Après six mois, la municipalité de Mercaderes, Cauca, était à nouveau en deuil. Dans la nuit du 30 octobre, un groupe d’hommes à motocyclettes et armés de fusils s’est dirigé vers une maison située dans la zone rurale pour assassiner ceux qui y vivaient. Deux femmes et un homme sont morts et, selon des informations non officielles, un seul enfant a été sauvé.

Tout indique que le massacre serait lié à un autre acte de violence perpétré dans la même municipalité, dans la même maison, le 29 avril, où un groupe armé a assassiné quatre membres de la même famille, dont l’un, Álvaro Narváez Daza , Président du comité d’action communautaire du village d’El Vado, dans le district de Mojarras. Au total, il y a sept membres d’une famille à qui la municipalité a pleuré.

Lors du premier massacre, les auteurs, en plus du meurtre d’Álvaro Narváez, ont tué sa femme, son fils et sa petite-fille, âgée de 15 ans. Dans le second, ils ont mis fin à la vie de leur sœur, fille et gendre.

Selon le gouverneur du Cauca, Elías Larrahondo, en raison du premier massacre, qui a déjà été élucidé, – “cinq criminels ont été capturés”. Maintenant, ce qui est clarifié, c’est le lien entre les deux actes de violence.

Ce que le directeur de la police nationale, le général Óscar Atehortúa, a affirmé à l’époque, c’est que le meurtre aurait eu lieu en représailles de l’un des prisonniers capturés contre le chef communal Álvaro Narváez, pour l’avoir publiquement dénoncé et demandé aux citoyens de ne pas tomber dans ses actes d’extorsion, “Pour ce qu’ils ont attaqué avec leur vie et celle de leur famille.”

La Fondation pour la paix et la réconciliation, qui a suivi les massacres perpétrés dans le pays, a expliqué à Infobae que ces actes de violence se sont intensifiés dans les populations avec des processus d’associations afro, autochtones et paysannes consolidées, où les structures criminelles la loi lutte pour la légitimité de ses habitants.

Cela explique pourquoi le Cauca, selon l’Institut d’études pour le développement de la paix (Indepaz), est le deuxième département avec le plus de massacres dans le pays (10), seulement après Antioquia (15), où il y a moins de 15 jours ils ont assassiné Jhon Jairo Guzmán, vice-président du Comité d’action communautaire El Tesorito, dans la municipalité de Tarazá, pour avoir agi comme Álvaro Narváez: en faveur de la population.

Cette année seulement, Indepaz a documenté 70 massacres, au cours desquels 278 personnes ont été tuées, doublant les chiffres de l’année dernière, lorsque 35 massacres ont été enregistrés, qui ont coûté la vie à 113 personnes, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

