorsque la Garde nationale, suite aux ordres des autorités mexicaines, Il s’est rendu à Tapachula, au Chiapas, pour empêcher le passage des caravanes de migrants.

À ce moment-là, exactement le 23 janvier, une caravane d’Amérique centrale est entrée dans le pays dans la matinée, traversant la rivière Suchiate. Au Chiapas, des centaines de soldats ont été postés pour empêcher les migrants d’Amérique centrale d’atteindre Tapachula.

Lorsque la population migrante est entrée sur le territoire national, ses membres ont été persécutés, gazés et réprimés par les forces policières et militaires, ce qui a touché les hommes, les femmes et les enfants. Les migrants ont dénoncé la répression et qu’on leur avait promis de leur donner des permis; au lieu de cela, et loin de tout «dialogue», ils ont été encapsulés puis emmenés dans des prisons appelées par euphémisme «postes d’immigration», pour procéder à leur expulsion.

PLUS SUR LE SUJET

Le moment exact de l’attaque rusée des tueurs de CJNG contre les forces armées du Michoacán

Les tentacules du CJNG s’étendent au CDMX: les autorités enquêtent pour savoir si la police détenue à Balbuena ferait partie du réseau criminel

Multihomicides en Basse-Californie: ils en ont tiré cinq à Tecate