Un chien a été traîné par son prétendu propriétaire dans les rues de Puebla (Vidéo: @MunicipiosPue)

La vidéo d’un chiot étant traîné par une camionnette dans les rues de la commune de Tehuacan, Puebla, Ils ont scandalisé les réseaux sociaux pour la cruauté de la femme qui conduisait le véhicule.

Selon le site des municipalités de Puebla, l’animal a été traîné pendant plusieurs pâtés de maisons, jusqu’à ce qu’au 28 rue Poniente de la subdivision Villas Reforma, il soit arrêté par un citoyen qui, quelques mètres auparavant, a commencé à lui hurler de s’arrêter.

“Qu’est-ce qui ne va pas madame, lâchez votre chien, ça le tue, qu’est-ce qui ne va pas!», On entend un jeune homme en train de dire au chauffeur qui se couvre le visage quand elle remarque qu’elle était enregistrée.

Lorsque le camion gris s’arrête, le chien Husky reste juste au sol; apparemment, ses jambes étaient blessées et il ne pouvait plus bouger.

De nombreux animaux sont maltraités (Photo: Pixabay)

Selon le site susmentionné, les événements se sont produits le 31 décembre, lorsque la femme aurait attaché le chien à l’arrière de la voiture avec une laisse.

Malgré le fait que la femme ait avancé dans sa voiture avec le chien ligoté, Lorsque les jeunes ont commencé à le réclamer, il a fait semblant de ne pas savoir ce qui l’entraînait.

Par la suite, les citoyens ont procédé à enlever la cravate que l’animal avait au cou pour le libérer, tout en disant à la femme d’appeler un vétérinaire.

La maltraitance des animaux à Puebla (Photo: Capture d’écran)

Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont suscité une grande indignation et de nombreux utilisateurs Ils ont demandé à l’Association de protection des animaux d’intervenir, afin que la femme soit punie de tout le poids de la loi..

Pendant ce temps, on ne sait pas si l’animal a été gardé par les jeunes ou s’il a été rendu au propriétaire présumé. On ne sait pas non plus si ses jambes ont été gravement blessées ou s’il n’a subi que des éraflures et des coups.

Comment la maltraitance des animaux est-elle punie à Puebla?

En octobre de l’année dernière, de nouvelles réformes ont été apportées aux articles 474 Bis et 473 Ter du Code pénal, dans le but de punir ceux qui tuent ou causent la mort d’un animal maltraité.

La sanction qui pourra être appliquée, en fonction de la gravité du cas, sera comprise entre quatre et huit ans de prison et une amende de 17376 pesos à 43440 pesos. Si la mort de l’animal s’est produite avec des armes ou des explosifs, la sanction peut augmenter d’un tiers, atteignant jusqu’à 10 ans de prison.

Un autre cas de chiot victime de maltraitance animale s’est produit l’année dernière à Querétaro (Photo: Capture d’écran)

«Si les actes de maltraitance ou de cruauté causent la mort de l’animal, quatre à huit ans de prison et une amende de deux cent à cinq cents unités de mesure et mise à jour en vigueur au moment où le crime est commis seront infligés. Si, dans l’un des cas précédents, des armes ou des explosifs sont utilisés, la peine augmente d’un tiers de plus que celles indiquées.

Selon la Chambre des députés, en 2019, le Mexique occupait le troisième rang pour la maltraitance des animaux; de plus, sur les 18 millions de chiens enregistrés à l’époque, 30% seulement avaient un propriétaire, tandis que les autres étaient dans la rue. Rien qu’à Mexico, neuf chiens et chats sur dix qui n’ont pas été revendiqués ou adoptés ont été euthanasiés.

De même, le secrétaire à la Santé du CDMX estime que chaque année, 18 000 chiens sont perdus ou abandonnés, qui mettent fin à leurs jours dans les rues, les refuges ou les garderies.

