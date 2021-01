Les personnes âgées, les victimes de Covid-19. Photo: .

Sœur María Isabel Torres Vargas, directrice de la maison de retraite médicalisée, qui dessert environ 106 grands-parents, dans la municipalité d’El Líbano, département de Tolima, a informé le journal El Tiempo que, Depuis le 22 décembre, quand ils ont commencé à avoir des résultats positifs pour le coronavirus, le travail de soins n’a pas été facile, Eh bien, bien qu’ils aient fait de leur mieux, en 11 jours sept adultes plus âgés sont morts.

Selon le rapport réalisé par les médias, les personnes âgées qui font partie du centre gériatrique El Hogar San José, présentent des morbidités telles que le diabète, souffrent de rhumes constants après avoir souffert de BPCO – maladie pulmonaire obstructive chronique – et de maladies coronariennes, ajoutent à cela leur avancée âge.

Sœur Torres, qui est également positive pour Covid-19, mais qui n’a pas présenté de symptômes majeurs, a indiqué que Tout au long de l’année, le personnel qui travaille au domicile des grands-parents a été très rigoureux avec les mesures et protocoles d’assainissement et de nettoyage, mais ils pensent malheureusement que le virus provenait de personnel externe travaillant au domicile gériatrique, malgré le fait que la plupart des infirmières travaillent comme stagiaires.

De même, la religieuse a regretté le peu d’accompagnement et de soutien dont elles ont bénéficié de la part des autorités municipales et de l’EPS, qui auraient pu détecter l’épidémie à temps et l’empêcher de se propager. Bien qu’il soit reconnaissant pour le soutien inconditionnel qu’ils ont reçu de l’hôpital Alfonso Jaramillo Salazar.

L’exploitation de cette maison a commencé il y a 40 ans, à l’initiative des Petites Sœurs des Pauvres de San Pedro Claver. Cette maison de repos est actuellement une entité décentralisée de la commune et travaille avec un budget public limité et avec l’aide de quelques bienfaiteurs, Cela a été annoncé par le journal El Tiempo.

«J’ai une population très vulnérable. Je ne sais pas comment ils ne sont pas morts. Je pense que nous en avons bien pris soin. Tout le monde est stable, mange bien, séparé et dispersé dans toute la maison », a déclaré la sœur, qui a ajouté que leur travail a été augmenté parce que les soignants et les infirmières, qui ont été affectés par l’EPS ou par certains proches, ont quitté l’établissement pour protéger leur santé.

La religieuse a également informé les médias que ces derniers jours, certains grands-parents ont été enlevés pour être pris en charge par leurs proches et les autres sont maintenus en isolement pour empêcher le virus d’atteindre l’ensemble de la population.

“La maison de repos a installé des fenêtres pour que les familles puissent voir leurs grands-parents, en outre, l’accès par du personnel extérieur n’est accordé qu’en cas de soins médicaux”, El Tiempo a rapporté.

D’autre part, les médias ont indiqué qu’El Hogar San José a un siège rural dans le village de La Trina, qui n’a heureusement pas enregistré de cas de virus.

Chiffres de contagion.

Le Liban occupe la 14e position au niveau départemental, sur les 47 municipalités, de Tolima, au sein de laquelle, les cas d’asile n’ont pas été inclus dans les chiffres départementaux, car leur mise à jour prend du temps, selon Diego Padilla, directeur du centre d’urgence de l’hôpital Alfonso Jaramillo Salazar, qui a ajouté qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de lits de soins intensifs disponibles au Liban. Le taux d’occupation est déjà de 100%, tandis que dans le département, il est de 80%.

Selon le rapport du 31 décembre du Secrétariat de la santé de Tolima, il y a actuellement 38 cas actifs de covid-19 dans ladite population. Sur l’ensemble de la pandémie, 488 cas ont été enregistrés (16 décès et 434 guéris, plus les 38 actifs). Dans tout le département, il y a 44 138 cas (1 265 décès et 40 908 guéris).

«Les choses ont tendance à se compliquer au cours des prochaines semaines et le vaccin est encore loin. La recommandation est de ne pas baisser la garde avec des soins personnels », Prévint Padilla.

Sœur María Isabel a appelé la communauté à faire don d’articles ménagers (alcool, gels, détergents et savons) et à usage personnel pour les grands-parents; médicaments tels que l’azithromycine et les masques faciaux. Aussi des aliments non périssables.

Concernant l’intervention de l’État, en raison de l’éventualité qu’il habite dans un centre gériatrique, Yamid Mendieta, secrétaire à la planification avec des fonctions sanitaires, a expliqué que le 28 décembre il s’était rendu au foyer et a déclaré: “J’ai constaté que les protocoles de biosécurité étaient sur papier et non en pratique”, il prétendait.

Il a ajouté que, depuis que le secrétariat a eu connaissance des cas, la fourniture d’éléments de biosécurité a commencé à être gérée et un protocole de soins a été activé avec les autorités sanitaires du département et avec l’EPS pour faire face à la situation. Cependant, il a soutenu que “Depuis la maison, les alarmes ne se sont pas activées à temps.”

«Le 29 décembre, nous avons tenu un conseil de gestion des risques au cours duquel le maire, Jesús Antonio Giraldo, a ordonné que le domicile soit mis en quarantaine et intervienne auprès de notre équipe de santé sur la situation», a ajouté le fonctionnaire.

