Le Dr Deborah Birx, l’un des conseillers de la Maison Blanche pour la pandémie de coronavirus, a averti ce dimanche que la vague de nouveaux cas de COVID-19 “sera le pire événement auquel ce pays sera confronté”.

Miami World / Telemundo 51

Dans une interview sur le programme “Meet the Press” de NBC, Birx a déploré que dans leurs rencontres avec les communautés, il y ait ceux qui répètent “comme des perroquets que les masques ne fonctionnent pas”.

“Je pense que notre travail est de constamment dire que ce sont des mythes”, a ajouté l’expert, critiquant qu’il y a aussi ceux qui défendent l’immunité collective ou ceux qui nient que de grandes réunions puissent entraîner un événement de forte transmission du virus.

Les États-Unis sont confrontés au défi de freiner le pic des infections au COVID-19, qui dépassent ce dimanche 14,7 millions, selon le décompte indépendant de NBC News et en attendant la Food and Drug Administration (FDA, en anglais) ) approuvent le vaccin contre le virus.

Le responsable a indiqué qu’il est important que tout le monde comprenne que “la façon dont ce virus se propage est que si vous êtes avec quelqu’un à l’intérieur sans masque, c’est une opportunité de propagation virale”.

Dans le même sens, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a exprimé l’inquiétude du gouvernement concernant la propagation du COVID-19 et l’augmentation des cas liés aux réunions de Thanksgiving et aux vacances qui ils arrivent.

L’étude estime qu’il y avait 53 millions d’infections en septembre.

“Nous sommes préoccupés par les gens et le comportement qui se profilent à Noël”, a déclaré le responsable à ABC News, soulignant qu’ils veulent s’assurer que “les proches de tout le monde seront là à Noël prochain”.

Le pays est entré, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), «dans une phase de forte transmission» avec la baisse des températures; tandis que les experts ont averti que l’impact des voyages et des réunions pour la célébration de Thanksgiving n’est pas encore connu.