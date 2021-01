L’arrivée de l’été amène les vacances, un moment où de nombreuses personnes décident de faire une pause après un 2020 très particulier. Pour accompagner des moments de détente, de loisirs et de plaisir, Santander Argentine sur différentes propositions.

Parmi les avantages, la banque offre jusqu’à 25% de réduction dans certains restaurants de son parcours gastronomique, sans limite et tous les jours. Le jeudi, il y a un 30% de réduction sur les commandes maintenant; les 6 et 20 janvier et les 3 et 17 février, il y aura 25% de réduction dans les supermarchés participants. Il offrira également des économies de 10% en carburant chez YPF les 13 et 27 janvier et 10 et 24 février. La mode sera le protagoniste avec des réductions dans vêtements dans certaines marques et centres commerciaux 13 et 27 janvier et 10 et 24 février.

Sur la côte atlantique, Santander donnera également le cadeau. D’une part, il y aura un 20% de réduction et 3 versements parallèles des paradores Côte de Galana (Mar del Plata); Ufo Point (Pinamar), Mirasoles (Pinamar) et Divisadero (Cariló). D’autre part, Kota Beach (Pinamar) et Parada 5 (Las Grutas) auront un 25% de réduction sur les nuances pour les clients Select et 20% pour le reste des clients.

La banque sera également présente à travers des «brigades» à Pinamar et Mar del Plata: du jeudi au dimanche, courant janvier, elle promouvra la vente de produits via un code QR et communiquera les avantages en vigueur dans ces villes.

En outre, Santander Argentina promeut des actions pour le bien-être des personnes et la protection de l’environnement sur la côte atlantique: le premier janvier, une campagne de nettoyage des plages a été lancée sous le slogan #CompromisoSantander. Cela sera visible à Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Villa Gesell et Miramar.

Les sauveteurs des plages de Pinamar, habillés par la rive

L’action fait partie d’une initiative d’entreprise que Santander mène en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Il travaille ainsi pour réduire son empreinte carbone, l’élimination des plastiques à usage unique dans les agences et les bâtiments d’entreprise, un plan d’efficacité énergétique et de tri des déchets en alliance avec des coopératives de recyclage. Pendant les week-ends de décembre dernier, la banque a également procédé au nettoyage de différentes places de la ville de Buenos Aires.

Golf à travers le pays

En plus des réductions, le golf sera présent dans diverses régions du pays avec des tournois à Costa Esmeralda Golf, Mar del Plata Golf, Arelauquen Golf (Bariloche), Pilar Golf (Buenos Aires), La Estancia de Cafayate (Salta) et Potrerillo de Larreta (Cordoue).

L’été 2021 est différent, il apporte de nouveaux défis. Mais il y a quelque chose qui ne change pas: Santander restera fidèle à sa mission «nous voulons vous aider».

Pour en savoir plus sur les bienfaits de Santander pour cet été, vous pouvez suivre le lien suivant.