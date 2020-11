Les cadeaux insolites que Gwyneth Paltrow a choisis pour ce Noël

En 2008, l’actrice Gwyneth Paltrow a fondé sa société Goop. Au début, c’était un blog avec conseils bien-être, qui a évolué pour devenir une entreprise valorisée en 250 millions de dollars, selon les données du New York Times. À travers cette société, Paltrow vend des produits de mode, cosmétiques et livres, entre autres, dont beaucoup a provoqué la controverse au cours des années.

Ce blog lifestyle publie la liste des cadeaux les plus insolites que Paltrow veut pour Noël et cela ne peut pas être manqué comme cadeau pour le petit arbre.

En janvier dernier, l’actrice a lancé quelques frappantes bougies aromatiques ils ont dit dans leur description: “Ça sent mon vagin.” Vendu 75 $, c’est «un parfum amusant, beau, sexy et merveilleusement inattendu».

Le parfum de Gwyneth Paltrow

“Cette bougie est faite de géranium, de bergamote d’agrumes et de cèdre juxtaposés à la rose de Damas et à la graine d’Abelmosco qui nous fait penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée.”

C’est pourquoi l’un des cadeaux qu’elle sélectionne pour sa liste est le roll-on avec le même arôme que la bougie, mais en parfum pour pouvoir transporter l’essence la plus intime dans son sac à main ou en déplacement. Son prix? 45 $.

Un kit pour cloner des pénis

Un autre cadeau que l’actrice souhaite est un kit qui permet au pénis d’être cloné et transformé en une réplique exacte en silicone pour le transformer en vibrateur. Sur le site Web, ils disent «scandaleux? Oui, amusant? Pour sûr. Cela vaut-il le coup d’œil sur votre visage lorsque vous le déballez? Oh, à cent pour cent. ” Il est vendu 50 $ et en trois nuances de couleurs.

Une lampe à pain

Pour les amateurs de bonnes décorations, cela peut être un objet de désir un peu coûteux – une lampe à pain. Fabriquée à la main au Japon, cette lampe en forme de barre est fabriquée à partir de vrai pain, avec de la farine de pain, de la farine à gâteau, du sel, de la levure, des lumières LED, un cordon d’alimentation avec variateur mais recouvert de résine pour éviter les parasites l’atteindre. Son prix? 210 dollars.

Un portefeuille en cuir qui entre dans une pastèque

Un portefeuille circulaire, signé par le créateur japonais Kadoi, intègre également la liste des cadeaux insolites que Gwyneth Paltrow souhaite pour ce Noël. La particularité de cet accessoire est qu’il s’adapte à une pastèque.

Comment ce portefeuille est-il fabriqué? Il appartient à la série «Dialio» et la base est composée de plusieurs parties en cuir. Il a un piquet à l’intérieur, qui si le cuir est tordu ou tiré dur, il se pliera.

Le livre de coloriage des vulves

Poursuivant sa liste de souhaits pour ce Noël, Paltrow a ajouté un livre de coloriage de vulve. Il est fabriqué à partir de papier recyclé et d’encres à base de soja. Il comporte 128 pages et 64 feuilles détachables pour peindre les organes génitaux féminins. Son prix? 15 dollars.

Titre de la dame

Pour 50 $, une entreprise vend le titre «Lady or Lord». Ce prix comprend également les parcelles de terrain qui sont elles-mêmes reconnues et dénommées «parcelles souvenirs» en Écosse. Bien que ces colis souvenirs soient souvent trop petits pour être enregistrés directement auprès du Scottish Land Registry, comme expliqué sur la page, ils gardent les registres privés et prennent très au sérieux leurs accords avec leurs seigneurs et leurs dames.

Ce certificat est numérique et personnalisé avec le nom de la personne qui l’achète. Il vous est envoyé par e-mail dans les 24 heures et peut être imprimé et utilisé à votre guise.

La baignoire à 100 000 $

Enfin, l’une des plus chères de votre liste est une baignoire design. De la marque Igneo, ces baignoires sont luxueuses et avec des moules personnalisés fabriqués à la main pour chaque client qui sont ensuite individuellement sculptés pour devenir une œuvre d’art fonctionnelle unique. Le béton est une alternative écologique aux produits synthétiques à base de pétrole et aux matériaux naturels non renouvelables tels que la pierre de carrière ou les forêts matures. Son prix? 100 000 $.

JE CONTINUE DE LIRE: