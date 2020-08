Les incendies de forêt ont récemment dévasté des régions du monde entier et leur gravité augmente. Dans l’espoir de réduire les dommages, les chercheurs dirigés par Yapei Wang, chimiste à l’Université Renmin de Chine, affirment avoir développé un capteur peu coûteux pour détecter ces flammes plus tôt et avec moins d’effort.

Les méthodes de détection actuelles reposent fortement sur la vigilance humaine, ce qui peut retarder une réponse efficace. La plupart des incendies de forêt sont signalés par le grand public et d’autres alertes proviennent de patrouilles à pied de routine et d’observateurs des tours de guet. Les avions et les satellites qui passent repèrent parfois quelque chose, mais «le feu [first] apparaît sur le terrain », dit Wang. « Quand [you see] le feu du ciel… il est trop tard.

L’équipe affirme que son nouveau capteur peut être placé près des bases des troncs d’arbres et envoyer un signal sans fil à un récepteur à proximité en cas d’augmentation spectaculaire de la température. Cette chaleur alimente également le capteur lui-même, éliminant ainsi le besoin de remplacer les piles. La clé réside dans les sels fondus appelés liquides ioniques: un changement brusque de température fait migrer les électrons dans les liquides, créant de l’énergie électrique qui déclenche l’envoi du signal par les électrodes. L’équipe a imprimé les substances sur du papier ordinaire pour créer un capteur pour seulement 0,40 $, comme décrit en juin dans ACS Applied Materials & Interfaces.

Jessica McCarty, géographe à l’Université de Miami dans l’Ohio, qui n’a pas participé à l’étude, dit que des endroits comme San Diego – où la nature et la ville se rencontrent – pourraient potentiellement bénéficier de capteurs comme celui-ci. Lorsqu’un incendie se déclare dans un canyon qui s’étend jusqu’à la propriété de quelqu’un, dit-elle, avec un tel appareil, «vous savez qu’en tant que propriétaire avant les pompiers peuvent l’avoir détecté.»

Mais il est encore plus crucial d’améliorer la coordination entre les différentes agences impliquées dans la lutte contre les incendies, déclare Graham Kent, sismologue à l’Université du Nevada à Reno, qui ne faisait pas non plus partie de l’étude. Kent est directeur d’ALERTWildfire, un réseau qui utilise des caméras et le crowdsourcing pour surveiller les incendies en Californie, au Nevada et en Oregon. «Toute la façon dont vous répondez à un incendie jusqu’à ce qu’il s’éteigne est comme un ballet», dit-il. «Vous auriez à le chorégraphier juste comme ça», avec des ressources allouées précisément au bon moment et au bon endroit, de la détection à la confirmation, en passant par l’envoi et l’extinction. «La détection d’incendie n’est que la première étape; si vous faites sauter les étapes 2 à 98, toute cette technologie… n’a pas d’importance.

Wang dit que les prochaines étapes de son équipe consistent à étendre la portée du signal de l’appareil au-delà des 100 mètres actuels, ce qui peut limiter l’utilisation pratique, et à développer un bouclier de protection pour celui-ci. L’efficacité de l’émetteur, note McCarty, devra également être testée sur le terrain.