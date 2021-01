Des soldats indonésiens à l’aéroport international Soekarno-Hatta de Tangerang, près de Jakarta, en Indonésie, le 9 janvier 2021. REUTERS / Willy Kurniawan

Par Stanley Widianto et Tabita Diela

JAKARTA, 9 janvier (.) – Un avion de Sriwijaya Air s’est écrasé en mer samedi, quelques minutes après avoir décollé de la capitale indonésienne Jakarta sur un vol intérieur avec 62 personnes à bord, alors que sa localisation reste inconnue.

Le Boeing 737-500, en route vers Pontianak dans le Kalimantan occidental, a disparu des écrans radar après avoir décollé juste après 14h30, heure locale (07h30 GMT), 30 minutes après l’heure prévue en raison d’une forte des pluies.

Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il y avait 62 personnes à bord du vol SJ 182, dont 12 membres d’équipage. Il a été cité par le site Web detik.com comme disant que l’avion s’était écrasé près de l’île de Laki, à environ 20 km de l’aéroport.

L’agence de sauvetage du pays, Basarnas, a annoncé qu’elle enverrait une équipe dans la région des Mille-Îles pour aider à rechercher les victimes “après le crash du vol Sriwijaya SJ 182”.

Tous ceux qui étaient à bord étaient des Indonésiens, a déclaré le comité indonésien de la sécurité des transports.

La marine indonésienne avait localisé l’emplacement de l’avion manquant et avait envoyé des navires dans la région, a déclaré un responsable de la marine. Les autorités n’ont pas dit si elles croyaient qu’il y avait des survivants.

Le PDG de la compagnie aérienne indonésienne Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’avion était en bon état avant le vol.

Le Boeing 737-500, âgé de près de 27 ans, était beaucoup plus âgé que le 737 MAX, en proie à des problèmes, dont l’un s’est écrasé à Jakarta fin 2018, tuant les 189 personnes à bord du vol de Lion Air. Les 737 plus anciens sont largement utilisés et ne présentent pas la faille de sécurité MAX.

Une porte-parole de Boeing a déclaré: “Nous sommes au courant des reportages des médias de Jakarta et nous suivons de près la situation. Nous travaillons pour recueillir plus d’informations.”

Le service de suivi Flightradar24 a déclaré que l’avion avait décollé à 14 h 36, heure locale (7 h 36 GMT) et avait grimpé à une altitude de 10900 pieds en quatre minutes. Puis il a entamé une descente raide et a cessé de transmettre des données 21 secondes plus tard.

Une porte-parole du ministère des Transports a déclaré que le contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport international Soekarno-Hatta avait demandé au pilote pourquoi l’avion se dirigeait vers le nord-ouest au lieu de continuer sur sa trajectoire de vol habituelle, quelques secondes avant de disparaître.

Il n’y a pas eu d’indices immédiats sur ce qui aurait pu causer le déclin soudain, et les experts en sécurité soulignent que la plupart des accidents d’avion sont causés par un cocktail de facteurs qui peuvent prendre des mois à déterminer.

FAMILLE EN DÉTRESSE

Les chaînes de télévision indonésiennes ont diffusé des images des restes présumés.

“Nous avons trouvé des fils, un morceau de jean et des morceaux de métal dans l’eau”, a déclaré Zulkifli, un responsable de la sécurité à CNNIndonesia.com.

Des parents angoissés attendaient à Pontianak, à quelque 740 km de Jakarta.

Yaman Zai, père de trois enfants qui étaient à bord de l’avion avec leur mère, a déclaré qu’il les attendait à l’aéroport de Pontianak lorsqu’il a appris la nouvelle.

«Je ne la reverrai plus jamais», dit-elle en brandissant une photo de sa fille aînée.

L’agence de sécurité indonésienne KNKT devait ouvrir une enquête immédiate. Le National Transportation Safety Board des États-Unis fera automatiquement partie de cette enquête, car l’avion a été conçu et construit aux États-Unis.

Fondé en 2003, le groupe Sriwijaya Air, basé à Jakarta, vole principalement en Indonésie. À ce jour, la compagnie aérienne a de solides antécédents en matière de sécurité, avec aucune victime à bord dans quatre incidents enregistrés dans la base de données du réseau de la sécurité aérienne.

(Rapport de Fransiska Nangoy, Agustinus Beo Da Costa, Tabita Diela, Gayatri Suroyo, Stanley Widianto et Tim Hepher; édité en espagnol par Javier López de Lérida et Andrea Ariet)