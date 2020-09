WASHINGTON – Des responsables de l’administration Trump du département de la Sécurité intérieure ont ordonné aux analystes du renseignement de cesser de fournir des évaluations de l’ingérence russe dans les élections américaines et de se concentrer plutôt sur la Chine et l’Iran, selon une plainte de dénonciation publiée mercredi.

Le lanceur d’alerte, Brian Murphy, qui a été sous-secrétaire au bureau de renseignement de l’agence de sécurité intérieure, a déclaré que le secrétaire par intérim du DHS, Chad Wolf, lui avait dit d’écraser les informations sur l’ingérence électorale russe en mai de cette année.

« M. Wolf a ordonné à M. Murphy de cesser de fournir des évaluations du renseignement sur la menace d’ingérence russe aux États-Unis, et de commencer à rendre compte des activités d’ingérence de la Chine et de l’Iran », indique la plainte déposée par les avocats de Murphy.

Wolf a déclaré à Murphy que les instructions venaient directement du conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Robert O’Brien.

« M. Murphy a informé M. Wolf qu’il ne se conformerait pas à ces instructions, car cela mettrait le pays en danger substantiel et spécifique », indique la plainte.

Trump a minimisé à plusieurs reprises les efforts de la Russie pour saper la démocratie américaine, même si les responsables du renseignement américain ont conclu que le Kremlin avait orchestré une campagne sophistiquée pour renforcer la candidature de Trump en 2016. Les législateurs au Congrès et les propres responsables du renseignement de Trump continuent d’avertir que la Russie tente d’influencer le 2020. concours présidentiel.

La nouvelle plainte de dénonciateur fait deux autres allégations explosives: que les responsables du DHS l’ont fait pression pour minimiser la menace des suprémacistes blancs tout en jouant sur la menace des manifestants de gauche et pour manipuler les renseignements sur d’éventuels terroristes essayant d’entrer aux États-Unis par la frontière avec le Mexique. .

Le porte-parole du département de la Sécurité intérieure, Alexei Woltornist, a nié les allégations de Murphy et a déclaré qu’une enquête sur ses allégations « conclurait qu’aucune mesure de représailles n’a été prise contre M. Murphy ».

L’agence «travaillait pour faire face à toutes les menaces qui pèsent sur la patrie indépendamment de l’idéologie» et Wolf était «concentré sur la lutte contre l’ingérence électorale de toute puissance étrangère et les attaques de tout groupe extrémiste», a déclaré Woltornist.

Le représentant Adam Schiff, D-Calif., Président du House Intelligence Committee, a déclaré que la plainte de Murphy « expose des allégations graves et inquiétantes » selon lesquelles de hauts responsables de la Maison Blanche et du DHS cherchaient à « politiser, manipuler et censurer les renseignements au profit du président Trump politiquement. »

Schiff a déclaré qu’il avait demandé à Murphy de témoigner devant le comité et a promis de «dénoncer toute inconduite ou corruption au peuple américain et de mettre un terme à la politisation du renseignement».

Murphy a prétendu que de hauts responsables du DHS sont intervenus dans l’évaluation par l’agence des menaces nationales pour se conformer aux déclarations publiques de Trump sur les menaces de gauche.

La plainte indique que Kenneth Cuccinelli, directeur par intérim de Trump des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, a ordonné à Murphy de modifier la description de l’évaluation sur la suprématie blanche «de manière à faire paraître la menace moins grave», tout en ajoutant des informations sur la «gauche violente». «groupes», selon la plainte. Murphy a refusé de le faire et a dit à Cuccinelli que les changements constitueraient une «censure» et une «mauvaise administration d’un programme de renseignement».

La plainte indique que Cuccinelli et Wolf ont dirigé Murphy lors de plusieurs réunions entre mai et juillet 2020 pour «modifier les évaluations du renseignement pour s’assurer qu’elles correspondent aux commentaires publics du président Trump sur le sujet de l’ANTIFA et des groupes« anarchistes ».»

Trump a dénoncé les agitateurs de gauche tout au long de sa présidence. Antifa – abréviation de «antifascistes» – fait référence à des groupes antiracistes de gauche faiblement affiliés qui ont été impliqués dans de violents affrontements ces dernières années. Le mouvement n’a pas de structure unifiée ni de direction nationale mais s’est manifesté lors de certaines manifestations.

Murphy allègue également qu’on lui a dit de fournir au premier secrétaire du DHS de Trump, Kirstjen Nielsen, une analyse du renseignement qui « soutenait l’argument politique selon lequel un grand nombre » de terroristes connus ou présumés entraient aux États-Unis par la frontière sud-ouest.

« M. Murphy a refusé de censurer ou de manipuler les informations du renseignement, les considérant comme une mauvaise administration d’un programme de renseignement », et a déclaré à ses supérieurs que cela constituerait un crime, indique la plainte.

« Lorsque M. Murphy fournissait les informations de renseignement pour l’examen du secrétaire Nielsen, il y aurait par la suite des courriels ou des appels téléphoniques de (fonctionnaires du DHS) … cherchant à faire réinterpréter les données de renseignement sous-jacentes pour correspondre à la politique de la Maison Blanche », at-il écrit.

Il a déclaré que Cuccinelli avait insisté pour une image très négative des immigrants du Honduras, du Salvador et du Guatemala.

« M. Cuccinelli a déclaré qu’il souhaitait des changements dans les informations décrivant des niveaux élevés de corruption, de violence et de mauvaises conditions économiques dans les trois pays respectifs », indique la plainte. Et il a ordonné à Murphy et à un autre collègue de nommer des individus «de l’État profond» qui avaient compilé les rapports de renseignement qui n’étaient pas conformes à ses directives.

Murphy a été réaffecté à une autre division du DHS le 1er août alors que le bureau de Murphy avait recueilli des renseignements sur des journalistes et des manifestants à Portland, dans l’Oregon.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Whistleblower: les responsables de Trump l’ont fait pression pour minimiser la menace russe