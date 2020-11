Par Charlotte Greenfield

ISLAMABAD, 29 novembre (.) – Une équipe d’experts en animaux a commencé dimanche à transporter par avion l’éléphant solitaire Kaavan du Pakistan lors d’un long voyage vers sa nouvelle maison dans un sanctuaire du nord-ouest du Cambodge, le point culminant des années. campagne du chanteur américain Cher.

Cher, qui a écrit des chansons appelant à ce que Kaavan soit sauvé des conditions sombres et solitaires du zoo d’Islamabad, rencontrera l’éléphant à son arrivée au Cambodge après avoir passé les derniers jours avec lui à Islamabad. Dimanche matin, des dizaines de travailleurs de la faune et d’experts, dirigés par l’organisation de sauvetage des animaux Four Paws, ont utilisé un treuil et une corde pour placer l’éléphant sous sédation dans une boîte conçue sur mesure dans laquelle il sera transporté à la ville cambodgienne de Siem Reap.

«C’est une journée très émouvante pour nous tous», a déclaré le vétérinaire de Four Paws Amir Khalil. “Mais nous l’appelons aussi” le jour J “.”

Pesant plus de 10 tonnes, la caisse a été soulevée par une grue d’enceinte et placée sur un camion. Plus tard, un convoi militaire escortera Kaavan à l’aéroport d’Islamabad, d’où il embarquera lundi matin pour un vol d’environ 10 heures à destination du Cambodge dans un vieil avion cargo russe.

Les responsables de la gestion de Kaavan apportent plus de 200 kilogrammes de nourriture, dont des bananes et des melons, à mâcher pendant le voyage, selon Four Paws.

Cher a tourné un documentaire avec la Smithsonian Channel couvrant le sauvetage, qui est facilité par son organisation de protection des animaux Free the Wild.

“J’ai découvert Kaavan grâce à des gens sur mon Twitter”, a déclaré Cher, selon un communiqué de la Smithsonian Channel. “J’ai pensé, comment puis-je résoudre ce problème? Comment puis-je sauver un éléphant qui a été enchaîné dans un hangar pendant 17 ans et qui se trouve à des milliers de kilomètres? C’est le premier grand sauvetage de Free The Wild et je suis si fier “. (Rapport de Charlotte Greenfield édité en espagnol par Javier López de Lérida)