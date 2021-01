Les acteurs dénoncent qu’ils ne perçoivent pas de redevances pour la répétition des romans, malgré le fait que la loi exige qu’ils soient indemnisés.

N’importe qui pourrait penser que le succès que des feuilletons comme Pedro el flamoso ou Betty la ugly ont eu, dans leur émission, après plus de 15 ans, dans cette étape de confinement, aurait pu aider les poches de ceux qui ont joué dans ces productions, certains parmi eux actuellement au chômage, du fait que les nouvelles productions stagnent depuis des mois, du fait de la pandémie.

Cependant, ceux qui faisaient partie des moulages qui ont été pris, et même aujourd’hui, les écrans des Colombiens sont pris, ne perçoivent pas de redevances; c’est-à-dire qu’ils n’obtiennent même pas un peso pour la retransmission de la série à succès à laquelle ils ont participé.

Ces derniers jours, Fernando Solorzano, qui incarnait René dans Pedro el flamoso, s’est fait connaître dans l’adversité que vivent certains de ses collègues, au chômage depuis près d’un an. Miguel Varoni, qui a donné vie à Pedro, le protagoniste, avait également évoqué cette situation: “Ce qui m’inquiète et je pense que c’est important, c’est qu’ils enregistrent à nouveau en Colombie”a-t-il déclaré à El Espectador le 7 octobre. Face à la crise économique, des acteurs comme le «maigre» Solorzano ont fait valoir que les redevances pour la radiodiffusion seraient presque une bouée de sauvetage.

Pourquoi ne sont-ils pas payés? Après la sécheresse provoquée par le phénomène El Niño, par lequel les réservoirs ont diminué leur niveau, le pays a connu une panne d’électricité pendant plusieurs heures par jour entre mars 1992 et février 1993. Pour peser les conséquences de cette situation, les chaînes ont demandé aux acteurs de faire leur part, elles ont donc temporairement renoncé à leurs redevances. Mais ils ne sont jamais revenus, a expliqué l’actrice Consuelo Luzardo à El Tiempo en 2014 et l’a soutenue le 18 janvier, lorsque Fernando Solórzano et un groupe d’acteurs ont évoqué la question. Ils ont même mené une campagne sur les réseaux sociaux avec le “ hashtag ” #PagueElDerechoDelActor.

Les acteurs colombiens unissent leur voix et réclament le droit aux redevances

Depuis ce black-out, les acteurs n’ont pas été à nouveau payés leurs redevances, dans une large mesure «Parce que les taux de main-d’œuvre ont augmenté, mais ils ont baissé», a expliqué l’acteur et directeur de l’Association colombienne des acteurs (ACA), Julio Correal.

Les redevances, celles avec lesquelles certains acteurs ont pu rester à flot pendant ces dix mois au cours desquels le pays a dû apprendre à vivre avec le covid-19, et avec lesquelles le communicateur également social Fernando Solórzano a payé son crédit avec le Icetex dans les années 90, ils sont repartis pour ne jamais revenir, malgré le fait que la loi l’exige, selon le syndicat.

L’ACA a expliqué que dans les années 70 et 80, les pourcentages de répétitions des romans avaient été établis, grâce à un accord entre le Cercle colombien des artistes (Cica) et Asomedios. En outre, il a assuré que le Fanny Mikey Law (Loi 1403 de 2010), à l’article 11, établit que les droits de fixation et de reproduction doivent être payés séparément.

Malgré le fait qu’il y a dix ans, les acteurs ont reçu des paiements à la fois pour les nouvelles productions et les rediffusions, dans le cadre des droits de reproduction publics, selon l’ACA, ceux-ci ne sont pas annulés par les «grands» de l’industrie audiovisuelle, bien que certaines chaînes publiques et les opérateurs privés ainsi que les câblo-opérateurs font leur devoir.

Aggravant le manque de redevances, selon Correal, il est ajouté que depuis quelques années, les productions n’ont pas été aussi longues et les comédiens restent au chômage plus longtemps.

