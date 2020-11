MEXICO CITY (AP) – Le commandement de la police de Quintana Roo, l’État où se trouve Cancún, a été séparé de son poste tandis que les actes de violence qui ont fait huit blessés, dont deux par balle, sont clarifiés lorsque la police a abattu un manifestation féministe dans cette ville touristique du sud-est mexicain.

Carlos Joaquín, gouverneur de Quintana Roo, a déclaré mardi soir qu’il avait accepté la demande d’Alberto Capella de quitter son poste de secrétaire à la sécurité tandis que le parquet et le département des affaires intérieures achevaient «une enquête approfondie» sur les événements violents survenus. lundi.

“En tant que gouverneur, je vous présente des excuses publiques pour l’incompétence de la police qui n’a pas suivi mes instructions” qu’il n’y a pas eu de violence, a déclaré Joaquín dans une vidéo téléchargée sur ses réseaux sociaux.

Lundi, après l’annonce par le parquet de la découverte du corps d’une femme de 20 ans qui avait été portée disparue quelques jours plus tôt, plusieurs centaines de personnes appelées par des groupes féministes ont manifesté dans le centre-ville de Cancun pour demander justice.

Lorsque certains manifestants ont tenté de faire tomber une barrière à l’entrée de l’hôtel de ville, les coups de feu ont commencé et les gens ont commencé à courir.

Selon les chiffres mis à jour par le gouverneur mardi soir, huit personnes ont été blessées, dont deux par balles.

Le président Andrés Manuel López Obrador a célébré la décision du gouverneur et “qu’il n’y a pas eu de tolérance, de camouflage, de complicité”, lors de sa conférence matinale de mercredi.

Les organisations nationales et internationales ont exigé une enquête approfondie sur ce que l’ONU a qualifié de «recours excessif à la force».

Le réseau féministe Quintana Roo a dénoncé mardi lors d’une conférence de presse que l’action n’était pas imprévue mais qu’elle était “stratégiquement planifiée” et qu’à aucun moment aucun autre moyen de dissuasion n’a été utilisé. Pour cette raison, en plus d’une enquête indépendante, ils ont demandé le licenciement de Capella.

Mardi matin, le chef de la police locale de Cancun avait été démis de ses fonctions, mais la sécurité de cette destination touristique est sous la coordination et le commandement exclusif de l’État depuis le 7 juin 2019 et son responsable est le secrétaire à la Sécurité publique. Etat.

Capella avait qualifié les actes de la police de “stupides” et avait déclaré que les six policiers qui avaient pris les armes devraient répondre individuellement de leurs actes.

Capella a une longue histoire, non sans controverses et critiques, dans des postes de sécurité dans des endroits violents et avec une présence marquée du crime organisé.

Avant d’arriver à Quintana Roo en 2018, il était responsable de la sécurité de l’état de Morelos, au sud de la capitale, depuis 2014. Auparavant, il dirigeait la police locale dans sa ville natale, Tijuana.

Pendant ses deux mandats à la tête de la sécurité dans cette ville frontalière et ses années à Morelos ont été des périodes de grande violence et d’activité du crime organisé, qui est également très présente à Quintana Roo bien que les autorités s’efforcent de faire en sorte que la violence n’affecte pas les principales zones touristiques.

Le gouverneur Joaquín a promis de mieux former les policiers et les fonctionnaires de l’État aux droits de l’homme et à la violence sexiste, et il a garanti la justice pour les fémicides.