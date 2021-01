JAKARTA, Indonésie (AP) – Un avion de passagers de Sriwijaya Air avec 62 personnes à bord a perdu le contact avec les contrôleurs aériens samedi, quelques minutes après son décollage de la capitale indonésienne Jakarta, et les autorités examinaient les débris trouvés par les pêcheurs pour voir s’ils sont de l’aéronef disparu.

Le Boeing 737-500 avec 56 passagers et 6 membres d’équipage a été retardé d’une heure avant de décoller à 14 h 36 pour le vol SJ182. L’avion a disparu du radar quatre minutes plus tard, après que le pilote ait contacté le contrôle de la circulation aérienne pour monter à une altitude de 29 000 pieds (8 839 mètres), a expliqué le ministre indonésien des Transports Budi Karya Sumadi.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne a expliqué que l’avion effectuait un vol intérieur de 90 minutes entre Jakarta et Pontianak, la capitale de la province du Kalimantan occidental, sur l’île de Bornéo. La majeure partie du vol a été au-dessus de la mer de Java.

Sumadi a déclaré qu’une douzaine de navires, dont quatre navires de guerre, avaient été déployés dans le cadre d’une opération de recherche et de sauvetage centrée entre les îles environnantes de Lancang et de Laki, une partie de la chaîne des Mille-Îles au nord de Jakarta.

Les médias locaux ont déclaré que des pêcheurs de la région des Mille-Îles ont vu samedi après-midi des objets métalliques, qui seraient des parties d’un avion.

Des images télévisées ont montré des membres de la famille et des amis de personnes dans l’avion en train de pleurer, de prier et de se serrer dans leurs bras en attendant les nouvelles dans les aéroports de Jakarta et de Pontianak.

L’Indonésie, le plus grand archipel du monde avec 260 millions d’habitants, a subi de nombreux accidents de transport par voie terrestre, maritime et aérienne en raison du surpeuplement des ferries, des infrastructures obsolètes et des mauvaises normes de sécurité.

En octobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 exploité par Lion Air s’est écrasé dans la mer de Java quelques minutes seulement après son décollage de Jakarta, tuant les 189 personnes à bord. L’avion impliqué dans l’incident de samedi ne disposait pas du système de contrôle de vol automatisé qui a joué un rôle dans l’accident de Lion Air et dans un autre crash du 737 MAX 8 en Éthiopie cinq mois plus tard, ce qui les a tous mis au sol. le MAX 8 pendant 20 mois.

Le crash de Lion Air a été la pire catastrophe aérienne en Indonésie depuis 1997, lorsque 234 personnes ont été tuées sur un vol de la compagnie aérienne Garuda près de Medan sur l’île de Sumatra. En décembre 2014, un vol AirAsia de la ville indonésienne de Surabaya à Singapour est tombé à la mer, tuant 162 personnes.

Sriwijaya Air est l’une des compagnies aériennes à bas prix d’Indonésie, desservant des dizaines de destinations nationales et internationales.