Au plus fort de la pandémie mortelle de COVID-19, avec la désinformation imprégnant toutes les formes de médias, les membres du public étaient de plus en plus préoccupés par leur santé et cherchaient des réponses sur le virus, son mode de transmission et comment se protéger et protéger leurs proches. . Cinq organisations se sont réunies, ont recruté des centaines de scientifiques bénévoles et ont construit un nouvel outil pour fournir les meilleures informations scientifiques dans un langage clair à des millions de personnes dans le monde. Voici l’histoire de ce projet.

En mars, avec l’aide d’autres organisations, la Federation of American Scientists (FAS) a lancé Ask a Scientist pour permettre au public de poser littéralement à un scientifique toute question relative au SRAS-CoV-2. Le site regorge d’informations provenant de sources scientifiques et de santé publique réputées, de sorte qu’il reconnaît les questions et fournit une réponse automatisée. Mais pour des questions plus personnalisées, le public peut envoyer un e-mail à un réseau de centaines de scientifiques et obtenir une réponse dans sa boîte de réception.

Tout au long de la pandémie, le site a été vu par des millions d’utilisateurs alors que nos experts bénévoles, composés d’étudiants diplômés, de stagiaires postdoctoraux et de membres du corps professoral, ont répondu à des milliers de questions, faisant de Ask a Scientist l’une des ressources incontournables en ligne. Ce qui a commencé comme un petit projet pour lutter contre la désinformation rampante sur la pandémie s’est rapidement transformé en un vaste effort qui a réuni des experts en virologie, en médecine, en santé publique et plus encore pour aider le public à accéder à des informations à jour.

AU DÉBUT

Début février, la nouvelle de la propagation d’un nouveau coronavirus mortel a mis les États-Unis et le monde à bout. Les réseaux sociaux regorgeaient de théories du complot et de désinformation concernant l’origine du virus, la façon dont il se propage et sa gravité. Le FAS, dont la mission est en partie de mettre en contact les scientifiques avec les décideurs et le public, a formé un petit groupe de chercheurs pour lutter contre cette désinformation. Le groupe a recueilli et analysé les mythes les plus répandus entourant le SRAS-CoV-2, puis a utilisé des rapports sonores et la littérature scientifique pour les démystifier.

Nous avons ensuite lancé un site Web pour mettre les informations à jour au public. Il comprenait des réponses aux questions fréquemment posées ainsi que des messages d’intérêt public accrocheurs et simples sur la meilleure façon de se protéger et de protéger ses proches. Nous avons également diffusé ces informations sur les réseaux sociaux. Nous avons inclus des moyens pour le public d’interagir avec nos chercheurs pour obtenir des réponses à leurs questions.

Peu de temps après, la nouvelle de nos efforts s’est répandue dans les médias, sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille. Nos chercheurs ont été submergés par les requêtes d’un public affamé et la demande était bien plus importante que ce que notre petite équipe de FAS pouvait gérer.

ENTREZ NYU ET NEW JERSEY

La solution était simple: si vous ne pouvez pas gérer le volume de questions entrantes, créez un site Web capable d’y répondre automatiquement. FAS s’est donc associé au GovLab de l’Université de New York et au Bureau de l’innovation de l’État du New Jersey pour créer un tout nouveau site Web afin de faciliter la recherche de réponses aux questions les plus urgentes sur le COVID-19, et a renommé le projet en Ask a Scientist. .

Nous avons préchargé le site avec des réponses à des centaines de questions que nous avons recherchées, ou tirées directement du CDC, de l’OMS et d’autres entités de santé publique établies. Ce nouveau site Web contenait également un robot de réponse qui charge automatiquement les réponses aux questions saisies dans la barre de recherche. Les utilisateurs peuvent approfondir, se renseigner sur des problèmes pertinents de manière tangentielle et même partager chaque réponse sur les réseaux sociaux. De plus, grâce à un partenariat avec Amazon, nous avons permis aux utilisateurs d’interagir avec le site via leur appareil domestique Alexa.

DEMANDEZ À UN SCIENTIFIQUE

Notamment, nous avons ajouté une fonctionnalité au site permettant à ceux qui n’ont pas trouvé de réponse à leur question de nous envoyer une question et de recevoir une réponse. Mais cette fois, nous étions prêts pour le déluge, grâce à un partenariat avec le National Science Policy Network, une organisation de centaines d’étudiants diplômés et de post-doctorants visant à promouvoir l’implication et l’impact des scientifiques et ingénieurs en début de carrière dans les politiques publiques.

