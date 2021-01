Dans la Province, ils ont reconnu qu’ils analysaient la possibilité de mettre en place un couvre-feu (Audio: Radio La Once Diez)

En phase avec l’inquiétude du président Alberto Fernandez Pour trouver une solution à la réapparition des cas de coronavirus, le ministère de la Santé de la province de Buenos Aires analyse une série de mesures pour aplatir la courbe de contagion mais sans interrompre la saison estivale. Cela a été déclaré par le chef des conseillers du portefeuille de Buenos Aires, Enio Jose Garcia, pour lequel “le couvre-feu sanitaire peut être une option».

«Nous constatons que les cas se développent très rapidement. Pas comme dans la première partie de la pandémie, en automne et en hiver, où la circulation des personnes était pratiquement coupée, à 20%, et les cas augmentaient lentement et nous avions le temps de préparer les lits. Maintenant, sans restriction, la chose est devenue incontrôlable. Évidemment, la mobilité des gens a beaucoup augmenté et les vacances ne collaborent clairement pas. Les gens se rencontrent et il est très difficile de maintenir les directives de soins. Alors oui, nous pourrons peut-être appeler cela une repousse à ce stade, et il n’y aura pas d’autre choix que de prendre des mesures restrictives.»A expliqué García, en dialogue avec la radio La Once Diez.

En ce sens, il a souligné qu ‘”un ensemble de mesures” est à l’étude, mais a souligné l’une au-dessus des autres: “On parle beaucoup de ce couvre-feu sanitaire… Cela pourrait être une option. La vérité est que c’est une carte dans le jeu. Mais ce ne doit pas être la seule (mesure), il faut voir comment faire avec la question de la Côte. Vous ne voulez pas que la saison soit annulée, mais vous devez prendre des mesures pour réduire les infections ».

Le conseiller du gouvernement Axel Kicillof a reconnu qu’il s’agissait d’une “mesure déplaisante” mais a déclaré qu ‘”il n’y en a pas d’autre” étant donné la situation épidémiologique actuelle: “Évidemment, nous voulons que le tourisme continue et nous connaissons l’importance de cette activité, fondamentalement pour les communes côtières, mais il n’y aura pas de tourisme s’il y a une épidémie incontrôlable ou si le système de santé ne peut pas répondre. Il faut donc réunir le pire des deux mondes: le chaos sanitaire et le manque de tourisme, car j’imagine qu’une famille qui se prépare quelques jours de repos ne voudra pas aller dans un endroit si elle sait que le risque de contagion est élevé ” .

Agglomération de personnes sur les plages de Pinamar. Aujourd’hui, la police de Buenos Aires a dû agir (Diego Medina)

Concernant la mise en œuvre de la mesure, il a indiqué: << L'Organisation mondiale de la santé la recommande car il existe une analyse générale selon laquelle les infections sont liées aux jeunes, qui retournent dans leur entourage familial et finissent par infecter également des personnes. plus grand. Telle est la grande difficulté. Si cette mesure est prise Il faut voir comment faire pour que cela ne génère pas de situations violentes, demander la collaboration entre les secteurs qui travaillent avec la nuit pour aider et comprendre que l’activité ne serait pas interrompue, mais qu’elles pourraient continuer à fonctionner mais dans un délai plus court ».

Les déclarations de García ont lieu à la fin du premier long week-end de l’année, au cours duquel elles ont été observées grandes concentrations d’adolescents et de jeunes sur les plages de la côte. À Pinamar, par exemple, des agents de l’Unité des opérations tactiques de Buenos Aires ont dû disperser des touristes qui improvisaient même des fêtes à quelques mètres de la mer.

Alberto Fernandez Il a reconnu que les alarmes étaient allumées par la situation épidémiologique, ajoutée à l’assouplissement des mesures de prévention adoptées par une grande partie de la population. “Nous sommes tous inquiets. L’idée est de trouver une solution à la réapparition des cas», A déclaré le président à Chapadmalal, où il a passé les fêtes. Il a ensuite rencontré Axel Kicillof et avec Horacio Rodríguez Larreta, dans le but d’analyser la réapparition des cas de COVID-19 dans l’AMBA.

«Nous croyons qu’avec la saison estivale et l’augmentation de la température, les cas allaient baisser, et en fait ils ont beaucoup baissé, nous avions 1300 cas par jour dans la province et ils diminuaient très fortement, mais les soins et l’entretien ne pouvaient pas être maintenus. Il me semble que là-bas, de retour, nous devons jouer avec la responsabilité de l’État et éviter le plus grand mal»Expliqua Garcia.

L’unité des opérations tactiques de la police de Buenos Aires a dû disperser les jeunes sur les plages de Pinamar pendant le long week-end

En outre, le Vice-Ministre de la Santé de Buenos Aires, Nicolas Kreplak, il a dit que le couvre-feu “est à l’ordre du jour des choses qui ont été analysées” mais la décision de le mettre en œuvre n’a pas encore été prise. «Il faut voir si cela se fait après midi ou à quelle heure cela correspond. Il me semble qu’il faut tout évaluer. Je ne peux pas dire si nous allons prendre la décision cette semaine ou non, mais je peux dire qu’il y a un ordre du jour avec de nombreuses réunions et des secrétaires de santé pour analyser la situation, ce qui se passe et en même temps suivre la campagne de vaccination “, expliqua le fonctionnaire.

Le vice-ministre de la Santé de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, a déclaré que le couvre-feu “est à l’ordre du jour” que le portefeuille parvient à aplatir la courbe des conagios (@SaludBAP)

Ce dimanche 5884 nouveaux cas de COVID-19 et 107 nouveaux décès ont été confirmés. Le pourcentage d’occupation totale des lits de soins intensifs de l’AMBA est de 56,8%.

