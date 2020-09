La découverte de «l’interrupteur marche-arrêt» pour une bonne parentalité dans le cerveau des souris mâles et femelles a valu à Catherine Dulac, biologiste moléculaire à l’Université Harvard, à Cambridge, Massachusetts, l’un des prix Breakthrough de 3 millions de dollars de cette année – le plus récompenses lucratives en sciences et mathématiques. Trois autres prix importants en biologie, plus deux en physique et un en mathématiques, ont également été annoncés le 10 septembre, ainsi qu’un certain nombre de prix plus modestes.

«Catherine Dulac a fait un travail incroyable qui a vraiment transformé le domaine», déclare la biologiste Lauren O’Connell, de l’université de Stanford, en Californie. L’équipe de Dulac a fourni la première preuve que les cerveaux de souris mâles et femelles ont le même circuit neuronal associé à la parentalité, qui est simplement déclenché différemment dans chaque sexe. «Cela allait à l’encontre du dogme qui, pendant des décennies, disait que les cerveaux des hommes et des femmes sont organisés différemment», dit O’Connell.

Dulac dit qu’elle a été stupéfaite d’apprendre qu’elle avait remporté le prix. «Mon cerveau s’est figé, puis j’ai commencé à me déchirer», dit-elle, ajoutant que cela avait été un long chemin vers l’acceptation, parce que d’autres avaient d’abord été sceptiques quant à son travail. Dans les années 1990, Dulac a isolé les récepteurs aux phéromones chez la souris qui régissent les comportements sociaux spécifiques au sexe. Les souris mâles vierges attaquent généralement les autres mâles et tuent les petits. Mais Dulac a constaté que si leurs récepteurs aux phéromones étaient bloqués, ils tenteraient de s’accoupler avec les mâles et les femelles, et les mâles vierges prendraient même soin des chiots. Les femelles aveugles aux phéromones, en revanche, tentaient de monter des mâles.

Pour élucider les mécanismes neuronaux en jeu, Dulac a identifié une protéine appelée galanine qui est exprimée par les neurones impliqués dans la parentalité. Tuer les neurones chez les femelles les a empêchés de devenir parents, tandis que les activer chez les mâles vierges les a rendus maternels. «C’est comme un interrupteur marche-arrêt pour la parentalité», dit Dulac. « C’est extraordinaire. » Son équipe a ensuite utilisé le marqueur de la galanine pour suivre les circuits spécifiques associés aux changements motivationnels, hormonaux et comportementaux nécessaires pour se nourrir.

O’Connell dit que les études «ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la flexibilité du cerveau humain et primate», et pourraient un jour être pertinentes pour traiter des troubles tels que la dépression post-partum.

Jour d’aubaine

Trois autres prix de 3 millions de dollars en sciences de la vie ont également été annoncés. David Baker de l’Université de Washington à Seattle a remporté le prix pour avoir développé le logiciel Rosetta pour concevoir des protéines synthétiques à des fins thérapeutiques. Son jeu FoldIt a recruté plus de 250000 scientifiques citoyens pour aider à trouver des configurations protéiques optimales. Hier encore, son équipe a rapporté dans Science une nouvelle protéine qui pourrait bloquer la capacité du SRAS-CoV-2 à pénétrer dans les cellules humaines.

Dennis Lo, de l’université chinoise de Hong Kong, à Shatin, a été reconnu pour avoir découvert que l’ADN fœtal est présent dans le sang maternel – une découverte qui a conduit au développement de tests prénataux non invasifs plus sûrs pour des troubles tels que le syndrome de Down.

Et Richard J. Youle des National Institutes of Health et du National Institute of Neurological Disorders and Stroke a remporté le prix pour avoir découvert le rôle de deux protéines dans la maladie de Parkinson, ouvrant une nouvelle voie pour la thérapeutique.

Le hasard apprivoisé

Le prix Breakthrough in Mathematics a été décerné à Martin Hairer de l’Imperial College de Londres pour ses travaux sur les équations aux dérivées partielles stochastiques, une classe d’équations qui sont utilisées pour calculer l’évolution des systèmes complexes lorsque des influences aléatoires doivent être prises en compte. «Je me sens honoré et chanceux», dit Hairer. « Je ne m’y attendais pas du tout. »

En 2011, Hairer a résolu une équation collante de ce type qui modélise, entre autres, comment une gouttelette d’eau se répandra sur la surface d’une serviette. Après cela, il a produit un article épique de 180 pages montrant que les concepts similaires pouvaient être utilisés pour attaquer toutes les équations de cette classe. Terry Lyons, mathématicien à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, se dit «ravi» du prix de Hairer, notant que jusqu’à ce que les travaux de Hairer arrivent, les mathématiciens et les physiciens s’étaient débrouillés sur de telles équations en utilisant des approches différentes, mais sans voir comment elles tous être unifiés par une seule méthodologie. «Il a mappé pour la première fois un aspect important du monde à un langage mathématique précis», dit Lyons. En 2014, Hairer a reçu la médaille Fields, l’honneur le plus convoité des mathématiques.

Le prix Breakthrough in Fundamental Physics a été décerné à Eric Adelberger, Jens Gundlach et Blayne Heckel, tous de l’Université de Washington, pour leurs expériences de pendule ultra-précises montrant que la loi de la gravité de Newton tient toujours, même à des échelles de seulement 52 micromètres. Et un prix spécial en physique fondamentale a récompensé le travail de la vie du physicien théoricien Steven Weinberg, de l’Université du Texas à Austin. Weinberg est l’un des développeurs du cadre unifiant la force électromagnétique avec la force nucléaire faible qui régit la radioactivité.

Les prix Breakthrough ont été créés en 2012 par le milliardaire russo-israélien Yuri Milner, et sont désormais parrainés par lui et d’autres entrepreneurs Internet, dont le chef de Facebook, Mark Zuckerberg. La cérémonie de remise des prix de cette année a été reportée au 21 mars 2021, en raison de la pandémie de coronavirus.

Cet article est reproduit avec autorisation et a été publié pour la première fois le 10 septembre 2020.