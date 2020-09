SHAVER LAKE, Californie (AP) – Trois incendies de forêt à propagation rapide en Californie ont envoyé des gens fuir samedi, avec un campeur piégeant dans un réservoir de la forêt nationale de la Sierra, alors qu’une vague de chaleur brutale a poussé les températures à trois chiffres dans de nombreuses régions de l’État.

L’incendie de forêt près de Shaver Lake a explosé à 56 miles carrés (145 kilomètres carrés), a sauté une rivière et compromis la seule route menant au terrain de camping Mammoth Pool, a déclaré le porte-parole de la forêt nationale, Dan Tune. Au moins 2000 structures étaient menacées dans la région située à environ 467 kilomètres au nord de Los Angeles, où les températures dans la vallée de San Fernando de la ville atteignaient 117 degrés.

Le service d’incendie de Fresno a tweeté samedi soir que 63 personnes avaient été secourues du camping par des hélicoptères militaires et que deux d’entre elles avaient été gravement blessées, 10 étaient modérément blessées et 51 autres avaient des blessures mineures ou pas.

Le département du shérif du comté de Madera a déclaré dans un tweet plus tôt samedi qu’environ 150 personnes se trouvaient à la rampe de mise à l’eau du camping et que 10 d’entre elles avaient été blessées. «Tous sont en sécurité en ce moment», a tweeté le département.

Les agents évacuaient également Beasore Meadows. un grand ranch dans la forêt nationale de la Sierra, samedi soir, a tweeté le département.

Le Sacramento Bee a rapporté que les agences coordonnaient un sauvetage d’aéronef pour que les équipages viennent les évacuer en toute sécurité.

Tune a déclaré que les campeurs avaient reçu l’ordre de s’abriter sur place jusqu’à ce que les équipes de pompiers, aidées par des avions largeurs d’eau, puissent accéder au site. Tune a déclaré qu’il ne savait pas à quelle distance le feu brûlait du camping.

«Toutes nos ressources s’efforcent de rendre cette voie d’évacuation agréable et sûre pour eux», a-t-il déclaré.

Le lac à 56 kilomètres au nord-est de Fresno est entouré d’épaisses forêts de pins et est une destination populaire pour la navigation de plaisance et la pêche. Les conditions sèches et le temps chaud ont alimenté les flammes.

« Une fois que le feu se déclare, il crée son propre climat, ajoutant du vent pour augmenter la propagation », a déclaré Tune.

L’histoire continue

L’incendie s’est déclaré vendredi soir. Les équipes ont travaillé toute la nuit, mais samedi matin, les autorités ont émis des ordres d’évacuation pour les communautés riveraines du lac et ont exhorté les personnes cherchant à se soulager de la chaleur du week-end de la fête du Travail à rester à l’écart du lac populaire.

«Ajustez vos plans de fin de semaine de la fête du Travail. L’accès à Shaver Lake est complètement fermé au public en raison du #CreekFire », a tweeté le bureau du shérif du comté de Fresno après avoir annoncé des ordres d’évacuation pour les campings et les communautés au bord du lac.

La California Highway Patrol a fermé la State Route 168 pour ne permettre l’accès qu’aux intervenants d’urgence et aux évacués.

Dans le sud de la Californie, un incendie dans les contreforts de Yucaipa à l’est de Los Angeles a donné lieu à des ordres d’évacuation pour les parties est de la ville de 54 000 habitants ainsi que pour plusieurs communautés, notamment Oak Glen, Mountain Home Village et Forest Falls. Le département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie (Cal Fire) a déclaré que le feu avait brûlé au moins 3,9 kilomètres carrés et brûlait à un taux de propagation «modéré à dangereux».

Une partie du désert de San Gorgonio a été fermée et les randonneurs ont été invités à partir.

Dans l’est du comté de San Diego, les pompiers ont averti qu’un incendie près d’Alpine brûlait à une «vitesse dangereuse» après s’être propagé à 400 acres (0,6 mile carré) en une heure. Une petite communauté au sud d’Alpine dans la forêt nationale de Cleveland a reçu l’ordre d’évacuer.

Cal Fire a déclaré que près de 12 500 pompiers luttaient contre 22 incendies majeurs dans l’État. Malgré la chaleur, les pompiers ont pu contenir deux incendies majeurs dans le comté côtier de Monterey.

La Californie a connu 900 incendies de forêt depuis le 15 août, dont beaucoup ont été déclenchés par une série intense de milliers de coups de foudre. Les incendies ont brûlé plus de 1,5 million d’acres (2 343 milles carrés). Il y a eu huit morts par incendie et près de 3 300 structures détruites.

La vague de chaleur devrait propager des températures à trois chiffres sur une grande partie de la Californie jusqu’à lundi. Les autorités ont exhorté les gens à économiser l’électricité pour alléger la pression sur le réseau électrique de l’État.

Pacific Gas & Electric, le plus grand service public de l’État, a averti ses clients samedi qu’il pourrait couper l’électricité à partir de mardi en raison des vents violents et de la chaleur attendus qui pourraient créer un risque d’incendie encore plus grand. Certains des incendies les plus importants et les plus meurtriers de l’État ces dernières années ont été provoqués par des lignes électriques tombées en panne et d’autres équipements utilitaires.