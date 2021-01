Mariage de Paola Félix, responsable du Fonds de promotion du tourisme de la capitale mixte, à un feu rouge

Au milieu du feu rouge, la responsable du Fonds mixte de promotion du tourisme de Mexico, Paola Félix Díaz, s’est mariée. Les images du mariage qui ont atteint les réseaux sociaux ont causé controverse, puisque dans les conditions épidémiologiques dans lesquelles se trouve la capitale, les célébrations, réunions ou fêtes ne sont pas autorisées.

Après cela, le chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum a été interrogé lors d’une conférence de presse, répondant que le fonctionnaire serait celui qui donnerait les explications de ce qui s’était passé, excluant une sanction à cet égard.

“Elle doit donner une explication publique, si vous avez fait une activité à l’extérieur du feu […] Chacun doit assumer sa responsabilité», A-t-il assuré.

Vers l’après-midi de ce mercredi, la femme nouvellement mariée a publié une déclaration publique concernant son mariage célébré à l’église de San Agustín, située à Polanco, l’un des quartiers les plus riches de la ville.

Paola Félix a justifié son mariage (Photo: Twitter)

Assuré que Le cardinal Carlos Aguiar Retes a réitéré par écrit que, comme convenu avec les autorités, entre autres aspects, “les temples peuvent rester ouverts jusqu’à 17h00., moment où la Sainte Messe peut être célébrée avec la présence des fidèles conformément aux protocoles sanitaires ».

Elle a expliqué que c’était le 12 janvier qu’elle célébrait le mariage avec son mari désormais, Jorge Rizo Oñate, et qu’il n’y avait pas plus de huit personnes, il aurait donc respecté la limite de participants autorisée par les autorités.

“Seuls nos parents et frères et sœurs étaient présents, c’est-à-dire pas plus de huit personnes et avec toutes les mesures sanitaires», A-t-il assuré.

De même, il a indiqué que, selon les règles, il avait demandé un jour de congé sans solde pour assister à son mariage religieux.

La chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a exhorté la responsable à assumer ses responsabilités (Photo: CDMX)

“Il convient de noter que selon la réglementation, J’ai demandé la journée sans solde pour assister à la cérémonie religieuse “, il a souligné.

Enfin, il a souligné que, comme l’a dit le président de la capitale, il assume sa responsabilité et Il s’est excusé aux personnes qui se sont senties attaquées par leurs actions dans le contexte de la capitale.

«En raison de ce qui précède et comme l’a déclaré le Dr Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, J’assume ma responsabilité et rend public ce qui est lié à la cérémonie religieuse. Je suis profondément désolé si vous avez amené quelqu’un à se méfier ou à se sentir mal à l’aise; Je répète que mon mariage s’est déroulé dans le strict respect des règles sanitaires par les autorités », a-t-il précisé.

En plus de sa déclaration, il a partagé une image où l’on observe qu’il y a en effet huit invités et une personne debout qui semble être le photographe dans tout l’espace de l’église.

Le responsable a déclaré qu’il n’y avait que huit invités (Photo: Twitter)

Selon le dernier rapport du ministère local de la Santé, à Mexico, il y a 374850 infections accumulées, 32 370 cas actifs estimés et 23 836 décès cumulés, dont 224 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Et selon l’agence fédérale de la santé, Mexico continue d’être l’entité qui concentre le plus grand nombre de cas et de décès dans tout le pays, c’est-à-dire l’épicentre de la pandémie.

Au niveau national, 1 571 901 cas positifs ont été enregistrés et 136917 décès dus au COVID-19. Parmi eux, le dernier jour, 15 873 infections et 1 235 décès ont été signalés, s’ajoutant au chiffre national.

