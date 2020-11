TEGUCIGALPA (AP) – Eta avançait sur le Honduras en tant que tempête tropicale affaiblie, mais elle maintient les pluies intenses qui ont provoqué des glissements de terrain meurtriers alors qu’ils imprégnent l’est du pays et le nord du Nicaragua voisin.

Le météore n’a plus les vents d’ouragan de catégorie 4 qui ont frappé la côte nicaraguayenne mardi, mais il se déplaçait si lentement et déversait tellement de pluie qu’une grande partie de l’Amérique centrale était toujours en état d’alerte. Eta avait subi des vents de 55 km / h (35 mi / h) et se déplaçait d’ouest-nord-ouest à 11 km / h (7 mi / h) mercredi soir. Il était à 185 kilomètres (115 miles) au sud-sud-est de La Ceiba.

Les prévisions à long terme indiquent qu’Eta retournera dans la mer des Caraïbes jeudi soir, où il pourrait prendre de l’ampleur pour devenir une tempête tropicale vendredi et atteindre Cuba dimanche et le sud de la Floride lundi.

On s’attend à ce que de fortes pluies continuent d’affecter le Honduras au moins jusqu’à jeudi alors que la tempête se dirige vers le nord en direction de la capitale, Tegucigalpa, et de la ville de San Pedro Sula.

Même avant que l’œil d’Eta n’atteigne le Honduras, des centaines de personnes ont été forcées de quitter leurs maisons à cause des inondations.

Une fillette de 12 ans est décédée mardi des suites d’un glissement de terrain à San Pedro Sula, a déclaré Marvin Aparicio, chef du système de commandement des interventions de la Commission permanente de contingence (Copeco). Un garçon de 15 ans s’est noyé en tentant de traverser une rivière gonflée par les pluies, a expliqué mercredi Edy Chacón, maire de la ville de Sulaco, dans le centre du Honduras. Avec cela, les décès causés par Eta au Nicaragua et au Honduras sont passés à quatre.

Aparicio a déclaré mercredi que quelque 379 maisons avaient été détruites, principalement par des inondations. Au moins 38 collectivités ont été coupées en raison de la fermeture de routes et cinq ponts ont été renversés par les courants fluviaux.

Parmi les personnes secourues figuraient Karen Patricia Serrano, sa femme et leurs cinq enfants. Leur maison a été inondée par la montée de la rivière Lancetilla et ils se trouvaient dans un refuge dans la ville nord de Tela depuis lundi.

«Nous avons tout perdu. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Mon mari a 74 ans et à cause de son âge, il ne peut plus travailler. J’ai même perdu mes animaux », raconte la femme de 32 ans, se rappelant qu’elle avait plusieurs poulets, chats et chiens.

Óscar Armando Martínez Flores, sa femme et leurs sept enfants se trouvaient dans le même refuge. Leur maison, près de la Lancetilla, a également été inondée et ils ne pouvaient rien obtenir d’autre que les vêtements qu’ils portaient.

“Lundi, les pluies ont commencé et la rivière a débordé”, a déclaré Martinez mercredi. “Les pompiers et plusieurs policiers sont arrivés pour nous faire sortir, car les maisons étaient inondées.”

Martinez faisait déjà face à une situation difficile avant la tempête. Un ouvrier du bâtiment a déclaré qu’il était sans travail depuis huit mois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Jusqu’à présent, il vendait des tortillas pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille.

Francisco Argeñal, chef de la météorologie au Centre d’études atmosphériques du Honduras, a déclaré que davantage de débordements de plus de rivières sont attendus dans diverses régions du pays.

Selon les prévisions du Centre national des ouragans des États-Unis, Eta pourrait encore projeter entre 380 et 635 millimètres (entre 15 et 25 pouces) de pluie dans certaines régions du Nicaragua et du Honduras, et jusqu’à 1 litre (40 pouces) dans certaines zones isolées. .

Eta a laissé une trace de destruction dans le nord du Nicaragua, en commençant par la ville côtière de Bilwi.

Là, des brigades de défense civile ont travaillé mercredi pour dégager les rues des rues des arbres, des lampadaires et des tôles des toits tombés. Certains quartiers ont été complètement inondés. Le vice-président et première dame du pays, Rosario Murillo, a déclaré que plus de 51 000 familles étaient privées d’électricité dans les zones touchées.

“Les équipes d’élimination des déchets commencent à travailler et nous ne pouvons toujours pas faire le bilan de ce qui s’est passé”, a déclaré Ivania Díaz, une responsable du gouvernement local à Bilwi. “Nous avons vu des maisons très modestes complètement détruites.”

Dans la ville nicaraguayenne de Bonanza, à environ 160 kilomètres à l’ouest de l’endroit où Eta a touché terre, deux mineurs ont été tués dans un glissement de terrain, a déclaré César Malespín, lieutenant des pompiers de la ville.

Dans la province de Jinotega, au nord du pays, il y avait déjà des communautés inondées.

Le nord du Nicaragua abrite la majeure partie de la production de café du pays, une exportation essentielle. Lila Sevilla, présidente de la National Coffee Growers Alliance, a déclaré qu’ils craignaient que les glissements de terrain n’affectent les plantes et bloquent les routes nécessaires pour amener les cultures sur le marché.

“Il est encore tôt pour évaluer l’impact des pluies, mais nous pouvons prévoir des dommages au réseau routier dans les municipalités du nord”, a expliqué Sevilla.

La récolte n’a pas encore commencé, mais des pluies prolongées pourraient faire mûrir le café très rapidement et affecter sa qualité, a-t-il ajouté.

___

Le journaliste de l’Associated Press Christopher Sherman de Mexico a contribué à ce rapport.