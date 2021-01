Tout au long de 2018, les autorités ont capturé 201 “ mules ” à l’aéroport El Dorado de Bogotá.

Selon les autorités sanitaires de la ville de Bogotá, le passager américain arrivé dans la capitale colombienne sur un vol en provenance de la ville de Houston, aux États-Unis, avec un résultat positif pour le covid-19, vous venez de tester négatif sur le test PCR qui a été effectué hierDès qu’il a admis qu’il était infecté par la maladie.

Selon le rapport de Caracol Noticias, l’individu, arrivé en Colombie avec un test rapide, qui aurait confirmé le virus, Il a déjà quitté l’isolement et la surveillance sous lesquels le Secrétariat de la santé de Bogotá et les autorités sanitaires du port l’ont eu et vous pouvez continuer votre emploi du temps dans la ville.

Les deux organisations ont réitéré l’appel à s’abstenir de voyager en cas de diagnostic confirmé ou de suspicion de contagion de la maladie, à la fois en raison de son dangerosité pour la santé des autres passagers, mais en raison de la panique sociale possible que la maladie peut générer. situation. Le processus judiciaire contre le citoyen américain et la compagnie aérienne qui lui a permis de se rendre dans le pays demeure.

Ce mercredi, Migration Colombie a confirmé qu’un citoyen étranger infecté par le covid-19 était arrivé à l’aéroport international El Dorado sur un vol en provenance de Houston, aux États-Unis, malgré la mesure du gouvernement national de demander un test PCR négatif pour entrer. à ce pays.

Tel que rapporté par l’entité, Au cours du processus de contrôle sanitaire, l’homme a déclaré qu’il était malade et avait subi un test rapide de coronavirus avec un résultat positif, avec lequel ils l’ont laissé monter dans l’avion et ainsi se rendre en Colombie. Immédiatement, le passager a été isolé et les autorités nationales, ainsi que la compagnie aérienne, ont signalé la situation.

“En effet, tôt le matin d’hier (mercredi), en provenance des États-Unis, est apparemment arrivé une personne positive pour covid. Les procédures d’isolement ont été lancées immédiatement et elle a été emmenée par des protocoles aux soins de santé où des tests de validation ont été effectués », a confirmé le directeur de Migration Colombie, Juan Francisco Espinosa, cité par le FM.

Le fonctionnaire a assuré que l’homme est isolé et doit être soumis à un nouveau test de coronavirus pour confirmer la contagion et, de cette manière, lancer un processus d’enquête contre la compagnie aérienne et le passager. “Dans le cas de cet étranger, compte tenu de son statut positif, Vous ne pouvez pas aller dans un hôtel normal mais vous devez vous rendre dans un endroit où vous pouvez continuer à vivre votre isolement sans mettre les autres citoyens en danger », a déclaré Espinosa, expliquant pourquoi l’étranger ne pouvait pas être interdit de territoire dans le pays.

Tel que rapporté par Blu Radio, l’étranger venait des États-Unis sur un vol United Airlines avec 150 passagers. Le fonctionnaire a rapporté dans une interview avec W Radio jeudi matin que Une enquête sera ouverte contre la compagnie aérienne et à l’étranger pour avoir promu une situation mettant en danger les passagers et les responsables de l’aéroport.

Le directeur a assuré que, dès que l’affaire était connue “une enquête contre la compagnie aérienne est lancée et le processus administratif contre le passager commence”.

«Comme nous l’avons déjà fait à plusieurs reprises, des copies ont été certifiées conformes au Bureau du procureur général de la nation. Il n’y a pas de droit pour une personne d’exposer ses familles, les personnes âgées, ceux d’entre nous qui travaillons dans les aéroports et dans les avions à leur guise », a déclaré Espinosa à la station.

Ce à quoi le directeur se réfère, c’est la situation qui s’est produite l’année dernière lorsque, le 30 septembre, 3 passagers venus de différents pays et infectés par le covid sont également entrés dans le pays. À cette occasion, de Migration, ils ont également certifié des copies au bureau du procureur général pour enquêter sur les voyageurs et les compagnies aériennes.

D’autre part, Espinosa a assuré la station que, Au cours de la dernière semaine, plus de 39000 voyageurs sont arrivés dans le pays, parmi lesquels il n’y a eu que deux cas positifs de coronavirus. L’un était un voyageur qui venait du Panama et le dernier était un passager des États-Unis.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Fernando Ruiz Gómez, a publié la semaine dernière une nouvelle résolution concernant la demande de tests PCR pour les voyageurs entrant dans le pays, en tenant compte de la décision du 11e tribunal administratif d’oralité du circuit de Bogotá. Ceux qui arrivent de l’étranger en Colombie par avion peuvent entrer dans le pays sans tests PCROui, à condition qu’ils le fassent une fois qu’ils quittent l’aéroport et s’isolent pendant qu’ils sont informés des résultats, a rapporté Ruiz.

Dans le cadre de cette mesure, le responsable des migrations a assuré au W ​​que «Nous avons commencé les phases d’enquête pour voir s’il y avait une tromperie des passagers», Puisque l’étranger ne pouvait entrer dans le pays qu’avec un test négatif ou en déclarant qu’il n’en avait pas; cependant, l’homme a voyagé avec un test positif.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Le ministre de la Défense Carlos Holmes Trujillo transféré dans un hôpital de Bogotá

Duque demande de ne pas politiser avec les vaccins et invite les Colombiens à faire confiance