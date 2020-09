Il ne fait aucun doute que l’argent n’achète pas le bon goût, pour montrer l’ostentatoire fête de révélation du genre pour le bébé d’un couple de youtubeurs, qui a illuminé la plus haute tour de Dubaï dans le cadre de leur célébration.

Ce sont Anas Marwah et Asala Maleh, des influenceurs populaires qui comptent plus de 7 millions d’abonnés sur YouTube et 2,5 millions d’abonnés sur Instagram; ils ont tous deux décidé d’utiliser la tour Burj Khalifa pour montrer au monde non seulement votre pouvoir d’achat, mais aussi l’excitation d’avoir un bébé.

Le couple fait sensation sur les réseaux sociaux pour différentes raisons, dont la grande somme d’argent qu’ils ont payée allumez la plus haute tour de Dubaï; La blague leur a coûté environ 130 000 dollars, ce qui correspond à près de trois millions de pesos mexicains.

«Nous voulions faire quelque chose d’unique et de mémorable, quelque chose que nous pourrions voir à l’avenir et nous souvenir de ce que nous construisons en famille», a déclaré Asala Maleh sur sa chaîne YouTube.

Le couple de youtubers a décidé d’allumer la tour de 823 mètres de haut, ils l’ont éclairée au moyen d’une animation coûteuse dans laquelle ils ont fait un décompte assez dramatique dans lequel ils ont utilisé les couleurs traditionnelles roses et bleues.

« C’est un garçon! », Pouvait-on lire dans la tour Burj Khalifa, dans le cadre de la célébration ostentatoire du couple de créateurs YouTube.

Et non seulement cela, de nombreux utilisateurs pensent que la façon dont ils ont annoncé le sexe du bébé qu’ils attendent n’est qu’un exemple de la façon dont ils préfèrent recevoir la nouvelle d’avoir un homme dans la famille.

C’est ainsi qu’ils ont réagi en réseaux à la grande fête du couple

Marwah et Maleh sont devenus viraux non seulement dans leur pays, mais aussi dans le monde entier, en commentant leur vidéo pour le meilleur ou pour le pire grâce aux réseaux sociaux.

«Rien de tel que d’être excité par les organes génitaux de votre fœtus», «Si cela avait été une fille, auraient-ils célébré la même chose? Ou comment? « , » Dépenser des milliers de dollars pour célébrer la chance de la génétique « , ont-ils commenté sur les réseaux sociaux.

D’autres ont fait remarquer que sous un régime religieux comme celui que les youtubeurs semblent suivre, il ne serait pas très positif que leur nouveau bébé soit une femme; Il est à noter que le couple a déjà une petite fille.

D’autres encore ont simplement décidé de plaisanter, soulignant le fait que le Mexique a organisé de meilleures célébrations de révélation du genre.

« Mmm bye, je suis plus choqué par les bébés rebondissants qui se battent », « Le combat de coqs n’était pas mal non plus », certains ont partagé leurs pensées.

Et vous croyez que vous avez eu la meilleure fête de révélation de genre. pic.twitter.com/z2OJFymXXy – Ángel Plascencia (@Angel_pc) 9 septembre 2020

Qu’avez-vous pensé de cette soirée de révélation du genre?