Ce groupe diversifié de scientifiques cherchant à faire une différence pendant la pandémie était essentiel au succès du projet car ils pouvaient répondre rapidement aux questions et répondre à un public concerné. Au 15 mars, le réseau de bénévoles Ask a Scientist comptait 150 étudiants diplômés (140 doctorants et 10 étudiants à la maîtrise), 100 doctorants, 18 médecins, 50 diplômés en santé publique, 30 en virologie, 30 en immunologie , 20 en épidémiologie et 15 avec une expertise en science, santé ou communication des risques. L’intérêt pour le projet n’a fait qu’augmenter à partir de maintenant, et une équipe de rédaction qualifiée a été recrutée pour s’assurer que toutes les réponses de Ask a Scientist ont passé des mesures strictes de contrôle de la qualité.

Pour accroître la capacité de Ask a Scientist à atteindre autant de membres du public que possible, le site Web du projet a été traduit en espagnol par une équipe dédiée de scientifiques bilingues. À la fin du mois de mai, Ask a Scientist s’est associé à des centaines de membres du NSPN possédant une expertise en virologie, épidémiologie et en santé publique, ainsi qu’à des scientifiques d’institutions de premier plan qui voulaient redonner à leurs communautés alors que le virus se propageait aux États-Unis.

Les réponses élaborées par l’équipe d’experts de Ask a Scientist ont également été évaluées pour leur valeur pour les autres et, après avoir supprimé toute information d’identification personnelle, elles ont été examinées par des scientifiques de haut niveau de doctorat et rendues publiques dans la base de connaissances complète de l’initiative. En faisant cela, le «robot de réponse» Ask a Scientist a continué à devenir plus intelligent et plus intelligent. Ces réponses ont été fréquemment mises à jour pour fournir au grand public une base de données d’informations sur la pandémie COVID-19 facile à naviguer.

À la mi-avril, Ask a Scientist a été présenté sur le site Web de la National Governors Association en tant que ressource pour les autorités nationales et locales pendant la pandémie COVID-19, ainsi que intégré dans les sites Web des gouvernements des États du New Jersey et de l’Alabama où il se trouvait. vu par des millions de personnes sur une base hebdomadaire. Lors d’une conférence de presse en avril, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a qualifié Ask a Scientist de «fonctionnalité vraiment unique» qui aide les gens à obtenir les réponses dont ils ont besoin pour protéger leur famille; il a noté qu’il y avait déjà eu plus de deux millions de visites sur le site du New Jersey à ce moment-là.

Ask a Scientist s’est développé si rapidement qu’il a dépassé sa structure organisationnelle d’origine. Les questions ont afflué du public et le nombre de scientifiques bénévoles est passé à plus de 500. L’équipe a contacté Accenture pour l’aider à construire un tout nouveau système back-end pour catégoriser et répondre aux questions. Les deux groupes ont collaboré étroitement pour construire un portail pour les volontaires afin de faciliter le tri, la réponse et la modification des réponses pour le public, ainsi que pour communiquer entre eux pour s’assurer que les volontaires répondent aux questions qui correspondent à leur expertise. Ask a Scientist a également gagné en popularité dans d’autres pays. Notre équipe a reçu des questions de 10 pays étrangers, dont la Russie, l’Inde, l’Italie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la France, le Canada, la Suisse, l’Allemagne et l’Espagne.

UNE NOUVELLE PHASE

En mai, le projet Ask a Scientist s’était développé non seulement pour fournir au public des informations fiables, mais aussi pour informer les décideurs. La nouvelle initiative, appelée le groupe de travail de réponse rapide COVID-19, est basée sur une notion similaire: l’expertise de crowdsourcing de ceux qui travaillent dans les institutions de recherche américaines pour informer le travail des décideurs. Pour ce faire, FAS a rassemblé certains des esprits scientifiques les plus brillants, dans des domaines tels que la virologie, les tests, les mégadonnées, la santé publique, les traitements et les vaccins, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la médecine des maladies infectieuses et la politique internationale de santé publique, afin de fournir les meilleures informations. le plus rapidement possible aux législateurs fédéraux et des États.

REGARDER VERS L’AVANT

Ask a Scientist a été un effort de politique scientifique et de communication collaborative, alors que des experts du monde entier ont travaillé ensemble pour traduire des recherches de pointe pour le public et fournir les conseils les plus précis. Il s’agit d’un effort pour lutter contre la désinformation et fournir aux individus les informations dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Cette pandémie a clairement montré qu’une communication scientifique efficace est essentielle pour assurer la sécurité des personnes. Des initiatives de collaboration et de proximité comme Ask a Scientist peuvent avoir un impact réel sur ces efforts.

Cet effort ne serait pas possible sans le soutien de la Rita Allen Foundation, de la Gordon and Betty Moore Foundation, de la Hewlett Foundation, de Schmidt Futures et de personnes qui soutiennent le SAF.