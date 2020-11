Jhon Botia Miranda, premier pasteur gay de l’Église méthodiste colombienne de Bogotá. Photo: redsomos.org

L’Église méthodiste colombienne de Bogotá est «la maison» du premier pasteur chrétien ouvertement homosexuel qui «prêche» la parole de Dieu et accomplit un travail social pour défendre les populations aux conditions sexuelles diverses en Colombie. C’est l’histoire de Jhon Botia Miranda, dont la bannière est que tout le monde se gouverne lui-même et c’est pourquoi, chaque dimanche sans faute, il ouvre les portes de sa congrégation pour parler de respect et de tolérance.

En dialogue avec le journal El Tiempo, Botia Miranda assure qu’aujourd’hui le christianisme est devenu une liste dans laquelle «on dit aux gens: «Ne buvez pas, ne fumez pas, ne tirez pas (faites l’amour), ne vous habillez pas» ». Le pasteur dit qu’il lutte pour affirmer la liberté que Jésus a donnée.

Son «pastorat» a été la cible de controverses, de controverses et de commentaires positifs et négatifs. Botia Miranda est né à Villavicencio et a actuellement 31 ans, il dit qu’il n’a jamais pensé à devenir pasteur et qu’il s’est toujours imaginé vivre en construisant des maisons et en collectant de l’eau au profit des plus nécessiteux, il voulait être missionnaire. Cependant, la vie a pris sur lui de lui montrer que son plan était avec les missions mais de la chaire.

Le pasteur dit qu’il a commencé sa «vie chrétienne» à 13 ans et s’est joint à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mieux connue sous le nom d’église des Mormons. Là, selon Botia, il espérait trouver un «foyer spirituel» qui le rapprocherait de Dieu et lui permettrait de «vivre sa foi». Alors qu’il était sur le point d’avoir 20 ans, Jhon a déménagé à Bogotá et un paradoxe a été généré dans sa vie: l’église qu’il fréquentait était très conservatrice et il avait une “lutte interne compliquée”. Comptez ça a commencé à se demander s’il était le seul homosexuel à croire en Dieu et pour résoudre son mystère, il a décidé de créer un groupe de chrétiens qui parleraient de leur vie. Dans ces espaces, il a rencontré son partenaire actuel qui l’a invité à l’Église méthodiste qu’il «pasteur» actuellement.

Jhon Botia / Facebook

Botia avait déjà 26 ans en 2015 et là, elle a décidé de s’éloigner de l’église mormone et de commencer à se rassembler dans les méthodistes. Jhon assure qu’il “ a été choqué ” quand il a réalisé que le temple qu’il avait commencé à fréquenter était très différent de ce qu’il imaginait, il croyait qu’il y aurait des femmes avec de longues jupes et des hommes avec une bible sous les bras à toute heure. Cependant, lorsqu’il portait pour la première fois un costume et une cravate, il s’est rendu compte que «celui qui n’était pas d’accord» était lui.

Botia Miranda a mentionné qu’il était impressionné par le service social que l’église exerçait et exerce actuellement. Par conséquent, deux ans après son entrée dans cette église, il «s’est ordonné», a reçu l’Eucharistie ou comme on l’appelle dans les églises chrétiennes: le repas du Seigneur. Il dit que j’ai attendu longtemps pour recevoir l’hôte et le vin car étant homosexuel il se sentait pécheur, cependant, en recevant le dîner, il comprit que «Dieu l’aimait».

Quelque temps après s’être rassemblé dans l’Église méthodiste, le pasteur de l’époque l’a emmené à une formation, quelque temps plus tard son «mentor» a démissionné et le nom de Jhon Botia a commencé à sonner pour combler le poste vacant. Le jour est arrivé Le 18 janvier 2018, Botia Mirada est devenue le premier pasteur gay au sein de l’Église méthodiste en Colombie et en Amérique latine.

Jhon Botia / Facebook

Jhon dit que bien qu’il y ait d’autres églises avec des pasteurs homosexuels, il y a encore “beaucoup d’autres pasteurs et prêtres qui ne sortent pas du placard”. La vie de ce pasteur homosexuel ne suit pas le stéréotype établi dans la plupart des églises aujourd’hui. Selon Botia, il «ne mange pas la Bible tout le temps», il sort pour faire la fête, de temps en temps il boit des bières et fait des activités comme n’importe qui d’autre.

«Je n’ai pas épousé l’institutionnalité et la beauté de l’Église méthodiste est que nous pensons et pensons. Dieu nous appelle dans différents contextes », dit le pasteur. Botia étudie actuellement la théologie et vit de sa carrière dans le marketing et la publicité.

Lorsqu’il a été nommé pasteur, en raison de sa condition sexuelle, une bonne partie de la communauté s’est «enragée». Il dit que la Conférence épiscopale a déclaré que sa nomination n’était pas valide et dans d’autres congrégations chrétiennes, ils appelaient l’Église méthodiste «l’église des fagots». Même les paroissiens de l’église que Botia précède ont fait des commentaires liés à leur condition sexuelle: «Cet homme quoi? Se pourrait-il qu’il nous pédale les enfants? C’est un pervers. Cependant, Jhon dit qu’il a fait la sourde oreille et a continué son travail social et «ministériel». «Ils ont changé la puce. Les voisins ne viennent pas pour adorer, mais ils me respectent beaucoup. Une relation a été créée sur la base du respect », dit-il.

Jhon Botia / Facebook

Son principal combat est de garder tout le monde heureux, il dit que beaucoup ne comprennent toujours pas sa théologie et ne font que juger. «Notre message est l’amour et celui d’un Dieu qui n’est pas celui qu’ils nous vendent, mais un Dieu aimant, qui est père, mère, oncle, tante, ami, ami et toujours ouvert au réconfort. Nous n’avons pas peur de perdre ou d’être humiliés et persécutés, nous croyons en la justice sociale », dit-il.

L’Église méthodiste colombienne a été critiquée à plusieurs reprises pour son soutien constant à la communauté LGBTI. Cependant, depuis 1996, ils mènent un travail important avec des acteurs vulnérables tels que les personnes déplacées, démobilisées et réinsérées. Jhon préside le siège situé dans la ville de Chapinero, une zone reconnue pour être l’épicentre de la scène gay à Bogotá, dans la Carrera 1a # 65-14. Ses fidèles ne dépassent pas 30 personnes et selon Botia, 18 sont issus de la communauté LGBTI, de la population indigène, afro, entre autres.

Jhon Botia / Facebook

«Nous ne croyons pas aux églises pour homosexuels ou pour hétérosexuels, nous croyons qu’il existe des églises pour les gens. Nous sommes une communauté de croyants, nous ne nous distinguons pas par la race, le sexe ou le niveau socio-économique. Nous, croyants, nous nous réunissons comme moyen de foi », dit le pasteur.

Selon Jhon, l’Église méthodiste a une position différente de celle des églises chrétiennes «d’antan». Dans cette congrégation, ils parlent de Dieu avec une mission: ne pas faire de discrimination basée sur la race, la sexualité ou l’ethnicité. «J’adore ce type», dit le pasteur en se référant à Jésus. Botia a terminé son dialogue avec El Tiempo par un message controversé: «Je veux dire à tous les membres de la population LGBT que Dieu les aime et que lorsqu’ils le rencontreront ou le rencontreront, ils ressentiront une profonde libération et un amour. Ne vous fouettez pas, ne vous tourmentez pas, n’allez pas en thérapie de conversion. J’accepte “.