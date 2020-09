Un nouveau projet de loi de la représentante démocrate de Miami, Debbie Mucarsel-Powell, rendrait les marchands d’armes responsables d’identifier quand les clients achètent une arme pour quelqu’un d’autre et d’arrêter la transaction.

Mucarsel-Powell présentera son projet de loi, appelé le Code de conduite des détaillants d’armes à feu, lorsque la Chambre des représentants reviendra à Washington après la fête du Travail. Elle a annoncé le projet de loi lors d’une conférence de presse tenue mardi avec la campagne Brady pour prévenir la violence armée, les parents de la Marche pour notre vie et de Parkland Fred Guttenberg et Manuel Oliver, qui ont tous deux perdu leurs enfants lors de la fusillade de masse de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas.

Le projet de loi obligerait les marchands d’armes et leurs employés à suivre régulièrement une formation pour identifier et arrêter les achats illégaux présumés. Cela obligerait également les revendeurs à ne pas vendre d’armes à quiconque semble être en état d’ébriété ou à ceux qui risquent de se faire du mal ou de faire du mal à autrui.

« Les marchands d’armes sont la dernière ligne de défense pour mettre fin à ces fins frauduleuses », a déclaré Mucarsel-Powell. « Chose choquante, en vertu de la loi fédérale, il n’y a pas de formation pour devenir un revendeur agréé par le gouvernement fédéral pour vendre une arme. »

Le projet de loi de Mucarsel-Powell est le dernier effort des démocrates pour introduire et adopter une législation sur le contrôle des armes à feu. Le projet de loi n’est pas susceptible de devenir loi au Congrès actuel avec les républicains contrôlant le Sénat américain, tout comme un projet de loi de 2019 qui exigerait des vérifications des antécédents sur toutes les ventes d’armes à feu qui ont été adoptées par la Chambre des États-Unis il y a 18 mois. Le projet de loi sur la vérification des antécédents, la première législation importante sur le contrôle des armes à feu adoptée par la Chambre en 20 ans, attend actuellement une action au Sénat.

Mais des projets de loi comme celui de Mucarsel-Powell, bien qu’ils soient plus étroitement adaptés qu’une législation plus large comme une interdiction des armes d’assaut, pourraient faire partie d’une poussée législative importante des démocrates l’année prochaine si le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden remporte la Maison Blanche et que les démocrates obtiennent la majorité dans le Sénat. Biden s’est engagé à signer une vérification des antécédents universels et une interdiction des armes d’assaut dans la loi s’il est élu.

Mucarsel-Powell – dont le père a été tué par balle en Équateur, où elle vivait enfant – a déclaré que l’adoption d’une législation sur le contrôle des armes à feu était l’une de ses plus grandes priorités au Congrès et prévoyait de faire campagne sur la question lors de sa course à la réélection contre le républicain Miami-Dade. Maire Carlos Gimenez. Elle représente le 26e district du Congrès de Floride, qui comprend la majeure partie de l’ouest et du sud du comté de Miami-Dade ainsi que les Florida Keys.

«Manny [Oliver] et je parle du défi de responsabiliser les gens. C’est une chose vraiment difficile à faire », a déclaré Guttenberg. «Ce projet de loi donne des outils pour responsabiliser les gens.»

Guttenberg a perdu sa fille Jaime, 14 ans, et Oliver a perdu son fils Joaquin, 17 ans, dans la fusillade la plus meurtrière au lycée du pays. Les deux parents sont des défenseurs du contrôle des armes à feu et font fréquemment campagne au nom des démocrates.

Kris Brown, président de la campagne Brady, a déclaré que les marchands d’armes ne sont actuellement pas tenus de refuser de vendre une arme à quelqu’un lorsqu’il y a des signes que l’arme achetée sera utilisée pour des activités illégales ou vendue illégalement. Brown a cité l’histoire de Janet Delana, une femme du Missouri qui a dit à un propriétaire d’un magasin d’armes local de ne pas vendre une arme à sa fille parce qu’elle avait exprimé sa volonté de se faire du mal et de blesser les membres de sa famille. Quelques jours plus tard, la fille de Delana, qui a réussi une vérification des antécédents, est entrée dans le magasin d’armes à feu et a légalement acheté une arme à feu qu’elle a utilisée pour tuer son père.

«Janet Delana a perdu son mari et elle a perdu sa fille parce que le marchand lui a vendu une arme à feu», a déclaré Brown. Elle a déclaré que le propriétaire du magasin d’armes à feu avait invoqué l’absence de loi pour empêcher la vente quand on lui a demandé pourquoi il avait vendu l’arme malgré l’avertissement de Delana.

Brown a déclaré que lorsque son organisation utilise son équipe juridique pour contester les lois sur les armes à feu devant les tribunaux, elle doit fournir la preuve qu’un marchand d’armes à feu a commis une négligence grave lors d’une vente. Elle a déclaré que le projet de loi de Mucarsel-Powell créerait une «norme de connaissance», ce qui signifie qu’un marchand d’armes serait tenu responsable s’il savait qu’une personne enfreignait la loi au moment de l’achat.

«La norme de connaissance est une norme élevée», a déclaré M. Brown, lorsqu’on lui a demandé comment le nouveau projet de loi restreindrait la capacité des personnes qui peuvent passer une vérification des antécédents à acheter une arme. « Le concessionnaire aurait dû savoir ou aurait des raisons de savoir qu’un achat illégal était en cours. »

Brown a déclaré qu’un exemple de la norme de connaissance serait un propriétaire de magasin d’armes à feu témoin d’un acheteur qui passe des appels téléphoniques répétés alors qu’il se trouve dans le magasin pour confirmer l’achat et le prix d’une arme spécifique.

« Nous ne voulons pas que quiconque se voit refuser l’achat d’une arme en raison d’un parti pris sous-jacent dû à la race », a déclaré Mucarsel-Powell. « Ceci est spécifiquement destiné aux personnes qui semblent en état d’ébriété ou qui semblent acheter de la paille. »

Mucarsel-Powell et Guttenberg ont également fait valoir que le projet de loi, et d’autres similaires, bénéficient à la police, alors même que le président Donald Trump accuse les démocrates de vouloir «défund» les agences d’application de la loi. Ils ont dit que toute loi qui rend plus difficile pour quelqu’un d’acheter illégalement une arme à feu réduit le risque qu’un policier soit abattu.

«Ces lois visent à nous protéger et à protéger les forces de l’ordre», a déclaré Guttenberg.