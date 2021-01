CLEVELAND (AP) – Callie Brownson, chef d’état-major des Cleveland Browns, succèdera à l’entraîneur des receveurs larges Chad O’Shea pour le match de dimanche contre les Steelers de Pittsburgh.

Ce sera la deuxième fois que Brownson est appelé par l’entraîneur-chef Kevin Stefanski.

Au cours de cette saison, Brownson est devenue la première femme de l’histoire de la NFL à servir d’entraîneur adjoint lors d’un match en remplaçant l’entraîneur des bouts serrés Drew Petzing, qui n’a pas voyagé avec les Browns à Jacksonville en raison de son épouse. naissance du premier enfant du couple.

Stefanski a de nouveau félicité Brownson vendredi pour sa polyvalence. L’entraîneur l’a ajoutée à son équipe d’entraîneurs peu de temps après avoir été embauchée par Cleveland en janvier de l’année dernière.

L’équipe a rapporté plus tôt cette semaine que l’un de ses entraîneurs avait été testé positif au COVID-19, mais n’avait pas identifié O’Shea.

Ce fut une semaine active pour les receveurs de Cleveland. Quatre d’entre eux, dont Jarvis Landry, ont manqué la réunion de la semaine dernière à New York en raison d’un contact étroit avec une personne infectée par le COVID-19. Tous les quatre ont été réintégrés jeudi et affronteront désormais leur plus gros match depuis des années sans leur poste d’entraîneur. Les Browns, qui se qualifieraient pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002 avec une victoire contre les Steelers, ont rouvert leurs installations vendredi.

L’équipe sera privée d’un certain nombre de joueurs clés, y compris le demi de coin Denzel Ward, d’ici dimanche. Les Browns n’ont signalé aucun nouveau cas de COVID-19 lors des tests de vendredi et, après avoir reçu l’autorisation de la ligue, ils ont pu s’entraîner à l’intérieur. Cleveland a annulé la pratique de jeudi et a maintenu leurs installations fermées afin de déterminer s’il y avait une épidémie de coronavirus dans l’équipe.

Cleveland n’aura pas Ward, le secondeur partant BJ Goodson, le gardien Andrew Sendejo et l’ailier serré Harrison Bryant lorsqu’ils affronteront Pittsburgh, qui reposera leur quart partant Ben Roethlisberger et d’autres joueurs en vue des séries éliminatoires.