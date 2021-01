15 minutes. Au moins une personne a été blessée par balle lors de l’assaut des partisans du président américain Donald Trump au Congrès mercredi, ont confirmé des sources des services d’urgence à plusieurs médias américains.

Selon des sources consultées par CNN, une femme est dans un état critique après avoir reçu une balle dans la poitrine au début des manifestants entrant de force dans le Capitole à Washington.

Les images de MSNBC ont montré une femme transportée sur une civière avec des saignements abondants après des cris de “coups de feu”.

On ne sait pas qui était responsable des coups de feu qui ont blessé la femme.

Affrontement entre la police et les manifestants

Les partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut la session plénière de la Chambre basse américaine, qui avait été évacuée. Là, ils ont organisé une confrontation avec les agents de sécurité du Capitole, qui ont sorti leurs armes.

Au cours de l’assaut contre le Congrès, des manifestants ont brisé des fenêtres et forcé les portes ouvertes pour surpasser la police du Capitole, qui sécurise les installations législatives.

Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur les marches du bâtiment. Cependant, des dizaines de personnes ont réussi à pénétrer dans les salles plénières de la Chambre des représentants et du Sénat. Les législateurs ont été évacués d’urgence, tout comme le vice-président Mike Pence.

Pence devait présider mercredi la session du Congrès américain qui devait certifier la victoire du président élu Joe Biden. Trump affirme qu’il est basé sur un vote frauduleux sans fournir de preuves et malgré le fait que même les républicains en charge du contrôle ont déclaré qu’il s’agissait d’un mensonge.

Alors que l’agression a eu lieu, Trump a tweeté: “Je demande à tout le monde à Capitol Hill d’être pacifique. Pas de violence! Nous sommes le parti de la loi et de l’ordre. Respectez la loi et nos hommes et femmes (police) en bleu”.

Je demande à tout le monde au Capitole des États-Unis de rester pacifique. Pas de violence! Rappelez-vous, NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Merci! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2021

Après environ une heure de chaos, des centaines de manifestants qui s’étaient rassemblés autour de l’ancien bâtiment en marbre du Capitole ont lentement commencé à quitter la zone d’origine des tensions.

Cependant, tout le district de Columbia sera placé sous couvre-feu. En outre, plusieurs unités de réservistes de la Garde nationale et des forces de sécurité fédérales ont été activées pour assurer la sécurité.