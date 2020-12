Dans le monde, trente pays reconnaissent l’égalité du mariage. Cependant, dans les pays d’Amérique latine comme la Bolivie, le Guatemala, El Salvador, le Pérou, le Paraguay, entre autres, le mariage homosexuel n’est pas reconnu. . . / Dafne Pérez / Archives

Guatemala, 9 décembre . .- Le mouvement Visibles, qui depuis 2017 promeut la diversité sexuelle comme une «valeur» au Guatemala, a inauguré mercredi le Forum LGBTIQ d’Amérique centrale avec l’objectif que dans les cinq prochains jours d’activités il sera construit ” communauté »et un espace de« rencontre ».

L’événement mettra en vedette des participants internationaux du Guatemala, du Costa Rica, du Pérou et de toute l’Amérique centrale, qui discuteront des droits “ici et maintenant” de la communauté LGBTIQ, en plus de l’approche journalistique de la migration, de la langue et de la religion “inclusives” et du pouvoir, selon une déclaration de Visibles.

L’activité, qui se déroulera virtuellement en raison de la pandémie, présentera également la recherche «Réalités partagées: expériences de violence et d’exclusion des personnes LGBTIQ +», sur la portée des préjugés et de l’exclusion envers les personnes sexuellement diverses.

Le livre sera commenté par l’ancienne députée guatémaltèque Sandra Morán (2016-2020), la première femme ouvertement lesbienne à entrer dans la chambre en tant que représentante populaire, en plus de l’ambassadeur du Costa Rica au Guatemala, Emilio Arias.

Une autre activité publique du forum, qui gérera des réunions en ligne continues entre ses participants, sera la table de dialogue avec la commissaire présidentielle LGBTIQ du Costa Rica, Margarita Salas; le conseiller à la présidence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour interaméricaine des droits de l’homme), le Péruvien Bruno Rodríguez, et le député guatémaltèque Aldo Dávila (2020-2024), le premier homme ouvertement gay à arriver au Palais législatif.

L’appel du forum “est de redoubler d’efforts pour protéger les droits de l’homme”, selon le communiqué de presse.

Le président de l’organisation, Gabriell Duarte, a assuré que “placer la protection des droits de l’homme au centre est essentiel pour transformer nos sociétés et générer de plus grandes opportunités pour les personnes d’avoir une vie digne”.

Ce que le mouvement Visibles cherche depuis sa fondation, c’est de “sortir du groupe cible” et d’essayer de changer une culture “conservatrice” et pas très “inclusive”, comme celle du Guatemala, selon un entretien avec son fondateur, Luis Barrueto, accordé à Efe en 2017 .

Dans le monde, trente pays reconnaissent l’égalité du mariage. Cependant, dans les pays d’Amérique latine comme la Bolivie, le Guatemala, El Salvador, le Pérou, le Paraguay, entre autres, le mariage homosexuel n’est pas reconnu.