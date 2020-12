Tijn peignant les ongles d’enfants et d’adultes avant sa mort. Le garçon Tijn, décédé d’un cancer du cerveau en 2017, est devenu «le héros du vernis à ongles» en mobilisant les Pays-Bas pour se peindre les ongles en solidarité avec les patients atteints d’un cancer en phase terminale. Sur les bénéfices, un centre d’oncologie investit désormais 1,2 million d’euros dans un bras robotisé pour prélever en toute sécurité des tissus cérébraux. . / Semmy Foundation UNIQUEMENT UTILISATION ÉDITORIALE / UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR ILLUSTRER LES NOUVELLES ACCOMPAGNANTES.

La Haye, 24 décembre . .- L’enfant Tijn, décédé d’un cancer du cerveau en 2017, est devenu «le héros du vernis à ongles» en mobilisant les Pays-Bas pour se peindre les ongles en solidarité avec les patients atteints d’un cancer en phase terminale. Sur les bénéfices, un centre d’oncologie investit désormais 1,2 million d’euros dans un bras robotisé pour prélever en toute sécurité des tissus cérébraux.

Aujourd’hui, le bras robotisé est un investissement dans la solidarité de millions de Néerlandais et aidera les neurochirurgiens du Centre Princesse Máxima d’Utrecht, spécialisé en oncologie pédiatrique, à prélever plus soigneusement les tissus tumoraux, à effectuer leurs examens avec précision et ainsi détecter le cancer, son avancement et ses possibilités.

À Noël il y a quatre ans, des politiciens, des athlètes, des acteurs et des citoyens ordinaires ont donné la main au petit Tijn de Hapert, décédé en 2017, mais pas avant de laisser une marque sur l’ensemble de la société pour avoir peint les ongles dans des files d’attente de personnes. , y compris des connaissances néerlandaises telles que DJ Tiesto, l’extrême droite Geert Wilders, le chef de la gauche verte Jesse Klaver et le combattant de Kickboxing Rico Verhoeven, entre autres célébrités.

Tijn, qui est entré dans l’histoire des Pays-Bas en tant que «héros du vernis à ongles», a voulu attirer l’attention sur le cancer du cerveau en phase terminale dont il souffrait, le gliome pontineux intrinsèque diffus (GPID), un type de cancer agressif chez l’enfant au tronc cérébral, la partie qui contrôle la respiration, la communication avec le cerveau, le rythme cardiaque ou les nerfs du haut du corps.

«Le tronc cérébral contrôle de nombreuses fonctions vitales différentes, notamment la fréquence cardiaque, la respiration, la conscience et les divers nerfs crâniens. Ces tumeurs se développent de manière diffuse dans le tissu normal et fonctionnel du tronc cérébral, ce qui les rend impossibles à éliminer par chirurgie. Les médicaments ne peuvent pas non plus entrer dans le cerveau directement à partir de la circulation sanguine », déplore le Centro Princesa Máxima.

UNE TUMEUR SANS CURE

Cette forme de cancer du tronc cérébral, qui a coûté la vie à Tijn une semaine avant de fêter son septième anniversaire, affecte en moyenne 10 des 150 enfants qui contractent une tumeur cérébrale aux Pays-Bas chaque année et, Il existe encore un remède, la plupart des enfants atteints de ce cancer meurent dans l’année suivant le diagnostic.

Sa campagne, qui a largement dépassé ses attentes et a fait la une des journaux nationaux, a réussi à lever 2,5 millions d’euros sur les 1,2 qu’il visait pour financer le bras robotique utilisable dans les procédures neurochirurgicales et pour réaliser des biopsies tumorales. des lésions cérébrales profondes chez les enfants, et ainsi pouvoir anticiper les dommages mortels causés par le GPID à Tijn.

«À long terme, le médicament peut également être administré directement à ces tumeurs profondes avec ce système robotique, ce qui pourrait, espérons-le, conduire à un traitement plus efficace avec moins d’effets secondaires», a déclaré l’hôpital, annonçant l’achat cette semaine d’un Selon eux, un robot permettra aux enfants atteints de cancer d’être mieux traités et plus efficacement.

Cet appareil devrait entrer en service au début de l’année.

LA SALLE D’OPÉRATION DU FUTUR

Dans un communiqué, les parents du garçon, Jolanda et Gerrit Kolsteren, soulignent que Tijn «voulait aider les autres et l’achat du bras robotisé garantit qu’il continuera à le faire, indirectement» et ont montré leur espoir que cet appareil «contribue à un traitement pour cancer du tronc cérébral pour qu’un futur remède soit possible ».

“La perte de notre fils est insupportablement grande et nous espérons que d’autres seront sauvés de cette souffrance”, soulignent-ils, applaudissant “les développements et les possibilités qui ont été rendus possibles grâce à la campagne de vernis à ongles” promue par leur petit avant sa mort.

Le centre médical qui abritera ce bras robotique termine la construction d’un nouveau bâtiment qui abritera ce qu’ils appellent “la salle d’opération du futur”, et souligne que le retard dans sa mise en service est dû à une “enquête exhaustive” sur le système robotique plus adapté, compatible avec votre neuronavigation contrôlée par IRM.

L’oncologue pédiatrique Dannis van Vuurden a déclaré que ce bras robotique “offre l’espoir qu’il peut vraiment faire une différence chez les enfants atteints de cancer du tronc cérébral et d’autres tumeurs cérébrales”, ce qui représente “une nouvelle perspective de recherche pour développer de nouveaux types traitement », ajoute le directeur clinique du centre, Eelco Hoving.

