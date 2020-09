Twitter / Le Parti démocratique du comté d’Orange; Insider

Un flic du sud de la Californie qui portait un écusson sur son uniforme en juin faisant référence à des groupes extrémistes d’extrême droite ne sera pas licencié, a annoncé le département du shérif du comté d’Orange.

« Bien que je ne puisse pas entrer dans les détails spécifiques de l’enquête, je peux vous dire qu’il n’y a aucune preuve révélée qui prouve que [the] député avait des opinions extrémistes ou raciales », a déclaré le shérif du comté d’Orange, Don Barnes.

L’écusson, que les images montraient que l’officier portait sur son uniforme alors qu’il surveillait une manifestation contre le meurtre de George Floyd, faisait référence aux «Three Percenters» et «Oath Keepers», des organisations paramilitaires qui ont parfois adopté la violence des justiciers.

Barnes a déclaré que les députés du comté d’Orange suivraient une formation sur la menace posée par de telles organisations.

« La formation est en cours d’élaboration », a déclaré un porte-parole du département à Business Insider. « Nous partagerons davantage une fois qu’il sera finalisé et mis en œuvre. »

Lors d’une manifestation en juin à Costa Mesa, en Californie, des militants opposés au meurtre par la police de George Floyd ont capturé une vidéo montrant un membre du département du shérif du comté d’Orange avec un patch associé à des groupes paramilitaires d’extrême droite.

L’histoire a déclenché une enquête interne, au milieu des informations selon lesquelles des groupes extrémistes marginaux ont de plus en plus réussi à infiltrer les forces de l’ordre.

Cette enquête est maintenant terminée, le shérif du comté d’Orange annonçant que le député conservera son poste. Lui et ses collègues suivront également une formation sur la menace posée par les organisations explicitement honorées sur son uniforme.

Le patch en question affichait un logo pour les Trois Pour Cent – un mouvement dont les partisans, y compris un ancien adjoint du shérif, ont bombardé une mosquée du Minnesota en 2017 – au-dessus du terme «Oathkeeper», une référence à une organisation paramilitaire qui a récemment déclaré que les États-Unis étaient en état de «guerre civile». Les membres de ces groupes d’autodéfense apparaissent souvent en public lourdement armés, parfois dans des uniformes suggérant une qualité officielle, prétendant confirmer leur interprétation de la loi, sans surveillance ni sanction légale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au début du mois d’août, le shérif du comté d’Orange, Don Barnes, a affirmé que l’enquête interne sur l’affaire n’avait permis de découvrir aucun point de vue problématique de la part du député, dont l’identité n’a pas été révélée.

« Bien que je ne puisse pas entrer dans les détails spécifiques de l’enquête, je peux vous dire qu’il n’y a aucune preuve révélée qui prouve que [the] Le député avait des opinions extrémistes ou raciales « , a déclaré Barnes, tout en notant que le patch n’était pas autorisé. » Nous allons tenir ce député responsable de ses actions pour la violation de la politique. «

Barnes a laissé entendre que le correctif était le produit de l’ignorance qui pourrait être corrigé par l’éducation, annonçant qu’à la suite de l’incident, le département «formerait notre personnel sur ces groupes, comment ils fonctionnent, [and] assurez-vous qu’ils sont pleinement informés du risque qu’ils présentent. «

Un porte-parole du département du shérif du comté d’Orange a refusé de fournir plus de détails sur ces conséquences ou sur les efforts du département pour mieux éduquer son personnel sur la menace posée par les organisations d’extrême droite.

« La formation est en cours d’élaboration », a déclaré le porte-parole à Business Insider. « Nous partagerons davantage une fois qu’il sera finalisé et mis en œuvre. »

Eugene Fields, responsable de la communication pour la branche du Council on American-Islamic Relations dans le sud de la Californie, a déclaré à Business Insider que son groupe – qui a signalé l’histoire initiale dans un communiqué de presse – se félicite de « l’annonce d’une formation supplémentaire ». Mais « nous recommanderions qu’à l’avenir, si les députés voient des collègues afficher des correctifs comme celui-là, ils se renseignent sur eux ».

Qui sont ces groupes d’extrême droite?

Three Percenters, selon l’Anti-Defamation League, « sont des extrémistes anti-gouvernementaux qui font partie du mouvement des milices », le nom faisant référence à l’affirmation selon laquelle une « petite avant-garde révolutionnaire » – 3% de la population américaine – a renversé les Britanniques. .

The Oath Keepers est un groupe extrémiste plus hiérarchisé, selon le Southern Poverty Law Center, dont les membres prétendent être des «gardiens de la république». Après le meurtre récent d’un activiste d’extrême droite à Portland, Oregon, le groupe a déclaré que « [c]La guerre ivil est là, maintenant. «

« Nous donnerons à Trump une dernière chance de déclarer qu’il s’agit d’une insurrection marxiste et de la supprimer comme son devoir l’exige », a-t-il tweeté. « S’il ne fait pas SON devoir, nous ferons le Nôtre. »

Dans un rapport du 27 août faisant état de l’incident, le Brennan Center for Justice, un institut politique non partisan de la New York University Law School, a décrit les Oath Keepers et Three Percenters comme des «groupes militants d’extrême droite» qui ont réussi à infiltrer les forces de l’ordre.

Ce rapport indique que la plupart des tribunaux « ont confirmé le licenciement des policiers qui se sont affiliés à des groupes racistes ou militants », tout en notant qu ‘ »il y aura des cas où le comportement d’un policier pourra être corrigé par des mesures correctives avant la résiliation ».

On ne sait pas quelles autres répercussions il y aura pour le député du comté d’Orange, qui avait été mis en congé administratif à la suite des premiers reportages.

