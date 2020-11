ALBANY, New York, USA (AP) – Une nouvelle recherche remet en question l’idée qu’Alexander Hamilton, l’un des pères du pays, était un abolitionniste et affirme qu’il existe des preuves que le héros qui a inspiré la comédie musicale “Hamilton «Il était propriétaire d’esclaves et participait à leur commerce.

“Alexander Hamilton a non seulement asservi des gens, mais l’esclavage était une partie essentielle de son identité, à la fois personnellement et professionnellement”, déclare Jessie Serfilippi, interprète pour un site historique de l’État de New York, dans un essai publié le mois dernier. passé.

Hamilton est presque toujours présenté comme un abolitionniste dans des œuvres modernes telles que la biographie de Ron Chernow en 2004 et le spectacle de Lin-Manuel Miranda à Broadway «Hamilton: An American Musical».

Mais après avoir analysé les registres de Hamilton et sa correspondance avec sa femme Eliza Schuyler Hamilton, Serfilippi, qui travaille au Schuyler Mansion, un monument historique d’Albany, il a tiré d’autres conclusions.

“Il est important que le mythe d’Hamilton” le père abolitionniste du pays “soit mis fin”, a déclaré Serfilippi dans son essai, intitulé “Comme une chose odieuse et immorale”: l’histoire cachée d’Alexander Hamilton en tant qu’ensaver. ” et Immoral: L’histoire cachée d’Alexander Hamilton en tant qu’esclave). L’essai a été publié par le portail du New York State Park System.

L’essai ajoute au questionnement de nombreux chercheurs qui disent que la fiction Hamilton de la comédie musicale, qui critique l’esclavage dans une bataille de rappeurs avec Thomas Jefferson, n’est que de la pure fiction.

«Article fascinant», a tweeté la professeure de droit et historienne de Harvard Annette Gordon-Reed, qui a critiqué l’émission de Broadway dans le passé. «Cela nous rappelle l’omniprésence de l’esclavage à l’époque coloniale et dans les premières années de la république. Le statut d’esclave d’Alexander Hamilton élargit le débat ».

Chernow a qualifié cet essai de “grande recherche qui donne une meilleure idée du rôle de Hamilton dans l’esclavage sur divers fronts”. Cependant, il a remis en question son affirmation selon laquelle l’esclavage était une “partie essentielle de son identité” et a déclaré que Serfilippi avait omis des données qui auraient contredit cette conclusion.

Il a noté, par exemple, le travail de Hamilton avec la Manumission Society pour abolir l’esclavage à New York et défendre les Afro-Américains libres lorsque des individus d’autres États ont tenté de les capturer dans les rues de New York.

“S’il avait essayé de concilier ces nouvelles découvertes importantes avec une évaluation plus complète et juste des activités anti-esclavagistes de Hamilton, nous aurions eu une vision plus large et plus complexe de l’homme et son travail aurait été beaucoup plus convaincant”, a déclaré Chernow dans un courrier électronique.

Miranda a refusé de commenter par l’intermédiaire de son publiciste. Dans plusieurs interviews, il a dit qu’il encourage le débat sur le rôle de Hamilton dans l’esclavage et la critique de la façon dont il aborde cette partie de sa comédie musicale.

Lorsque Hamilton a épousé Eliza, membre de la puissante famille Schuyler, en 1780, l’esclavage était courant parmi les élites de l’État de New York. Il y avait plus de 40 esclaves dans le manoir de la famille Albany Schuyler et d’autres propriétés. Les administrateurs de ce site historique ont enquêté sur la question des «serviteurs» de la famille et elle est discutée lors de visites guidées.

Le maire d’Albany, Kathy Sheehan, a ordonné l’enlèvement d’une statue du général de division Philip Schuyler cette année en partie parce que “on pense qu’il aurait été la personne qui détenait le plus d’esclaves à Albany pendant cette période”, selon le bureau du maire.

Serfilippi remet en question l’histoire répétée selon laquelle Hamilton détestait l’esclavage après avoir vu le traitement brutal des esclaves à Sainte-Croix, où il est né. Il a déclaré qu ‘”il n’a pas été possible de corroborer cela avec une source solide”.

Plusieurs biographes ont dit qu’Hamilton avait aidé sa famille et ses amis à acheter et à vendre des esclaves, bien qu’il soit moins clair s’il possédait lui-même des esclaves. Serfilippi, cependant, veille à ce que des notes dans ses livres comptables et dans des lettres à sa famille indiquent clairement qu’il l’a fait.

Il dit, par exemple, qu’il existe des preuves d’un paiement de 250 dollars à Philip Schuyler en 1796 pour «2 serviteurs noirs achetés par lui pour moi». Les frais de 100 $ pour le prêt d’un «garçon noir» à quelqu’un d’autre sont également documentés. Et Serfilippi fait remarquer qu’un inventaire des domaines de Hamilton fait après sa mort dans un duel avec Aaron Burr en 1804 comprend des «serviteurs» évalués à 400 livres.

Joanne Freeman, professeur d’histoire à Yale et rédactrice en chef des écrits de Hamilton à la Library of America, a déclaré dans un courriel qu ‘«il est opportun de reconnaître le statut d’esclave de Hamilton à un moment où l’importance de Les Blancs d’Amérique admettent l’héritage structurel de l’esclavage. “