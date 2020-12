Un membre du personnel médical est contrôlé après avoir reçu le vaccin de Pfizer / BioNtech à Mexico (.)

La fin de la pandémie est déjà en vue. Comme le sauvetage de la catastrophe économique mondiale la plus traumatisante depuis la Grande Dépression. Lorsque les vaccins COVID-19 pénètrent dans la circulation sanguine, le rétablissement devient une réalité.

Cependant, les bénéfices ne seront pas du tout partagés également. Les pays riches d’Europe et d’Amérique du Nord ont obtenu l’essentiel des stocks limités de vaccins, promettant que leur fortune économique s’améliorera sans aucun doute à l’avenir. Pendant, les pays en développement, où vit la majeure partie de l’humanité, doivent assurer leurs propres doses.

La distribution asymétrique des vaccins semble aggraver la réalité économique: le monde qui émerge de ce chapitre terrifiant de l’histoire sera plus inégal que jamais. Les pays pauvres continueront d’être ravagés par la pandémie, les forçant à dépenser leurs maigres ressources, déjà affectées par des dettes croissantes envers les prêteurs aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Historiquement, l’économie mondiale a été divisée par de profondes disparités en matière de richesse, d’éducation et d’accès à des éléments vitaux tels que l’eau potable, l’électricité et Internet. La pandémie a entraîné la mort et la destruction des moyens de subsistance des minorités ethniques, des femmes et des ménages à faible revenu. La fin est susceptible d’ajouter une autre fracture qui pourrait remodeler la vie économique pendant des années, séparant les pays ayant accès aux vaccins de ceux sans.

«Il est clair que les pays en développement, et en particulier les pays en développement les plus pauvres, seront laissés de côté pendant un certain temps», a déclaré Richard Kozul-Wright, directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies de développement à la Conférence des Nations Unies. Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement à Genève. “Bien qu’il soit entendu que les vaccins doivent être considérés comme un bien mondial, l’approvisionnement reste largement sous le contrôle des grandes entreprises pharmaceutiques dans les économies avancées».

.

Les organisations humanitaires internationales, les philanthropes et les pays riches se sont ralliés autour de la promesse de garantir que tous les pays obtiennent les outils nécessaires pour lutter contre la pandémie, tels que des équipements de protection pour les médecins, ainsi que des tests, des vaccinations Cependant, ils n’ont pas été en mesure de soutenir leurs garanties avec suffisamment d’argent.

L’initiative principale, l’Association pour accélérer l’accès aux outils COVID-19 (le partenariat ACT-Accelerator, connu sous le nom de Covax), entreprise par l’Organisation mondiale de la Santé et la Fondation Bill et Melinda Gates, entre autres, a obtenu moins de 5 milliards de dollars sur les 38 milliards de dollars prévus.

Un groupe de pays en développement dirigé par l’Inde et l’Afrique du Sud a cherché à augmenter l’offre de vaccins en les fabriquant sur place, de préférence en partenariat avec les sociétés pharmaceutiques qui ont produit les versions principales. Pour tenter d’obtenir une influence, le groupe a proposé que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) renonce aux protections traditionnelles de propriété intellectuelle et permette aux pays pauvres de fabriquer des versions abordables de vaccins.

L’OMC fonctionne sur la base du consensus. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne, où les sociétés pharmaceutiques exercent une influence politique, ont bloqué la proposition. L’industrie fait valoir que la protection par brevet et les avantages qu’ils génèrent sont une condition préalable à l’innovation qui produit des médicaments vitaux.

Les Les partisans de la suspension des brevets soulignent que de nombreux médicaments très efficaces sont commercialisés grâce à des recherches financées par le gouvernement, arguant que cela crée un impératif de placer le bien social au cœur des politiques publiques..

“La question est vraiment:” Est-ce le moment de faire des bénéfices? “, A déclaré Mustaqeem De Gama, conseiller de la mission sud-africaine auprès de l’OMC à Genève. «Nous avons vu des gouvernements fermer les économies, limiter les libertés; cependant, la propriété intellectuelle est considérée comme si sacro-sainte qu’elle est intouchable».

Dans les pays riches qui ont obtenu un accès aux vaccins, des secours après la catastrophe économique provoquée par l’urgence de santé publique sont en cours. Les restrictions qui ont fermé les entreprises pourraient être levées, ce qui apporterait des avantages économiques importants depuis mars ou avril.

