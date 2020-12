Willem van Waesberghe, le maître brasseur.

Derrière toute bonne bière, il y a un grand maître brasseur. Un peu sage, mais pas sur aucun sujet. Un sage de la bière: l’une des boissons les plus connues et appréciées au monde. Cet expert, chargé de chérir la recette et d’assurer les process, est également en charge de s’assurer que chaque bière a la même saveur, partout dans le monde où elle est dégustée.

C’est le travail de Willem van Waesberghe, le brasseur mondial Heineken qui fêtera ses 26 ans avec l’entreprise en janvier de l’année prochaine. Originaire des Pays-Bas, Willem fait partie de ces personnes dont on envie son travail.

Actuellement, il réside dans son pays d’origine et, bien que la quarantaine ne lui permette de quitter sa maison que pour des activités essentielles, il continue de travailler depuis son bureau à domicile pour perfectionner un peu plus, l’une des bières les plus connues au monde. . Peut-être sa passion a-t-elle commencé avec une tradition familiale: son père était «brasseur» et, même s’il se consacrait à des études de géologie après avoir terminé ses études, il l’aida pendant plusieurs années dans son travail, ce qui le poussa à suivre la voie du malt. devenir la figure importante qu’il est aujourd’hui.

Bon goût, commence par du pur malt

S’il y a une particularité chez Heineken, c’est qu’il a une saveur unique et incomparable depuis plus de 140 ans, grâce à la tradition des maîtres brasseurs qui travaillent pour maintenir une recette unique à travers le monde.

Le goût est la principale caractéristique pour laquelle les consommateurs choisissent Heineken encore et encore, car derrière ce bon goût se cache un secret qui le rend différent. ETLe succès de la formule Heineken s’explique dès son origine: elle est composée à 100% de malt pur. «Cela signifie que la seule céréale présente dans la production est le malt d’orge. Il ne contient pas d’autres additifs, tels que du riz ou du maïs ou des additifs », a commenté Willem dans une interview avec Infobae. L’utilisation de pur malt dans sa recette garantit un produit de la plus haute qualité et apporte une saveur équilibrée, signature Heineken. Sans aucun doute le grand écart par rapport aux autres bières premium du marché.

Et c’est que cet équilibre qui est généré dans la saveur en prenant cette boisson de bière, n’est pas par hasard. «Le goût de Heineken est le même partout où vous allez. Nous utilisons les mêmes ingrédients, nous spécifions comment le faire, la quantité, le temps de fermentation et nous demandons même que l’eau soit lavée de manière à ce qu’elle reste la même qu’ici en Hollande », expliqua le maître brasseur.

Comme Heineken n’utilise que les meilleurs ingrédients pour profiter, dans le monde entier, du même bon goût. Willem a révélé la recette qui façonne cette excellente bière. “De plus, Heineken est composé d’autres ingrédients naturels tels que l’eau, le houblon que nous exportons directement de Hollande, et un petit détail important: la levure de type A, exclusive à Heineken, qui est responsable des subtiles notes fruitées qui distinguent sa saveur de le dix-neuvième siècle », at-il ajouté.

De cette manière, et pour la première fois, la marque a dévoilé son secret pour obtenir la grande saveur caractéristique de Heineken. Tel est le cas, que le pur malt est devenu une partie de son étiquette emblématique, en plus d’être présent dans ses emballages dans le monde entier.

Pour s’assurer qu’un Heineken est le même dans le monde entier, chacune des usines productives qui produisent Heineken envoie des échantillons aux Pays-Bas (Hollande) pour évaluer la qualité et protéger leur recette, afin de préserver le bon goût qui la différencie. du reste des bières sur le marché.

C’est ainsi que la marque néerlandaise, qui est produite localement par CCU dans sa brasserie de Santa Fe, a été choisie 4e au monde pour ses normes de brassage et la qualité de sa bière par Heineken International.

Le menu parfait pour un Heineken

Trouver un moment pour déguster une bière n’est pas difficile. D’un barbecue entre amis, d’un après-midi ensoleillé dans une piscine, d’un match de foot en semaine ou à accompagner d’un repas au dîner.

Mais comme chaque boisson a une saveur distinctive, les plats qui les accompagnent ne sont généralement pas toujours les mêmes. Ce détail était un autre des points que Willem a souligné lorsqu’on lui a demandé quels aliments peuvent accompagner une Heineken: «Cette bière a une grande saveur, elle est délicate et un peu plus amère que les traditionnelles. Sans aucun doute, un sushi ou un plat épicé sont deux options pour accompagner une bière Heineken », a conseillé le grand professeur. Mais pas à n’importe quelle température, mais à environ 3 degrés: “C’est la température idéale pour que la saveur soit pleinement appréciée”, a-t-il ajouté.

Mais aussi routinier que cela puisse paraître avec peu d’ingrédients, des brasseurs comme Willem et ceux qui font partie de la société depuis sa création en 1857, consacrent leur journée à faire en sorte qu’une bière Heineken ait le même goût dans le monde entier. peu importe où on l’essaie.

Leur souci et leur intérêt pour la qualité, sans aucun doute, sont ce qui les a amenés au sommet pour être reconnus internationalement et que les amateurs de bière continuent de les choisir.