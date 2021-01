Dans le cadre d’une tournée préventive et suite à une série de plaintes pour vol de voiture, les membres du Poste de police de quartier 14 A de la police de la ville ils se sont arrêtés pour observer un Renault Kangoo garé au coin de Malabia et du Nicaragua. Il arrive que, en raison de son brevet, il puisse être lié à des actes criminels commis des jours auparavant, dans lesquels un brouilleur avait été utilisé pour ouvrir des véhicules stationnés sur la voie publique.

C’est pour cette raison que les agents se sont approchés et ont remarqué qu’à l’intérieur du service il y avait trois occupants, âgés de 37, 40 et 41 ans, à qui on a demandé de descendre pour les identifier.

Puis, en présence de témoins, une fouille a été faite de l’utilitaire Kangoo, qui était au nom de la mère de l’un des détenus, aboutissant à la découverte de un appareil pour neutraliser les signaux avec deux batteries et une antenne, ainsi que deux façades d’autoradio haut de gamme avec leurs télécommandes, cinq clés USB, des câbles USB, deux mémoires micro USB et un manomètre pour pneus.

En conséquence, Ils ont été détenus et transférés au poste de police Quartier 14 A de la police de la ville et mis à la disposition du Tribunal pénal et correctionnel national n ° 60, chargé du médecin Luis Alberto Schelgel.

Une histoire proche dans le même quartier

Il y a une semaine, le producteur de télévision Pablo «Chato» Prada, sa compagne, la danseuse Lourdes Sánchez et leur petit fils Valentín ont été volés de ses affaires quand, après être descendu pour manger une glace, un criminel a pris tous les objets qui se trouvaient à l’intérieur de son camion.

Dans ses réseaux sociaux, Lourdes Sánchez a fourni des détails sur le déroulement de l’attaque afin que ses partisans soient au courant de ce type de vol qui s’est produit dans le quartier de Palerme: «Moi, comme un boluda, avec Pablo nous sommes tombés. Je viens du shopping et j’ai laissé tous les sacs que j’avais achetés dans le coffre, on est descendu avec Valentin qui voulait avoir une glace …

Ensuite, le panéliste du cycle Vous devez voir (El Nueve) a expliqué: «Je n’ai pas pu fermer la voiture. Soudainement, la clé n’a pas fonctionné pour Chato, et bien sûr, ils volent comme ça. Ils inhibent la clé, tu descends comme un connard, tu quittes la voiture en pensant que ça prend deux secondes, et ils entrent dans la voiture et ils volent tout. Alors comme ça, ils m’ont tout volé. Je leur dis pour qu’ils soient attentifs et ne tombent pas comme moi ».

Très en colère contre le vol, Il a continué à partager des images du voleur qui a volé les sacs de la voiture et a fait une réflexion: «Cela nous est arrivé à Palerme. Le pays que nous avons! Nous devons être reconnaissants d’être vivants! Beaucoup d’impuissance. Tout le désir qu’ils vous font voler pourquoi ils ne vous mettent pas en travail. Squirting hdp! Celui qui a du mal finit mal ».

