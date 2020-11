Sofía Aragón a parlé de sa relation avec Lupita Jones

Dans une vidéo en direct de près de 30 minutes, Sofia Aragon, actuelle reine de beauté du Mexique et deuxième finaliste de Miss Univers en 2019, a brisé le silence et révélé à ses plus de 545000 followers la “violence symbolique” a souffert lors de sa préparation à la compétition mondiale, et le soutien nul qu’il a reçu de l’organisation et Lupita Jones, qui était Miss Univers en 1991, et a fondé Mexicana Universal.

Dans les premières minutes de l’émission, la mannequin originaire de Jalisco a assuré qu’elle n’avait jamais voulu parler du sujet auparavant car elle n’aime pas les conflits et sa mère lui a appris à être «gentille». Cependant, les multiples questions et versions qui se sont posées à son sujet l’ont forcée à dites “sa vérité”.

«La violence symbolique la plus forte que j’ai vécue a été lors de ma préparation. Et la vérité est que je pense qu’il était temps d’élever la voix, et je sais que beaucoup de reines vont se joindre parce que je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière, et la vérité est que j’essaie de le rendre aussi subtil que possible. Je ne voulais pas en parler, je n’ai pas osé, mais vous m’avez demandé », a-t-il déclaré en direct.

En 2019, Sofía Aragón a assisté à Mexicana Universal en tant que représentante de Jalisco. Elle n’avait même pas été la gagnante de son entité, mais a participé au concours pour remplacer Dorothy Sutherland -qui avait remporté le titre d’État, mais ne s’est pas présenté pour les appels au concours-. Malgré le fait qu’elle soit venue en remplacement, le mannequin de 26 ans a surpris et a remporté la couronne. Puis, il a commencé sa préparation en tant que représentant du Mexique dans Miss Univers.

Sofía a promis de faire de son mieux pour représenter le Mexique (IG: sofaragon)

Ces mois ont été une agonie pour elle. Malgré le fait que l’organisation de Lupita Jones avait toujours soutenu financièrement les reines, Aragon n’a pas reçu de peso pendant les six mois qu’il a résidé à Mexico. Selon la version de l’animatrice actuelle de La Voz, à l’époque, pour financer son séjour dans la capitale, elle utilisait l’épargne qu’elle avait collectée depuis l’âge de 16 ans, l’âge auquel elle a commencé à travailler. Mais l’argent s’est épuisé, et il vint un moment où il n’avait même pas assez à manger.

«Quand j’ai commencé à me préparer pour Mexicana Universal Lupita m’a dit “pour toi il n’y a pas d’argent, il n’y a pas de soutien, alors fais ce que tu veux”. Je suis la seule reine de l’histoire de l’organisation, l’appelle Mexican Universal, ou Nuestra Belleza, à qui on ne donne pas un seul peso. J’ai dû payer toutes mes dépenses, pour subvenir à mes besoins, ma nourriture, mon essence, toutes les dépenses nécessaires pour vivre à Mexico et pour pouvoir continuer ma préparation », a avoué Aragon.

«Il y a une personne dans l’organisation qui était très proche de moi, mon coach motivationnel et spirituel, et je lui ai parlé en larmes en disant: «Je vous montre mon frigo, vide; Je vais vous montrer mon compte bancaire ‘, j’avais 100 pesos et’ je n’ai plus assez à manger ‘”ajoutée.

Malgré le fait qu’elle souffre d’endométriose, une maladie qui survient lorsque le tissu qui tapisse l’intérieur de l’utérus se développe à l’extérieur de celui-ci, l’organisation n’a pas payé les visites chez le médecin. Les symptômes de la maladie comprennent des saignements, des douleurs intestinales, des crampes menstruelles, des douleurs pelviennes et des difficultés à tomber enceinte; Et bien que ses visites chez le gynécologue aient dû être constantes, dans les six mois que durait sa préparation, elle ne s’est même pas rendue une seule fois en consultation.

«J’avais l’habitude de dire à Lupita: ‘S’il vous plaît, je dois aller chez le médecin, je n’ai pas quoi faire’, et il me disait: «Désolé, il n’y en a pas» », a déclaré le mannequin Jalisco.

Madison Anderson, de Porto Rico, Miss Univers 2019 Zozibini Tunzi, d’Afrique du Sud, et Sofia Aragon, du Mexique, les trois derniers candidats se tiennent la main dans le concours de Miss Univers aux studios Tyler Perry à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 8 décembre 2019. REUTERS / Elijah Nouvelage

Alors qu’elle était au bord du désespoir, un ami lui a envoyé 1 000 pesos et une bouteille de vin rouge pour «Rappi favors» avec une note: «Vous n’êtes pas seul. Il ne vous reste plus que trois, quatre semaines avant d’aller à Miss Univers. Avec ces 1 000 pesos, fais ton dernier super “, dit le message.

Finalement, son coach l’a convaincue de ne pas abandonner son rêve, et elle a dû appeler ses parents pour demander de l’argent, une situation qui la dérangeait car elle travaillait et était indépendante depuis de nombreuses années. En décembre 2019, Miss Univers a pris fin et le Mexicain a réalisé une performance impeccable. Il était très près d’atteindre la couronne désirée. Elle était deuxième, seulement derrière la sud-africaine Zozibini Tunzi. Depuis 1988, aucun représentant national n’a réussi à être finaliste, à l’exception de Lupita Jones et Ximena Navarrete, qui ont remporté le concours en 1991 et 2010, respectivement.

