Le bureau du maire de Bogotá a rapporté, ce 24 décembre, que a signé le décret de district 311 de 2020, qui ajoute un chapitre transitoire aux dispositions sur l’autorisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs dans la pandémie.

Selon l’administration du district, le décret permettra au secrétaire de la Culture, des Loisirs et des Sports, SCRD, créer des conditions plus favorables pour les entrepreneurs du divertissement peut organiser des événements à Bogotá, «à travers le Système de gestion unique pour l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des activités d’agglomération publique dans le district de la capitale, SUGA».

«Cela est possible grâce à un décret transitoire qui crée de meilleures conditions pour réduire le nombre d’établissements qui offrent un concept favorable au processus SUGA et le nombre de jours où il aura lieu. De plus, nous avons promu des tables de travail avec les hommes d’affaires de la ville à travers le Cluster Musique dirigé par la Chambre de Commerce de Bogotá et toutes les entités qui font partie du comité SUGA, afin de identifier quels sont les plus gros problèmes et comment nous pouvons les améliorer et faire un changement structurel pour réaliser des spectacles», A expliqué Nicolás Montero Domínguez, secrétaire de la Culture, des Loisirs et des Sports.

La mairie a indiqué qu’avec cette start-up, il y aura une plus grande agilité et une délivrance plus simplifiée de permis pour entrepreneurs du divertissement public, des arts de la scène, des loisirs et des sports, et aussi, il contribuera à la réactivation de l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie.

Principaux avantages de la norme

Le district a expliqué que le décret 311 de 2020 établit un cadre favorable pour l’autorisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs à Bogotá. Ceci, à son tour, respecte les dispositions en matière de sécurité humaine et les protocoles de biosécurité actuels, mais aussi «Il facilite sa réalisation et réduit les coûts de transaction pour les organisateurs».

Les mesures essentielles de la norme

Voici les principales mesures incluses dans le décret et qui ont été publiées par le bureau du maire de Bogotá:

-Diminuer de 7 à 4 (ou 5, si le trafic est affecté sur la voie publique) du nombre d’entités qui définissent techniquement chaque application.

-Création du Sous-comité des manifestations culturelles, récréatives et sportives, qui intègre les entités techniques compétentes ainsi que les secrétariats du gouvernement et de la culture. Il se réunira deux fois par semaine pour unifier et rationaliser le processus d’examen. Les organisateurs peuvent également être cités à ce Comité, comme stratégie d’approche et d’accompagnement de la Mairie.

Temps de réponse

Il a également été signalé que, lorsqu’une demande d’autorisation d’événement est déposée correctement avec tous ses supports, les délais de réponse des entités compétentes seront de cinq jours ouvrables.

“Les procédures d’examen de l’événement et d’approbation des protocoles de biosécurité devant le ministère de la Santé, qui étaient auparavant menées en parallèle avec les différents services dudit secrétariat, sont désormais unifiées”, a précisé la mairie.

Entités publiques

Pour les entités publiques du secteur de la culture, des loisirs et des sports la possibilité d’une autorisation ou d’un permis permanent a été générée pendant toute la durée du décret, ce qui fonctionnera jusqu’en mars 2021 et que, selon le bureau du maire, “bénéficieront non seulement des événements publics mais aussi des événements privés qui utilisent ces espaces, puisqu’ils n’auront pas à traiter un permis séparé”.

