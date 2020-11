Le capitaine de navire et journaliste de 80 ans Jimmy Cornell, une légende dans le monde de la voile, termine à Séville une réplique du premier tour du monde qui a culminé il y a près de cinq cents ans Juan Sebastián Elcano, et il le fera sur un voilier électrique Il génère sa propre énergie et n’émet aucune émission de dioxyde de carbone. Amarré au Club Náutico de Sevilla, le catamaran “Aventura zero” (45 pieds ou 13,7 mètres de long) espère mettre les voiles la semaine prochaine avec Cornell et trois membres d’équipage pour faire exactement le même itinéraire qui a commencé il y a 501 ans une armada de cinq navires à Séville, dont un seul revint, trois ans plus tard, sous le commandement d’Elcano. . / Manuel Rus

Séville (Espagne), 14 novembre . .- Le marin et journaliste britannique Jimmy Cornell, 80 ans et légende de la voile, finalise à Séville (sud de l’Espagne) les préparatifs pour refaire le premier tour du monde, qui a culminé il y a L’Espagnol Juan Sebastián Elcano le fera pendant près de cinq cents ans, et il le fera dans un bateau électrique qui génère sa propre énergie et n’émet pas de dioxyde de carbone.

Amarré au Club Náutico de Sevilla, le catamaran “Aventura zero” espère mettre les voiles la semaine prochaine avec Cornell et trois membres d’équipage pour faire exactement le même trajet qu’il y a 501 ans a commencé une flotte de cinq navires à Séville, dont un seul est revenu, à l’âge de trois ans, sous les ordres d’Elcano.

Le voilier, lorsqu’il navigue poussé par le vent, génère sa propre énergie avec une hélice, ce qui suffit pour cuire, éclairer et les éléments de navigation, explique Cornell à Efe, qui paie avec ses moyens pour l’aventure, inclus dans les actes commémoratifs officiels du V centenaire du premier tour du monde.

Le bateau repartira avec un petit retard sur l’horaire initial car un coup de foudre a affecté les systèmes de navigation alors qu’il était à Séville, et il a l’intention de parcourir 30 000 milles dans environ neuf mois.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

En plus de commémorer l’événement historique de la première circumnavigation, un voyage qui a commencé Fernando de Magallanes et conclu Elcano, Cornell veut souligner la préoccupation “croissante” pour l’environnement et porter le message “Une planète, un avenir” à travers le monde.

Pour cette raison, le projet s’appelle “Challenge EL.CA.NO”, l’acronyme de “Electricity. CArbono. No”, a souligné le capitaine, qui était journaliste pour la BBC et a parcouru 200 000 miles en trois voyages à travers le monde et voyages en Antarctique et dans le passage du nord-est.

Dans cette réplique du premier tour du monde, Cornell souhaite collaborer avec des instituts océanographiques et des centres de recherche pour déployer des bouées et transmettre des données météorologiques sur les effets du changement climatique, ainsi que collaborer avec des centres éducatifs pour informer les jeunes.

La prévision est de naviguer de Séville vers les îles atlantiques des îles Canaries puis de se rendre directement dans le détroit de Magellan car la pandémie empêche de s’arrêter au Brésil et en Argentine.

Ensuite, ils iront à Guam, dans le Pacifique; les Philippines – où certains guerriers indigènes ont tué Magellan -, Brunei, Moluques et Timor, où ils navigueront sans escale, vers l’Afrique du Sud, comme l’ont fait les navigateurs du premier tour du monde, pour continuer vers le Cap-Vert et, à nouveau, vers Séville . Et de là à Getaria (nord de l’Espagne), où Elcano est né.

LA NAVIGATION EST VOTRE VIE

«Je suis un aventurier», résume Cornell dans un espagnol parfait tout en faisant allusion à son «secret» pour être en forme et profiter de la santé: rester toujours actif et ne pas arrêter d’organiser des projets, des aventures et écrire des livres, contrairement à ceux qui, quand ils ont soixante ans, ils pensent que c’est la fin «et ils ne font rien».

L’un des membres de l’équipage, le nord-américain Conor Dugan, souligne qu’il est “facile” de faire le tour du monde en bateau à moteur, mais pas tant de naviguer, ce qui “ressemble plus au voyage original”. De plus, il souligne, «la fierté» de le faire avec une «légende» de la bougie comme Cornell.

Auteur du best-seller international “World Crusing Routes”, avec plus de 250000 exemplaires vendus, Cornell organise depuis 38 ans des rallyes transatlantiques, cinq tours du monde et une régate autour du monde, auxquels plus de 3000 bateaux et 15000 ont participé les marins.

Cornell, né en Roumanie, d’où il a émigré en Angleterre, a également organisé la traversée “America 500” à l’occasion du V centenaire de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique, en 1992.