De retour au Mexique, de nombreuses portes ont été ouvertes. Sa situation économique était encore très instable, mais différentes opportunités d’emploi sont apparues qui lui ont promis un avenir différent. En janvier, TV Azteca lui a proposé un contrat d’hébergement sur le réseau. Et elle, excitée, a dit à Lupita Jones. Mais la réaction n’a pas été celle attendue.

«Je suis revenu de Miss Univers et ils m’ont donné l’opportunité de faire les Mañanitas a la Virgen et ils m’ont dit ‘Vous avez beaucoup de talent en conduite, nous voulons vous proposer de rester avec nous en tant que pilote.’ Et pour moi, c’est que les nuages ​​se sont vraiment ouverts dans un ouragan, parce que vraiment Je ne peux pas expliquer à quel point il était lourd que vous voyiez le compte à rebours et vous savez qu’il n’y a pas de support », à propos de Sofía Aragón.

«En janvier, me dit TV Azteca, nous voulons signer avec vous. Et j’étais heureux, car aussi mon rêve a toujours été le sujet de la conduite, le sujet du jeu d’acteur. Oui J’ai dit à Lupita très excitée. […] Je lui ai dit ce jour-là, les gens peuvent parler pour moi mais, l’affaire n’était même pas mignonneParce que je lui ai parlé directement et j’ai dit: “Qu’est-ce qui me donne cette belle opportunité à votre avis? Ils me donnent l’opportunité d’être un hôte parce qu’il y avait la rumeur de La Voz, et il y a eu d’autres événements spéciaux. […] Tu sais encore Le même jour, Lupita a cessé de me suivre sur les réseaux sociaux, elle m’a bloqué et je n’ai plus eu de nouvelles d’elle depuis janvier “ajoutée.

Lupita Jones a été critiquée pour la réponse à ses followers sur les réseaux sociaux (Photo: Facebook LupitaJones)

Le mannequin Jalisco n’a pas caché que le contrat qu’elle avait signé avec Lupita Jones ne lui permettait pas de travailler dans d’autres campagnes ou en dehors de l’agence. Mais Je n’ai pas reçu de peso pour ce travail et j’avais besoin d’un revenu économique. Pour cette raison, il a accepté l’offre de TV Azteca et a signé une lettre dans laquelle la chaîne de télévision promettait de laisser Sofía livrer la couronne à Mexicana Universal 2020, sans exception.

“Le problème n’est pas que si je signais mon contrat, je ne serais plus en mesure de livrer ma couronne l’année suivante, car Azteca m’a dit” vous n’avez aucun problème “. En fait, là on ne savait même pas si [el concurso] J’allais continuer sur quelle chaîne de télévision. J’ai donc écrit une lettre écrite par Azteca dans laquelle il était soutenu que je pourrais livrer Corona dans tous les cas. ”

«Azteca dès la minute où j’ai signé, m’a fait comprendre qu’elle avait tout le soutien pour livrer ma couronne, peu importe où elle se trouvait, que ce soit ici ou en Chine, sous n’importe quelle chaîne de télévision, sous n’importe quelle plateforme. Alors, j’ai dit ça à Lupita puisque j’allais signer mon contrat, et je l’ai répété à nouveau maintenant que la concentration commençait ».

«Je suis toujours un Mexicain universel, car je n’ai pas livré de couronne et bien, il n’y a pas de nouveau représentant. Cependant, Il ne m’a plus invité à aucune activité, à aucun événement, il ne m’a plus reparlé, il m’a demandé tout ce dont il avait besoin par l’intermédiaire d’un tiers. La seule fois où il m’a parlé des députés, après des mois sans me parler, il m’a dit: «J’espère que vous vous joindrez à celui des députés». Et la vérité est que c’est vrai, j’ai décidé de ne pas adhérer ».

Dans le troisième programme, le gagnant de l’émission de télé-réalité sera connu (Photo: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

De cette manière, Aragon dissipa les rumeurs et affirma que cette année, il ne fera pas partie du couronnement de Mexicana Universal, mais pas à cause de TV Azteca, mais à cause des problèmes qu’elle a subis pendant le concours. De plus, il a adressé un message à Lupita Jones et lui a demandé de commencer à évaluer toutes les femmes qui participent à son concours de beauté.

«L’organisation dit toujours que nous sommes qui nous sommes grâce à eux, mais je voudrais, et ce message va directement à Lupita, que vous comprenez aussi Lupita que oui, grâce à vous nous sommes beaucoup de choses, parce que vous nous donnez une plate-forme, vous nous apprenez beaucoup de choses, nous grandissons et nous avons plus de sécurité et plus de confiance. Mais vous devez aussi comprendre Lupita que vous êtes et que vous avez réalisé ce que vous avez accompli grâce à toutes les reines qui sont passées par votre organisation. Merci à tous les rêves, à toutes les envies, au moment où nous l’avons mis. Merci à beaucoup de femmes, pas seulement celles qui gagnent, mais celles qui concourent, celles qui sont état, celles qui sont nationales, celles qui sont internationales, celles qui ne passent même pas. Nous faisons tous aussi de vous qui vous êtes Lupita, nous vous remplissons tous de possibilités. Je vous demande donc de valoriser et de respecter l’effort de chacune de vos reines, celles que vous aimez et appréciez, et celles que vous n’aimez pas. Parce que nous avons fait autant pour vous que vous en avez fait pour nous. ”

