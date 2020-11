Image de référence. (Photo: courtoisie)

Ce samedi 14 novembre, les autorités aéronautiques ont annoncé qu’un avion de transport de fret était tombé dans une zone boisée pour des raisons inconnues. Les sauveteurs de la défense civile assistent à l’urgence en ce moment.

Le petit avion s’est précipité au sol 20 minutes avant d’atteindre la municipalité. Cet avion de transport est tombé dans une zone boisée et les raisons de l’incident ne sont pas connues.

Fernando Martínez, un fonctionnaire de la défense civile de Meta, a déclaré à Blue Radio que le pilote de l’avion était la seule personne à l’intérieur et est vivant.

De son côté, la société SAS d’Avianline Charter a confirmé que le capitaine Alberto Barbosa est stable, hors de danger et à bord et sera envoyé à la commune de Mitú.

À 12 h 01, le 18 octobre, un accident s’est produit près de l’aéroport de Guaymaral, au nord de la capitale colombienne. L’aéronautique civile a rapporté, dans un communiqué, que dans le type d’avion Cessna 172 et immatriculé HK 5101, il y avait un étudiant de l’école Aeroandes qui a survécu à la collision et est en cours d’examen. Le véhicule a été détruit et une équipe d’enquête, experte en accidents de cette nature, s’est rendue sur les lieux pour identifier les causes possibles.

Le Centre de réglementation d’urgence (Crue) a confirmé que l’avion Cessna 172 immatriculé HK 5101 était tombé dans le secteur de Guaymaral, sur la route nord avec 230, à Bogotá. L’avion appartient à l’école Aeroandes.

Jusqu’à présent, deux patients blessés ont été confirmés qui ont été transférés par hélicoptère à la clinique Reina Sofía, a rapporté le colonel de police Enmanuel Manrique.