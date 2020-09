Un autre soldat de l’armée de Fort Hood est décédé. Le soldat Carlton L. Chee, 25 ans, est décédé mercredi, cinq jours après avoir été hospitalisé pour s’être effondré après un entraînement physique, a annoncé l’armée dans un communiqué de presse.

Chee s’est effondré le 28 août et a été transporté au centre médical Carl R. Darnall, selon un communiqué de presse de Fort Hood. Deux jours plus tard, il a été transporté à Baylor Scott and White, où il est mort avec sa famille à ses côtés.

Le jour où Chee s’est effondré était également son 25e anniversaire, selon une page Facebook qui semble être la sienne.

Chee est l’un des nombreux soldats stationnés à la base à mourir cette année. Fort Hood a confirmé que 12 soldats étaient morts dans des communiqués de presse, mais l’Associated Press a déclaré avoir obtenu des données des responsables de Fort Hood montrant que 28 soldats sont morts cette année.

Fort Hood a initialement signalé le prénom du soldat comme Corlton, mais a corrigé son nom en Carlton dans un e-mail à CBS News.

Le lieutenant-colonel Ron Sprang, commandant du 2e bataillon, 12e régiment de cavalerie auquel Chee a été affecté, a déclaré que l’équipe était «dévastée» par la mort de Chee. Chee avait déjà reçu la Médaille du service de la défense nationale et le ruban du service de l’armée.

« [Carlton] était un soldat incroyable et plein de vie et de potentiel », a déclaré Sprang dans un communiqué.« Chaque perte affecte chaque personne de ce bataillon parce que nous sommes une famille de guerriers, mais c’est exceptionnellement déchirant.

Le corps de Chee subira une autopsie au Southwestern Institute of Forensic Sciences de Dallas. L’incident fait l’objet d’une enquête.

À peine une semaine avant l’effondrement de Chee, le sergent aîné Fernandes, 23 ans, a disparu. Son corps a été retrouvé suspendu à un arbre le 25 août. Une autopsie préliminaire, selon l’affilié de CBS KYTX, rapporte que Fernandes est décédé par suicide.

Le jour de la mort de Chee, l’armée a annoncé qu’elle ouvrait une nouvelle enquête sur le meurtre de la spécialiste Vanessa Guillén et sur la manière dont Fort Hood avait traité ses plaintes de harcèlement sexuel. Guillén aurait été brutalement assassiné en avril par un autre soldat qui s’est suicidé par la suite. Fernandes avait également signalé avoir été agressé sexuellement par un supérieur avant sa mort.

Le major-général Scott Efflandt, qui était le plus haut fonctionnaire à Fort Hood, a été remplacé cette semaine, et son affectation prévue pour devenir commandant de division a été enlevée. Efflandt est l’un des commandants supérieurs qui fera l’objet d’une enquête.

Le général quatre étoiles John Murray, chef du Commandement de l’avenir de l’armée, mènera l’enquête, qui devrait commencer dans quelques semaines.

Victoria Albert a contribué à ce rapport.

