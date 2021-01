Ce mardi marque les sept ans de l’anniversaire de la mort du prolifique écrivain mexicain José Emilio Pacheco, qui a su raconter les contradictions du pays dans la seconde moitié du XXe siècle, mais aussi sa beauté et sa culture à travers ses histoires.

Des centaines d’utilisateurs sur les réseaux sociaux ont partagé leurs fragments préférés du travail de Pacheco en hommage, considéré comme l’un des écrivains les plus importants de la littérature mexicaine et universelle.

Parmi les anecdotes les plus mémorables de l’écrivain, c’est quand le groupe de rock Café Tacvba l’a laissé «planté» à Querétaro, ils avaient prévu d’aller dîner ensemble dans un restaurant, un rendez-vous auquel ils n’ont pas assisté après un concert et cela a été convenu avec lui et un autre écrivain et chroniqueur célèbre, Carlos Monsiváis, qui étaient également dans cette ville.

Les membres du Café Tacvba ont profondément admiré l’écrivain, bien qu’ils n’aient pas eu l’occasion de lui parler personnellement Photo: (Archive)

«Sur la Plaza de Toros de Querétaro, pleine de jeunes comme vous, 30 000 ou 40 000, et dans un coin, deux petites têtes blanches, qui étaient (Carlos) Monsiváis et moi. Mais ils ont eu tellement de succès (Tacvba) qu’ils ont dû se cacher. Il n’y a pas eu l’occasion de rencontrer le Café Tacvba»A déclaré Pacheco lors d’une présentation lors d’un salon du livre devant des centaines de jeunes.

Cependant, l’écrivain l’a pris avec humour et loin d’être contrarié, il était reconnaissant au groupe d’avoir popularisé son histoire et mettre les jeunes à la fin du 20e siècle à lire.

“(La chanson Las Batallas) Je l’aime beaucoup et je suis très reconnaissant au Café Tacvba car ils n’ont aucune idée du nombre de personnes qui ont lu le livre grâce au groupe», A déclaré l’écrivain lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en pensait.

MEXIQUE, DF, 26 JANVIER 2014 – L’écrivain mexicain José Emilio Pacheco est décédé à l’âge de 74 ans dans un hôpital du sud de la ville après des complications de santé ces derniers jours PHOTO: ARTURO PÉREZ ALFONSO / ARCHIVO / CUARTOSCURO

“Ce qui m’étonne le plus, c’est que … ils parlent comme si tout le monde avait lu le livre, comme si tout le monde savait de quoi il s’agissait, c’est très remarquable », a ajouté Pacheco.

The Battles in the Desert, publié en 1981, présente un Mexique de la fin des années 1940 qui s’oriente vers la modernité et adopte les modes d’autres parties du monde. Tout cela vu des yeux de Carlos, un enfant amoureux de Mariana, la mère de sa meilleure amie, à la confession qu’il lui a faite et aux réactions qu’elle a déclenchées, telles que le double poids, l’innocence et le péché qu’il accusait (bien qu’en même temps temps qu’il exerçait) la société de l’époque.

Le quatuor populaire a rapproché des milliers de jeunes de l’œuvre de Pacheco à travers leur chanson Las Batallas, dont les paroles ont été écrites par le bassiste Enrique Rangel en 1987, et avec laquelle Café Tacvba rend hommage à qui était un à chacun de leurs concerts. Des plus aimés. et des auteurs respectés de la littérature latino-américaine.

“Malheureusement, nous n’avons jamais eu l’occasion de rencontrer personnellement José Emilio. À plusieurs reprises, nous lui avons envoyé des salutations par l’intermédiaire de Cristina Pacheco (la veuve de l’écrivain) et il nous a fait part de sa gratitude pour la chanson, bien que ce soit le contraire, car nous lui en sommes reconnaissants. parce qu’un roman aussi fort et transcendant que Battles in the Desert nous a inspiré », a déclaré Quique Rangel dans une interview.

“La reconnaissance de la mexicain, et la signification des gens que nous sommes aujourd’hui dans ce pays et à cette époque, est certainement ce qui m’a séduit dans le travail de Pacheco, a expliqué Rangel, qui a rappelé qu’il avait lu pour la première fois Battles in the Desert en 1987.

«Quand j’ai fini de lire le roman, je me suis retrouvé avec une idée inachevée de mon sentiment à propos du livre, et fue quand j’ai composé cette chanson pour la suggérer au groupe, qui à l’époque était déjà en train de jeter les bases de ce que l’on appelle maintenant Café Tacvba, dit le musicien.

