Rabat, 9 décembre . .- La société américaine Soluna a annoncé aujourd’hui qu’elle entamerait prochainement la construction d’un parc éolien à Dakhla, au Sahara occidental, d’une capacité de 900 mégawatts, qui sera l’un des plus importants au monde.

L’usine sera construite sur une superficie de 11 000 hectares avec un centre de données pour la technologie «blockchain», sur laquelle sont basées les monnaies numériques ou les crypto-monnaies, selon l’entreprise dans un communiqué.

Le projet, qui implique un investissement de 15 milliards de dirhams (1 370 millions d’euros) financé par des capitaux privés, sans la participation du gouvernement marocain à ce jour, débutera «dès l’obtention des permis de construire» et sa construction durera six années.

Il n’a pas précisé qui seront les bailleurs de fonds de ce mégaprojet dans une zone de sensibilité particulière comme le Sahara occidental, où les investissements étrangers ne sont pas abondants en raison du statut du territoire encore en litige.

La même source a souligné que l’usine générera 464 emplois directs.

Selon les données de l’agence marocaine des énergies renouvelables Masen, le Maroc a atteint fin 2018 sa propre production de 1215 mégawatts d’énergie éolienne, plus de 1700 d’hydroélectricité, plus de 700 de solaire.

Le pays du Maghreb s’est engagé à réaliser une transition énergétique en 2030 en faisant en sorte que 52% du «mix énergétique total» soit d’origine renouvelable.