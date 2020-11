Le coût du voyage dans un avion de taille moyenne, d’une capacité de 10 à 15 passagers comme le Gulfstream IV, serait de 32500 $ (Photo: flightaware.com)

Le général Salvador Cienfuegos Zepeda retourné au Mexique avec un grand confort, en tant que citoyen libre d’accusations de trafic de drogue. Le voyage de plus de un demi-million de pesos a duré quatre heures et 47 minutes, après avoir décollé du Aéroport Teterboro, New Jersey, quinze minutes avant deux heures de l’après-midi, heure du centre du pays.

À 18 h 48 le mercredi 18 novembre, Cienfuegos Zepeda Il est descendu de l’enregistrement Gulfstream IV N40VC, vêtu d’une tenue de soirée et d’une cravate, alors qu’il assistait à son audience devant le tribunal du district oriental de New York, où Il a accepté son expulsion volontaire et trois accusations de complot ont été rejetées. pour fabriquer, importer et distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine et de la marijuana, plus des frais de blanchiment d’argent.

L’ancien chef du ministère de la Défense nationale (Sedena) a volé dans un avion privé et luxueux, bien que cela n’apparaisse pas dans la version officielle. J’étais enfin rentré chez moi après 34 jours enfermés.

L’avion est lié au service de transport à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis (Photo: aviapages.com)

La Federal Aviation Administration des États-Unis s’enregistre comme propriétaire de l’enregistrement Gulfstream IV NV40C auprès de SK Aviation LLC, dont l’adresse de propriété est à Santa Helena, en Californie. Il dispose d’un certificat délivré le 29 septembre 2016 et expire le 30 septembre 2022. À son tour, le jet est associé au réseau de Taxis aériens Prime Jet LLC.

L’avion est lié au service de transport à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis. Il dispose d’une connexion Internet sans fil, d’un téléphone satellite, de lits pour dormir où cinq adultes peuvent se reposer, en plus d’un mineur, ainsi que la capacité entre 10 et 19 passagers à sa capacité maximale.

Avoir six fauteuils individuels, deux doubles et un plus long équivalent à trois espaces. À son tour, il est équipé de salle de bain et lavabo, ainsi que quatre petits écrans et un autre de plus grande taille.

Le général a été écarté de trois chefs de complot en vue de fabriquer, d’importer et de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine et de la marijuana, en plus d’un chef de blanchiment d’argent (Photo: REUTERS / Jane Rosenberg)

Quand le juge Carol Bagley Amon a accepté la demande du bureau du procureur des États-Unis de rejeter les quatre chefs d’accusation de trafic de drogue retenus contre Cienfuegos, a ordonné que le service des maréchaux prenne en charge l’escorte du citoyen qui était alors libre d’être expulsé vers le Mexique, où il est attendu, être jugé par le bureau du procureur général (FGR).

Selon le site Web du US Marshals Service, l’agence a le Système de transport judiciaire pour les prisonniers et les étrangers (JPATS, pour son acronyme en anglais).

“En moyenne, JPATS réalise plus de 260000 mouvements de prisonniers / étrangers par an. Un réseau d’avions, de voitures, de fourgonnettes et de bus réalise ces mouvements coordonnés. JPATS exploite une flotte d’avions qui transportent les prisonniers sur de longues distances de manière plus économique et plus sûr que les compagnies aériennes commerciales. Presque tous les mouvements aériens sont effectués à bord de grands et petits aéronefs détenus ou loués par JPATS“Dit le US Marshals Service.

Selon le portail du US Marshals Service, l’agence dispose du système de transport judiciaire pour les prisonniers et les étrangers (Photo: aviapages.com)

C’est-à-dire que le voyage du général aurait pu être payé par le gouvernement américain avec son réseau d’aéronefs qu’il exploite, ou par le service de location de taxi aérien. Selon des rapports de 2018, JPATS disposait de trois Boeing 737-400, en plus d’un turbopropulseur Saab 2000. Mais les données mises à jour jusqu’en février 2020 à partir du portail Planes Potters indiquent que le JPATS ne possède que deux Boeing 737, un avec l’enregistrement N640CS et un autre enregistré avec le N639CS.

Cependant, il y a l’option que le général lui-même a payé pour son transport de retour à la maison et, encore plus suspect, c’est le gouvernement mexicain lui-même qui a liquidé le vol. Bien que cela ait été écarté par la FGR et le secrétaire aux rations étrangères, Marcelo Ebrard, qui a répété que l’avion était de US Marshals Service.

Infobae Mexique cité un voyage de Teterboro à Toluca. Prime Jet a répondu que le vol d’un avion léger (avec une capacité jusqu’à 5 passagers) cela coûterait 25 000 USD. L’avion nécessiterait un arrêt pour faire le plein, puisque le temps de navigation approximatif serait 04:35 heures.

L’ancien secrétaire à la Défense mexicain Salvador Cienfuegos a été arrêté le 15 octobre et libéré le 18 novembre.Il a passé un mois enfermé (Photo: REUTERS / Henry Romero)

En échange, un avion de taille moyenne, d’une capacité comprise entre 10 et 15 passagers, aurait un prix de 32500 $; soit plus d’un demi-million de pesos au taux de change de ce 20 novembre, avec 653 mille 250 pesos.

Le Gulfstream IV entrerait dans le catégorie jet moyen Oui pouvait voler sans escale, comme cela s’est produit ce mercredi, lorsque Cienfuegos est arrivé au hangar FGR dans le Aéroport international Adolfo López Mateos de Toluca, dans l’État du Mexique.

Selon les enregistrements de la plate-forme Flight Aware, l’enregistrement N40VC Gulfstream IV est entré dans ledit aéroport mercredi dernier. 18 novembre à 18 h 35, de New Jersey. Il a parcouru une distance de 3 623 kilomètres à une vitesse de 863 km / h.

Cette dernière base aérienne c’est à environ une heure de route du centre de détention métropolitain de Brooklyn, où l’ancien chef de Sedena était détenu depuis début novembre, après avoir été transféré de Los Angeles, Californie, où a été arrêté le 15 octobre, à l’aéroport international de cette ville.

Le Gulfstream IV est un jet de luxe de SK Aviation LLC (Photo: aviapages.com)

New York, où l’affaire Cienfuegos était devant le tribunal du district oriental, Il a des aéroports internationaux: John Fitzgerald Kennedy et La Guardia. Le premier à un peu plus d’une heure en voiture de la prison du général et l’autre, à environ 30 minutes. Les deux stations sont plus grandes que Teterboro, un aéroport populaire pour les avions privés et d’affaires.

Après votre arrivée, le général a subi un examen médical d’expert et sa santé était favorable. Il a été informé d’un dossier d’enquête dans lequel il est impliqué, a donné son adresse et son numéro de portable, prêt à assister à toute diligence ministérielle. A 19h12, l’ancien chef de la Sedena s’est retiré des bureaux de la FGR dans le hangar de Toluca.

