Lorsqu’une «tache blanche» est trouvée à flanc de montagne au milieu d’un été en Alaska, même le service des parcs nationaux ne peut s’empêcher de faire une pause pour poser des questions.

L’endroit mystérieux est apparu récemment dans le parc national et la réserve de Denali, à 200 km au sud de Fairbanks, et une inspection plus approfondie a révélé qu’il ne s’agissait pas de neige, ont déclaré des responsables du parc dans un message Facebook.

À ce stade, le National Park Service a invité le public à proposer des idées.

Qu’est-ce qui a causé cette tache blanche sur le flanc d’une montagne en Alaska? Le National Park Service a demandé au public de deviner.

«Que pensez-vous qu’il s’est passé ici? Cette tache blanche de ??? a été trouvé à mi-chemin sur le flanc de la montagne Igloo », a publié le parc national et réserve de Denali le 5 septembre.

Des centaines de personnes ont essayé de deviner, et beaucoup ont insisté sur le fait que c’était du cotonnier d’Alaska, une série de toiles d’araignées ou une étrange croissance de champignon.

«Je ne vois pas de sang, de traces ou d’endroits déprimés où un animal aurait couché. Je suppose que ce n’est pas un lien avec les animaux », a déclaré Cathy Murray.

«Nous sommes en 2020: je suis sûr que ce n’est rien (deviné) ci-dessus. Ce doit être quelque chose que nous n’obtiendrons jamais », a écrit Joseph Maresca.

Il avait raison. Toutes ces suppositions étaient fausses.

La tache blanche était de la fourrure et elle a été trouvée à côté de piles de crottes d’animaux et d’un os de mâchoire chargé de dents acérées, a déclaré le parc dans une mise à jour.

«Voici ce que nous savons qui s’est passé», a indiqué le parc. «Un mouflon de Dall est mort et a été mangé. Un loup ou des loups en ont mangé la plus grande partie. Au-delà de cela, voici ce qui s’est passé du mieux que nous pouvons l’imaginer… Lorsqu’un loup ou des loups font une grosse tuerie, ils peuvent manger jusqu’à 20 livres en un seul repas! Cependant, lorsqu’ils mangent autant, ils deviennent très somnolents et léthargiques. À tel point qu’ils feront la sieste juste à côté de ce qu’ils ont tué. … Et ils défèquent souvent juste à côté de ce qu’ils ont tué.

Certaines personnes étaient sceptiques, cependant, ne notant qu’un seul os trouvé. Qu’est-il arrivé au reste? Et où était tout le sang?

Selon les experts, le mouflon de Dall peut atteindre 3 pieds et demi de hauteur et peser 160 livres.

«Les autres os ont été emportés par des loups, d’autres charognards, ou peut-être les loups ont-ils mangé les os. Les loups peuvent manger des os », a indiqué le parc. «Une autre possibilité est qu’un carcajou ait mangé les os une fois que les loups ont abandonné la mise à mort ou ont été effrayés.