Pour le moment, les perspectives sont sombres. Les États-Unis, première économie mondiale, ont eu un taux de mortalité équivalent au 11 septembre chaque jour, donc un retour à la normale semble loin. Les grandes économies comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne se retrouvent à nouveau sur des arrêts d’urgence alors que le virus maintient son élan.

Cependant, l’économie mondiale, après s’être contractée de 4,2% cette année, devrait augmenter de 5,2% l’année prochaine, selon Oxford Economics. Cette prévision suppose une croissance annuelle de 4,2% aux États-Unis et une expansion de 7,8% en Chine, la deuxième plus grande économie du monde, où les actions gouvernementales ont réussi à contrôler le virus.

Selon IHS Markit, compte tenu de la prévalence du virus, l’Europe restera à la traîne et l’économie du continent ne reviendra pas à sa taille d’avant la crise avant deux ans. Cependant, un accord conclu jeudi entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, par lequel ils maintiennent une grande partie de leurs relations commerciales après le Brexit, a apaisé les pires craintes concernant un ralentissement du commerce régional.

Cependant, D’ici 2025, les dommages économiques à long terme de la pandémie seront deux fois plus graves dans les marchés dits émergents que dans les pays riches, selon Oxford Economics.

De nombreux économistes tiennent pour acquis que, à mesure que les vaccins atténuent la peur, les gens se tourneront vers des expériences qui n’ont pas été autorisées et encombreront les restaurants, les événements sportifs et les destinations touristiques. Les ménages ont épargné parce qu’ils ont annulé des vacances et se sont divertis à la maison.

“Si les gens se calment et que certaines des restrictions sont levées, vous pourriez voir des dépenses gaspillées”, a prédit Ben May, économiste mondial à Oxford Economics à Londres. «Cela dépendra en grande partie de la vitesse et du degré avec lesquels les gens reviennent à des comportements plus normaux. C’est très difficile à savoir ».

Cependant, de nombreux pays en développement se retrouveront sur une planète différente dans la pratique.

Les États-Unis ont obtenu des demandes allant jusqu’à 1,5 milliard de doses de vaccins, tandis que l’Union européenne a bloqué environ deux milliards de doses, plus que suffisant pour vacciner tous ses citoyens, tandis que de nombreux pays pauvres pourraient attendre 2024 pour vacciner. à toute sa population.

Le lourd fardeau de la dette limite la capacité de payer les vaccins dans de nombreux pays pauvres. Les créanciers privés ont refusé de participer à une initiative de suspension de la dette promue par le Groupe des 20.

L’aide promise par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international a été décevante. Au FMI, l’administration Trump s’est opposée à une expansion des droits de tirage dits spéciaux (la monnaie de base de l’institution), privant ainsi les pays pauvres de ressources supplémentaires.

“La réponse internationale à la pandémie a été essentiellement regrettable”, a déclaré Kozul-Wright à l’organisme commercial de l’ONU. “Nous sommes préoccupés par le fait qu’au fur et à mesure que nous avançons dans la distribution de vaccins, nous allons retrouver cela.”

L’un des éléments du Covax vise à permettre aux pays pauvres d’acheter des vaccins à des prix abordables, mais il se heurte à la réalité selon laquelle la production est limitée et contrôlée par des entreprises à but lucratif qui sont responsables devant leurs actionnaires.

“La grande majorité de la population mondiale vit dans des pays où elle dépend de Covax pour accéder aux vaccins», A déclaré Mark Eccleston-Turner, expert en droit international et maladies infectieuses à l’Université de Keele en Angleterre. “C’est un échec extraordinaire du marché. L’accès aux vaccins n’est pas basé sur les besoins. Il est basé sur la capacité de payer et Covax ne résout pas ce problème».

Le 18 décembre, les dirigeants de Covax ont annoncé un accord avec des sociétés pharmaceutiques dans le but de fournir aux pays à revenu faible et intermédiaire près de 2 milliards de doses de vaccins. L’accord, qui se concentre sur les vaccins en développement dont l’utilisation n’a pas encore été approuvée, fournirait suffisamment de doses pour vacciner un cinquième des populations des 190 pays participants d’ici la fin de l’année prochaine.

© Le New York Times 2020