AUGUSTA, Géorgie, États-Unis (AP) – Si vous supprimez certains des rares tableaux blancs de leurs emplacements habituels derrière les verts, les positions de la télévision derrière le 12e tee et d’autres endroits stratégiques, c’est vrai. comme Augusta National est généralement vu en novembre.

Cela a l’air plus grand, car il n’y a pratiquement personne.

Les stands manquent. Pas plus que les cordes, qui ont été remplacées par des lignes peintes – vert foncé, bien sûr – autour des tees et des greens et avec certaines marques le long du fairway pour indiquer aux quelques personnes présentes au Masters où se tenir.

Au lieu des membres d’Augusta National et de leurs invités, le terrain était occupé lundi par Tiger Woods et Justin Thomas, Bubba Watson et Jordan Spieth, tous sur leurs rondes d’entraînement sur un terrain qui avait l’air différent.

“Nous sommes habitués à arriver lundi et à voir beaucoup de monde”, a déclaré Francesco Molinari. «Donc ça n’a plus la même apparence. Je ne sais pas. Il faudra voir comment chacun s’adapte aux différentes conditions. C’est difficile de ne pas avoir de fans, mais pour nous, joueurs, c’est incroyable d’avoir l’opportunité de revenir dans cet endroit ».

C’était une opportunité que Sergio Garcia et Joaquin Niemann n’ont pas pu saisir après avoir été testés positifs au coronavirus et forcés de se retirer, un autre rappel des raisons pour lesquelles le Masters a été reporté à novembre en premier lieu.

La pandémie COVID-19 qui a mis le monde du golf en pause pendant trois mois a forcé le calendrier des Majors à être reconfiguré comme aucun autre événement, en particulier les maîtres. Le rite annuel du printemps est maintenant un étrange passage d’automne.

Les 1 600 buissons d’azalées du trou 13 n’ont pas de fleurs. Les cornouillers roses ne sont pas non plus à droite du fairway au trou 2. Bien que, bien sûr, il y ait des couleurs. Les sapins du trou 15 débordaient de couleurs lorsqu’ils fleurissent à la fin de l’été et au début de l’automne.

Sous ces pins de Géorgie pittoresques se trouve un mélange de pailles et de feuilles mortes.

Pourtant, c’est le manque de fans qui fait que ce domaine semble – et entend – si différent.

“Il ne fait aucun doute que la galerie manquante fera la plus grande différence”, a reconnu Adam Scott. «Les choses qui resteront les mêmes, c’est que cela signifie toujours la même chose pour nous tous, et peut-être un peu plus parce que nous revenons à Augusta National chaque année. Tout ce que le club fait pour en faire un événement spécial pour tous ceux qui peuvent le voir – que ce soit à la télévision, les fans qui viennent sur le terrain ou les joueurs – est une expérience incroyable.

«Il nous manquera un élément. Mais c’est un élément très important dans l’expérience de jouer les Masters », a-t-il souligné.