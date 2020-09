La pandémie de COVID-19[feminine continue de faire des victimes dans le monde et si des milliers de cas entre infections et décès sont enregistrés quotidiennement, il y en a qui parviennent à faire écho sur les réseaux sociaux.

C’est le cas de Paola Regina De Simone, un enseignant du Université argentine de commerce (UADE), qui a perdu la vie à cause du virus SRAS-CoV-2 dans l’exercice de ses fonctions.

Les événements se sont produits lorsque la femme donnait un classe via l’application Zoom, qui a été capturé en vidéo par l’un de ses étudiants et reproduit sur les réseaux sociaux.

@paolillabombon a quitté ce monde frivole. L’une des meilleures personnes que j’ai rencontrées à l’UADE et un professeur unique. Je suis choqué par cette nouvelle et j’adresse mes sincères condoléances à sa famille.

Au revoir, Pao. Nous allons nous revoir. Et que la force soit avec vous ❤️ pic.twitter.com/cogIdD5QG7 – Dikko (@tododikko) 2 septembre 2020

Dans ce clip, vous pouvez voir le moment où De Simone disparaît au milieu de la classe; Cependant, il a été immédiatement retiré d’Internet à la demande de la famille, ainsi que des internautes qui ont demandé le respect de la victime.

Quelques instants avant de disparaître Paola Elle a dit à ses élèves qu’elle avait des complications respiratoires, alors certains d’entre eux ont essayé de l’aider, ils lui ont demandé son adresse afin d’envoyer une ambulance chez elle; cependant, l’enseignant ne pouvait que répondre «Je ne peux pas».

Adieu à un ami. Tu vas nous manquer, @paolillabombon. pic.twitter.com/f7uXiR2EMC – Facundo Cruz 💚 (@facucruz) 2 septembre 2020

Par une déclaration, le UADE a confirmé la mort de Paola Regina De Simone, qui a travaillé comme professeur au Département des relations gouvernementales et internationales.

«Nous regrettons de rapporter avec une profonde tristesse, le décès de Paola Regina de Simone, professeur au Département des relations gouvernementales et internationales, survenu hier, le 2 septembre 2020.

Paola était une enseignante passionnée et dévouée, une excellente professionnelle et une personne formidable, avec plus de 15 ans d’expérience à l’UADE. Nous accompagnons sa famille dans cette période difficile, lui transmettant nos condoléances au nom de cette communauté universitaire. Nous vous prions d’honorer la mémoire de Paola avec respect et gratitude », a écrit l’institution.

pic.twitter.com/IbkhXMkP4K – UADE (@UADEoficial) 3 septembre 2020

Il est à noter que l’enseignante elle-même avait signalé sur ses réseaux sociaux qu’elle avait eu des symptômes de COVID-19[feminine.

«C’est très compliqué. Je suis ici depuis plus de 4 semaines et les symptômes ne disparaissent pas. Un de nos amis est compliqué. Mon mari est épuisé de tant travailler en ce moment (thérapie médicale et urgences). Cela touche plus de public et fait plus de dégâts », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Avec des informations de Vanguardia

Tu pourrais aussi aimer:

Au milieu de la vidéo TikTok, un jeune homme enregistre comment sa mère tombe du plafond!