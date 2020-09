Rowdy Lee Swanson, un taureau de l’Oklahoma tué au Texas la semaine dernière (Rowdy Swanson / Facebook)

Un taureau et étudiant à l’Oklahoma State University (OSU) a été tué lors d’une compétition qui a eu lieu au Texas la semaine dernière.

Rowdy Lee Swanson a été jeté de son taureau au ProRodeo à Mineral Wells, au Texas, a rapporté ABC News.

Les blessures spécifiques subies par Swanson lors de l’événement organisé par la Palo Pinto County Livestock Association n’étaient pas claires.

En annonçant la mort d’un coureur, l’équipe de rodéo d’OSU a déclaré qu’elle avait «perdu l’un des nôtres».

«Le cœur lourd et endolori, je suis triste d’annoncer que l’équipe de rodéo de l’OSU a perdu l’un des nôtres, Rowdy Swanson», a écrit Cody Hollingsworth, dans un communiqué sur Twitter.

«Il faisait partie intégrante de notre famille de rodéo et il nous manquera énormément», a-t-il ajouté. «Nos pensées vont à la famille Swanson en ce moment».

Swanson, qui était de Duncan, Oklahoma, aurait étudié les sciences animales sur le campus Stillwater de l’OSU.

George Taylor, PDG de la Professional Rodeo Cowboys Association, a déclaré qu’il «était profondément attristé» par l’accident.

«Le cœur de toute la communauté du rodéo va à la famille de Rowdy en cette période tragique. Nous continuerons à garder Rowdy et sa famille dans nos pensées et nos prières », a-t-il ajouté.

La Palo Pinto County Livestock Association s’est également adressée à la mort de Swanson, a rapporté ABC News, déclarant: «L’ensemble du comité de rodéo et notre famille de rodéo présentent nos sincères condoléances et nos plus sincères condoléances à la mère de Rowdy, Venessa, son frère Roper, et toute sa famille.»

