Une étude américaine massive sur un autre vaccin candidat COVID-19 a débuté lundi alors que les États continuent de distribuer de maigres stocks de premiers vaccins dans un pays qui attend avec impatience de se débarrasser de l’épidémie catastrophique.

Les experts en santé publique affirment qu’en plus des deux vaccins actuellement distribués – l’un fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech et l’autre par Moderna – il est crucial d’avoir plus d’options pour fournir suffisamment de vaccins au pays et au monde.

Le candidat proposé par Novavax Inc. est le cinquième à atteindre la phase finale des essais cliniques aux États-Unis. Environ 30 000 volontaires sont nécessaires pour démontrer si le vaccin fonctionne vraiment et est sûr.

“Si vous voulez avoir suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde aux États-Unis que vous souhaitez vacciner – jusqu’à 85% ou plus de la population – vous aurez besoin de plus de deux entreprises”, a déclaré lundi à l’Associated Press le Dr Anthony Fauci, de l’Associated Press. Le principal expert américain en matière de maladies infectieuses.

Environ 1,8 million de décès dans le monde sont attribués au nouveau coronavirus, dont plus de 330000 aux États-Unis. Ce mois-ci a été le mois le plus meurtrier de l’épidémie aux États-Unis jusqu’à présent, avec quelque 65000 décès à ce jour en décembre, selon le COVID Tracking Project. Le pays a enregistré plus de 3 000 décès par jour ces dernières semaines.

Et les États-Unis pourraient faire face à un hiver terrible: malgré les avertissements de rester à la maison et d’éviter les autres pendant la saison de Noël, près de 1,3 million de personnes sont passées par les aéroports du pays dimanche, le plus en une journée. depuis la crise qui a éclaté dans le pays il y a neuf mois.

L’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump s’attend à avoir expédié 20 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna aux États d’ici début janvier, moins que prévu initialement, à la grande frustration des États et des responsables de la santé qui tentent programme de vaccination.

Il n’y a pas de surveillance en temps réel de la vitesse à laquelle les gens reçoivent la première des deux doses nécessaires. Lundi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avaient signalé plus de 2,1 millions de vaccinations sur les 11,4 millions de doses expédiées, mais l’agence sait que l’estimation ne l’est pas. mis à jour. Cela peut prendre des jours avant que les rapports des fournisseurs de vaccins commencent à arriver et soient affichés sur le site.

